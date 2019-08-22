Kamu işçisi ile hükümet anlaştı

HAK-İŞ ile hükümet anlaştı. 2019 yılı için yüzde 8+4 zam verilecek. 2020 yılı için yüzde 3+3 zam ve enflasyon farkı verilecek. Maaşı brüt 3 bin 500 liranın altında olan kamu işçisine 150 liraya kadar iyileştirme yapılacak.
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HAK-İŞ ile hükümet anlaştı. 2019 yılı için yüzde 8+4 zam verilecek. 2020 yılı için yüzde 3+3 zam ve enflasyon farkı verilecek. Maaşı brüt 3 bin 500 liranın altında olan kamu işçisine 150 liraya kadar iyileştirme yapılacak.
Ayrıntılar geliyor...
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