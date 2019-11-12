Ekonomi Türk şirketi vazgeçince Çinliler satın alıyor
İŞ DÜNYASI

Jingye Grup, British Steel'i satın alıyor

Türk şirketi vazgeçince Çinliler satın alıyor

Ordu Yardımlaşma Kurumu'nun (OYAK), satın almaktan vazgeçtiği İngiliz sanayi devi British Steel'i Çinli çelik üreticisi Jingye Grup satın alıyor. Çinli şirketten yapılan açıklamada satın alma için anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv: British Steel.
Foto/arşiv: British Steel.

Jingye Grup'tan yapılan açıklamada, uzun süredir mali sıkıntı içerisinde olan İngiliz çelik üreticisi British Steel'in satın alınması için tarafların uzlaşmaya vardığı belirtildi.

Açıklamada, değerlendirmelerine yer verilen Jingye Grup Başkanı Li Ganpo, gelecek 10 yıl içerisinde üretim tesislerinin modernleştirilmesi için yaklaşık bir milyar sterlin seviyesinde yatırım yapılmasının planlandığını kaydetti.

Açıklamada, British Steel bünyesinde çalışanların işlerinin korunmasının hedeflendiği ifade edildi.

İngiliz Tasfiye İdaresinden yapılan açıklamada, "Anlaşmanın tamamlanması gerekli denetimsel onayların verilmesi dahil olmak üzere bazı koşullara bağlı. Taraflar satışın en kısa zamanda sonlandırılması için birlikte çalışıyor. İfadesine yer verildi.

Konuya ilişkin olarak İngiltere'nin İş Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Andrea Leadsom tarafların anlaşmaya varmasından memnuniyet duyduğunu, bunu ileriye dönük pozitif bir adım olarak değerlendirdiğini söyledi.

OYAK, İngiliz sanayi devini satın almaktan vazgeçti
EKONOMİ
OYAK, İngiliz sanayi devini satın almaktan vazgeçti
  • Satış bedeline ilişkin taraflarda herhangi bir açıklama yapılmazken, İngiliz basınında Çinli çelik devinin British Steel'i 50 ila 70 milyon sterlin arasında bir meblağ karşılığında satın aldığı öne sürüldü.

British Steel daha önce mayısta iflasını açıklamış, İngiliz hükümeti şirketin kurtarılması için kayyum aracılığı ile bir dizi şirketle uzun süre görüşmeler yapmıştı.

İngiliz çelik üreticisinin üretim tesislerinde 5 bin kişi ve tedarik zincirinde ise yaklaşık 20 bin kişi çalışıyor.

81 ilde ucuza 20 milyon m2 arazi: Tek bir şart bulunuyor
EKONOMİ
81 ilde ucuza 20 milyon m2 arazi: Tek bir şart bulunuyor
Yıllık 2 milyar lira katkı sağlayacak

Yıllık 2 milyar lira katkı sağlayacak

​Türkiye'nin ikinci en büyüğü enerji üretimine hazırlanıyor.
Egzozcuya 600 bin TLlik ihale

Egzozcuya 600 bin TL'lik ihale

​Şişli Belediyesi'nden 100 TL sermayeli şirkete 'çağırma usulü' ihale.
Bana Robin Hood deyin

Bana
'Robin Hood' deyin

​Veresiye defterlerini kapatıp 1000'er TL dağıttı.
İlişkiler için son fırsat

İlişkiler için son fırsat

Erdoğan'ın Washington ziyareti sancılı dönemi sonlandırabilir.
Brezilya'da<br>beyaz çöl

Brezilya'da
beyaz çöl

​Kalbinde masmavi göller barındıran çöl ziyaretçilerini bekliyor.
Kadın turiste <br>demir sapladı

Kadın turiste
demir sapladı

İstanbul'daki dehşette, saldırganı vatandaşlar etkisiz hale getirdi.
Denizde<br>büyüyen tehlike

Denizde
büyüyen tehlike

Marmara ve Karadeniz'de de görülmeye başladı.
Ucuza<br>20 milyon m2 arazi

Ucuza
20 milyon m2 arazi

81 ilde yer alan arsalar için tek bir şart bulunuyor.
Dünyada az<br>sayıda ülkede var

Dünyada az
sayıda ülkede var

​Türk Silahlı Kuvvetlerine 10 yeni Korkut teslimatı.
Yerin dibine batsın<br>PKK/PYD denilen lanetler

Yerin dibine batsın
PKK/PYD denilen lanetler

​HDP önünde 71 gündür evlat nöbeti tutan annenin isyanı.

Süper Lig'in <br>penaltı dosyası

Süper Lig'in
penaltı dosyası

11 haftada sadece 3 takım beyaz noktaya gitmedi.
Gökkuşağı dağları

Gökkuşağı dağları

​Peru'da yer alan yeryüzünün boya paleti.
Kahraman vatandaş

Kahraman vatandaş

​Hırsızları apartmana kilitleyip polise teslim etti.
Belgeleriyle nasıl <br>bir katil olduğunu belirteceğiz

Belgeleriyle nasıl
bir katil olduğunu belirteceğiz

Ziyaret öncesi ABD'ye terörist 'Mazlum Kobani' mesajı.
SAS Timleri imha etti<br>

SAS Timleri imha etti

Töröristler, sivillerin kullandığı köprüye patlayıcı tuzaklamış.
Cennete pide<br>yollar mısın?

Cennete pide
yollar mısın?

​Şehit askerin yürek yakan notuna sipariş yağıyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.