KARDEMİR işçilerine 3 bin lira zam

KARDEMİR'de zam oranı belli oldu
Temmuz ayında asgari ücrete yapılan ilave ücret artışının ardından KARDEMİR yönetimine bir çağrıda bulunan Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, üyelerinin ücretlerinde de artış yapılmasını istediğini hatırlatarak, "KARDEMİR yönetiminin almış olduğu kararla birlikte, emekçiler sahipsiz bırakılmadı. KARDEMİR ve bağlı kuruluşlarının bugünlere gelmesinde büyük emeği olan üyelerimizin emek ve alınteri yok sayılmamış, ülkemizdeki hayat pahalılığı karşısında emekçiler yalnız bırakılmamış, KARDEMİR ve bağlı kuruluşlarında var olan iş barışı daha da güçlendirilmiştir. Ortada haklı bir talebimiz vardı. Bu haklı talebimizin kabul edilmesi, ağır geçim şartları karşısında mücadele veren üyelerimizi bir nebze de olsa rahatlatacaktır" dedi.
KARDEMİR’in büyüyüp gelişmesinde emekçilerin büyük katkısı olduğunun altını çizen Değirmenci, "Emekçiye verilen her ücret ve hak, aslında iş yerine yapılan bir yatırımdır. Bu olumlu kararla birlikte kafalarımızdaki soru işaretleri ortadan kalktı. Haliyle motivasyonumuz daha da arttı. Verimli ve kaliteli bir üretimin yolu, çalışanın hakkının verilmesinden geçer. Böylesi zorlu geçim koşullarının olduğu bir dönemde talebimizi göz ardı etmeyen, haklı talep ve beklentilerimize duyarsız kalmayarak talebimizi karşılayan başta KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir’e ve KARDEMİR yönetimine şükranlarımızı sunuyor, bizlerden gelecek müjdeli haberi sabırla bekleyen ve yanımızda dimdik bir şekilde duran üyelerimize teşekkür ediyoruz. Bu ücret artışının başta KARDEMİR ve bağlı kuruluşlarındaki üyelerimize, iş yerlerimize, sendikamıza, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.