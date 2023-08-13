KARDEMİR işçilerine 3 bin lira zam

KARDEMİR emekçisinin bugüne kadar yapmış olduğu fedakârlıklara dikkat çeken Değirmenci

, "Geçmiş yıllarda ne zaman iş yerimiz dara düşse elimizi taşın altına koymaktan çekinmedik. KARDEMİR’in bugünkü başarılı tablosunun ortaya çıkmasında emekçilerin inkâr edilemez bir payı var. Diğer taraftan yakın döneme kadar ülkemizin savunma sanayisini adeta uçuran bir Yönetim Kurulu Başkanıyla birlikte çalışmaya başladık. Prof. Dr. Demir de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile uzun yıllar birlikte çalışmış ve onun politikalarını hayata geçirmiş, devlet terbiyesi almış, milletinin menfaatlerini her zaman gözetmiş bir şahsiyet olarak, biz emekçilerin bu haklı talebinin karşılanmasına büyük katkı sağlamıştır. Bugün iş yerlerimizde barış ve huzur hakimdir. İş barışı had safhadadır. Bu huzurun devamı için Özçelik-İş Sendikası olarak, üzerimize düşen ne varsa yapmaya, emekçilere hizmetkâr olmaya, KARDEMİR ve bağlı kuruluşlarını yaşatmaya ve güçlendirmeye devam edeceğiz" diyerek görüşlerini dile getirdi.