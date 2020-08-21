Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Kapalıçarşıda altın fiyatları Gram altın 456 liradan günü tamamladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kapalıçarşı'da altın fiyatları: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını ne kadar 21 Ağustos

Kapalıçarşı'da altın fiyatları: Gram altın 456 liradan günü tamamladı

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,04 artışla 456,2 liradan tamamladı. Çeyrek altın 740 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 27 liradan satıldı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 740 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 27 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,04 yükselişle 456,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:


  • PERŞEMBE CUMA
  • Alış Satış Alış Satış
  • 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 455,80 456,00 456,00 456,20
  • Cumhuriyet Ata Lira 3.004,00 3.025,00 3.006,00 3.027,00
  • 22 Ayar Bilezik(Gr.) 416,00 420,00 416,00 420,00
  • Lira(Tam) Ziynet 2.935,00 2.955,00 2.938,00 2.958,00
  • Yarım Ziynet 1.468,00 1.478,00 1.469,00 1.479,00
  • Çeyrek Ziynet 734,00 739,00 735,00 740,00

Altın kaplamalı gümüşlere talep arttı: Sadece alan biliyor
FOTOĞRAF 12
Title
Koronavirüs tedbirlerinin ardından 1 Temmuz itibariyle düğün sezonunun başlamasıyla birlikte vatandaşlar altın almak için kuyumcuların yolunu tuttu. Altın fiyatlarındaki artış nedeniyle alternatif çözüm arayanlar ise altın kaplamalı gümüş takılara yöneldi.
Title
Gümüşçü Kübra Karaca, altın fiyatlarındaki yükselişle birlikte altın kaplamalı gümüş takıların revaçta olduğunu belirterek, şunları söyledi:
Title
Trabzon setlerimizin fiyatları 1200 liradan başlıyor 3 bin liraya kadar değişiyor. Bir de Sivrihisar cebelerimiz var. Bunlara da isteğe göre elmas görünümlü toka yapıyoruz, altın suyuna batırabiliyoruz.
Title
Altın görünümlü gümüş takılarımız revaçta. Trabzon setlerimizin fiyatları 1200 liradan başlıyor 3 bin liraya kadar değişiyor. Bir de Sivrihisar cebelerimiz var. Bunlara da isteğe göre elmas görünümlü toka yapıyoruz, altın suyuna batırabiliyoruz. Bunların kaplamalı gümüş olduğunu sadece alan biliyor. Çünkü dışarıdan hiçbir şekilde belli olmuyor. Yaptığımız kaplamalar 22 ayar altın kaplamadır. Elektrolizle yapıldığı için de uzun süre kullanılabiliyor.
Title
'YARIM GRAM ALTIN TERCİH EDİLİYOR'<br>​<br>​ Düğünlerde önceden çeyrek altın, daha sonra gram altın şimdilerde ise yarım gram altın tercih edildiğini söyleyen kuyumcu Kenan Gül ise, sözlerini şöyle sürdürdü:
Title
Şu anki görüntülere bakarsak altının yükselme eğilimi devam ediyor. Yaşadığımız bir pandemi süreci var. Uzun vadeli olarak altının yukarı doğru yönü olduğunu görüyoruz. Düğün için genellikle geleneksel üçlü burmalar, tuğralar, zincirler tercih ediliyor. Eskişehirli hemşerilerimize özellikle şunu söylemek istiyorum; takılarını güvendikleri, bildikleri kuyumcudan alsınlar. Bu tarz ürünlerde başlarına kötü şeyler gelebiliyor, kandırılabiliyorlar. Buna dikkat etmeleri lazım. Önceden düğünlerde çeyrek altın takıyorlardı. Sonra fiyatlar yükselince gram altına döndü. Şimdi ise yarım gram altınlar satılıyor.
Title
BİR YIL SONRASI İÇİN ALTIN ALAN OLDU<br>​<br>​ Torunlarının sünnet düğünü için altın bakan Hayriye Şafak, 3 oğlumdan 3 erkek torunum var. Sünnet düğünü yapacağız. Onlara altın almayı düşünüyorum. Gücümüzün yettiğince almaya çalışıyoruz. Düğün seneye ama bu seneden alıp kenara koymak daha hesaplı olur diye düşünüyorum diye konuştu.
Title
Title
Title
Title
Title
Altın kaplamalı gümüşlere talep arttı: Sadece alan biliyor
Eskişehir'de düğün sezonunun açılmasıyla birlikte altın almak isteyenler, yükselen fiyatlar nedeniyle altın kaplamalı gümüş takıları tercih etmeye başladı. Gümüşçü Kübra Karaca, "Bunların altın kaplamalı gümüş olduğunu sadece alan biliyor. Çünkü dışarıdan hiçbir şekilde belli olmuyor" dedi.
Abone Ol Google News
MHP paylaştı

MHP paylaştı

​Bugün Karadeniz hakikaten çırpınıyor.
Bunlar hep alg

Bunlar hep 'alg'

​Haliç kıyısında oluşan yeşillik havadan görüntülendi.
İBBden 15 Temmuz Şehitler Otogarına Atatürk heykeli

Sağlıklı Ev projesini anlattı

Sağlıklı Ev projesini anlattı

Dünyada deniz manzarasının yerini orman manzarası aldı

İşte ilk fotoğraf

İşte ilk fotoğraf

Türkiye nefesini tuttu, müjdeyi bekliyor...
3 saatte 64 milyonluk rekor satış

3 saatte 64 milyonluk rekor satış

Erciyes Küçük Sanayi sitesi Yapı Kooperatifi tarafından hayata geçirildi.
Türkiye nefesini tuttu: Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi açıkladı
Gündem

Türkiye nefesini tuttu: Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma günü yani bugün Türkiye'ye önemli bir müjde vereceğini söyledi, "Türkiye'de yeni bir dönem açılacak" dedi. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıkladığı müjde ne? Erdoğan hangi müjdeyi açıkladı?
Tarihi keşfin perde arkasında Bakan Albayrak yer alıyor: Gemileri aldı doğal gazı buldu
Ekonomi

Tarihi keşfin perde arkasında Bakan Albayrak yer alıyor: Gemileri aldı doğal gazı buldu

Tüm Türkiye'nin nefeslerini tutup merakla beklediği müjdenin detayları belli oldu. Türkiye Karadeniz'de tarihin en büyük doğal gaz keşfini gerçekleştirdi. 320 milyar metreküp olarak keşfedilen doğal gazın 2023 yılında kullanıma sunulması planlanırken, ortaya çıkan tarihi başarının perde arkasında ise Bakan Berat Albayrak yer alıyor. İngiliz petrol devi Shell ile yapılan anlaşmanın sonlandırılmasının ardından Türkiye'nin ilk sondaj gemilerini envantere kazandırarak açık denizlerde arama faaliyetlerine başlanmasına yönelik kritik adımları atan Bakan Albayrak, enerjide adeta sessiz sedasız gerçekleştirilen devrimin de mimarı oldu.
Sakarya Gaz Sahası'nda bulunan 320 milyar metreküp doğal gaz kaç yıl kullanılır?
Ekonomi

Sakarya Gaz Sahası'nda bulunan 320 milyar metreküp doğal gaz kaç yıl kullanılır?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sadece Türkiye değil tüm dünyayı merakta bırakan bir müjde vereceğini ifade etmişti. Müjde'nin Karadeniz'de Fatih sondaj tarafından 320 milyar metreküp doğalgaz olduğu duyuruldu. Tuna-1'de keşfedilen 320 milyar metreküp doğalgaz gaz kaç yıl kullanılır? Ya da kaç TL yapar?

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.