Kapsül çaylar dünyaya ihraç edilecek

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu tarafından ilan edilen Dünya Çay Günü 21 Mayıs’ta kutlanıyor. Çay denildiğinde akla gelen ülkelerin başında ise Türkiye var. Türkiye günlük 250 milyon bardak çay tüketimiyle, kişi başı ortalamada en fazla çay içen ülke olmayı sürdürüyor.

2014 yılından bu yana portföyündeki yüzlerce farklı çay konseptini, Türkiye’nin dört bir yanına dağılmış mağazaları ve online sitesinden tüketicilerle buluşturan TeaShop, bu hafta Türkiye’de ilk kez kapsül çay üretimine başladığını duyurdu.

Markanın kurucusu Veysel Berk, 21 Mayıs’a özel yaptığı açıklamada, “Türkiye’de günde 250 milyon bardak çay içiliyor; kapsül çay ile ilk aşamada hedefimiz pazarın on binde birine ulaşmak. Bu da yıllık yaklaşık 10 milyon kapsül çay satacağımız anlamına geliyor” dedi.

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“Online sitemizde satışa sunulmaya başladı”

Berk, dünyada ilk kez dökme çayı bütün formları ile kapsüle sokan marka olmayı başardıklarını söyleyerek “Daha önce kapsül çay deneyen markalar oldu; ama hiçbiri tüm çay formlarını kapsüle taşıyamadı. Çözülemeyen çok ciddi bir teknik komplikasyon vardı. Bu sorunu çözmek için biyokimya laboratuvarındaki ileri kromatografik teknikleri kullandık ve çok ciddi bir Ar-Ge süreci sonrasında tüm çay formlarını kapsüle koymayı başardık. Böylece tüketicilere evlerinde 60 saniye içinde diledikleri tat ve formda çay hazırlama deneyimini sunabileceğiz. Üretimini Türkiye’de gerçekleştirdiğimiz kapsül çaylarımız bu aydan itibaren online sitemizde satışa sunulmaya başladı. 2021 sonu itibariyle yurt dışı ihracatına da başlayacağız. Öncelikli hedefimiz Orta Doğu ve Avrupa ülkeleri. Kapsül çay sadece ülkemizde değil, tüm dünyada çay sektöründe yaşanan köklü bir değişimin de habercisi” dedi.

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Yurt dışında rota Kıbrıs, İngiltere ve Dubai

Markanın önümüzdeki 3 yıllık büyüme planlarının sadece ürün portföyünü genişletmekten ibaret olmadığını anlatan Berk, 10 milyon dolarlık değerleme ile 1 milyon dolar yatırım aldıklarını açıkladı. 2021 sonunda zincir bünyesindeki mağaza sayısının 50’ye yaklaşacağını açıklayan Berk, yurt dışından da franchise taleplerinin artarak geldiğini vurguladı.

Planlanan ilk adres Kıbrıs; ardından sırada İngiltere ve Dubai var. Avrupa’nın yanı sıra Orta Doğu coğrafyasından da franchise taleplerinin artarak geldiğini söyleyen Berk, “Önümüzdeki 3 yıl içinde mağaza sayımızı 300’e ulaşmasını planlıyoruz. Bu büyüme ivmesi, ülkemiz tarım ekonomisinin en önemli kalemlerinden çayın ihracat gücünün artışında önemli bir ivme sağlayacak” diye ekledi.

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