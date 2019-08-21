Ekonomi Kamil Koç satılıyor
İŞ DÜNYASI

Kamil Koç satılıyor

2011 yılında Almanya merkezli kurulan Flixmobiliy, Kamil Koç'u satın alıyor. Bin araçlık filoya sahip 93 yıllık otobüs firmasının devri için Rekabet Kurumu'na başvuru yapıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​​​​Kamil Koç otobüs firması.
​​​​Kamil Koç otobüs firması.

Türkiye’de 93 yıldır hizmet gösteren ilk otobüs firması Kamil Koç’a ilişkin önemli gelişme yaşandı.

1000 araçlık filosu bulunan ve 2013 yılında sermaye şirketi Actera Group’a satılan Kamil Koç’un Flixmobiliy GMBG’ye devri için Rekabet Kurumu’na başvuru yapıldı.

Rekabet Kurumu’na yapılan başvuruda, “Göksu Seyahat ve Taşımacılık A.Ş.’nin tüm kontrolünün doğrudan ve böylelikle Kamil Koç Otobüsleri A.Ş. ve iştiraklerinin dolaylı tek kontrolünün Flixmobiliy GMBH tarafından devralınması” açıklaması yer aldı.

Türk Eczacıları Birliği'ne soruşturma
EKONOMİ
Türk Eczacıları Birliği'ne soruşturma

Türk Eximbank'tan ihracata tam destek
EKONOMİ
Türk Eximbank'tan ihracata tam destek


PKK yerineMLKPyi kullanacaklar

PKK yerine
MLKP'yi kullanacaklar

Emekli İstihbarat Başkanı Pekin'den 'bombalar patlayabilir' uyarısı.
Türk Eczacıları Birliğine soruşturma

Türk Eczacıları Birliği'ne soruşturma

Eczanelerin alım koşullarını piyasa dışında belirlemişler.
Son anda kurtuldular

Son anda kurtuldular

İstanbul'da aşırı yağışlar Ataşehir'de su baskınına neden oldu.
125 bin asker konuşlandırdı

125 bin asker konuşlandırdı

​Hindistan, Cammu Keşmir'e takviye güç gönderdi.
Kamil Koç satılıyor

Kamil Koç satılıyor

​Şirketin devri için Rekabet Kurumu'na başvuruldu.
HDP binasında yakalandı

HDP binasında yakalandı

​Kadıköy'de yasa dışı kayyum protestosunda tepki gösteren vatandaşı bıçaklamıştı.
PKK'nın 'pusu'cusu<br>pusuda öldürüldü

PKK'nın 'pusu'cusu
pusuda öldürüldü

​Uzaylı kostümle eğitim veren teröristin görüntüsü.
HDP'li belediyeden tahrik: Parçaladılar

HDP'li belediyeden tahrik: Parçaladılar

Silopi'de kaçak elektriği önlemek için kurulmuştu.
Davet edilmediler

Davet edilmediler

Ünal, davet göndermeme nedenlerini açıkladı.
"Akılsızlar"

"Akılsızlar"

Trump, Amerikan Yahudi topluluğunu sadakatsizlikle suçladı.
Yangınlarda<br>sahne alacak

Yangınlarda
sahne alacak

Helikopterler ve uçaklardan çok daha faydalı olabilir.
Ahlaki değerleri bitiren başarı

Ahlaki değerleri bitiren başarı

Üç ayda 600 milyon dolar kazandı!
Harekata destek

Harekata destek

Süryaniler, Fırat'ın doğusunda güvenlik istiyor.
Canlı bombanın yakalanma anı

Canlı bombanın yakalanma anı

Şanlıurfa'daki operasyonun görüntüleri çıktı.
Kafa karıştıran<br> sahte paralar

Kafa karıştıran
sahte paralar

Tamamının neredeyse 100 TL olması dikkat çekti.
Dağlar teröristlerden temizlendi

Dağlar teröristlerden temizlendi

​Jandarma Genel Komutanı Çetin'den flaş açıklama.
5 kez sildi<br>karakolluk oldu

5 kez sildi
karakolluk oldu

​Temizlik işçisine onur kırıcı hareket.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.