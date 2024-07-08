|
Ekonomi

Karadeniz Holding Japon devi MOL ile yeni bir Powership üretimine başladı: 2026'da denize inmesi hedefleniyor

Dünyanın en büyük yüzer elektrik santrali filosuna sahip olan Karadeniz Holding, LNG taşımacılığında dünya devi Japon MOL ile kurduğu KARMOL markası altında yeni bir Powership inşa edecek. Sedef Tersanesi’nde 5 Temmuz’da sac kesim töreni gerçekleştirilen yeni geminin Mayıs 2026’da denize inmesi hedefleniyor.

12:58 - 8/07/2024 الإثنين
Yeni Şafak
Karadeniz Holding’in 40 gemiden oluşan yüzen santral filosunun en yeni üyesi olacak yeni Powership’in sac kesim töreni 5 Temmuz Cuma günü Sedef Tersanesi’nde gerçekleştirildi.
Karadeniz Holding’in 40 gemiden oluşan yüzen santral filosunun en yeni üyesi olacak yeni Powership’in sac kesim töreni 5 Temmuz Cuma günü Sedef Tersanesi’nde gerçekleştirildi.

Karadeniz Holding’in dünyanın dev denizcilik şirketlerinden Mitsui O.S.K Lines (MOL) ile ortak girişimi KARMOL, yeni bir Powership’in inşasına başlıyor. Karadeniz Holding’in 40 gemiden oluşan yüzen santral filosunun en yeni üyesi olacak yeni Powership’in sac kesim töreni 5 Temmuz Cuma günü Sedef Tersanesi’nde gerçekleştirildi.

Yüzer elektrik santralleriyle dünyanın farklı bölgelerinde elektrik ihtiyacı olan ülkelere çözüm sağlayan Karadeniz Holding’in hızla büyüyen Powership filosunun bir parçası olacak yeni geminin inşasının, Mayıs 2026’da bitmesi hedefleniyor. Kurulu güç kapasitesi 257 MW olacak gemi son teknoloji motorlarla donatılacak ve elektrik üretiminde hızlı, ekonomik ve çevre dostu bir çözüm olarak ihtiyacı olan coğrafyalara enerji sağlayacak.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Karadeniz Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeynep Harezi Yılmaz, “2000’lerin başında yatırımına başladığımız Powershiplerimizin sayısı bugün 40’ı buldu. Holding olarak dünyanın en büyük Powership filosuna sahibiz ve bu alanda yatırımlarımızı sürdürüyoruz. 7.000 MW’lık kurulu gücümüzle dünyanın dört kıtasında sürdürülebilir ve kesintisiz elektrik üretiyoruz. Bugün sac kesim törenini gerçekleştirdiğimiz yeni gemimizle birlikte filomuzu daha da güçlendirmiş olacağız. İş ortağımız MOL, dünyanın en büyük denizcilik ve LNG taşıma şirketlerinden biri. MOL ile birlikte kurduğumuz KARMOL adlı şirketimizin imzasını taşıyacak olan yeni Poweship’in kurulu güç kapasitesi 258 megawatt olacak ve Mayıs 2026’da suya inecek” dedi.

Zeynep Harezi Yılmaz
#Karadeniz Holding
#LNG
#KARMOL
٪d دقيقة قبل
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
1. sınıf kaydı için okula gitmek gerekiyor mu?