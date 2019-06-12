Ekonomi Kendisi için yapmıştı talebe yetişmez oldu
İŞ DÜNYASI

Kendisi için yapmıştı talebe yetişmez oldu

Giresun’un Tirebolu ilçesinde televizyon tamircisi Uğur Kerim, kendi ihtiyacını karşılamak için kurduğu güneş enerji paneline ilgi olunca taleplere yetişemez hale geldi.

Haber Merkezi IHA
Güneş enerji sitemi maliyetini 4 yılda amorti edebiliyor
Güneş enerji sitemi maliyetini 4 yılda amorti edebiliyor

Evinin her türlü elektrik ihtiyacını güneş enerjisinden karşıladığını anlatan Uğur Kerim, kurulan güneş enerji sisteminin maliyetini üç yılda ödenilen elektrik faturasıyla amorti edilebildiğini söyledi.

Bu işe televizyon tamircisi olarak teknolojiye merakından başladığını ifade eden Uğur Kerim “Teknolojiye merakım vardı ve bu yüzden gelişmeleri takip ediyordum. Yapabilir miyim diye önce kendi evimin ihtiyaçlarını karşılamak için deneme yaptım. Başarılı olunca da başkalarına örnek olduk. Şuanda evimin bütün elektrik ihtiyacı ne varsa güneş enerjisinden karşılıyorum. Kesinlikle yaz ve kış diğer elektrik enerjisine ihtiyacım yok. Bir kurulum maliyetim oldu bunun dışında elektrik faturası ödediğim yok diyebilirim” dedi.

“Güneş enerji sitemi maliyeti 4 yılda amorti edilebilir”

Güneş enerjisi sistemi maliyetinin 3 yılda elektrik faturasıyla amorti edilebileceğini de anlatan Kerim “Bir güneş enerji paneli sisteminin yaklaşık 25 yıl ömrü var. Kurulduktan sonra hiçbir bakım onarım maliyeti de bulunmamaktadır. Bir evin güneş enerji maliyeti kurulacak panel sistemine göre değişebilir ama yaklaşık 4-5 bin lira civarındadır. Bu da iki, üç, dört yıl gibi bir zamanda ödenen elektrik faturası kadardır. Dolayısıyla 25 yıl ömrü olan bir güneş enerji sitemini kurduğunuzda en az 20 yıl fatura ödemeden güneş enerjisinden ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Hatta kendi ihtiyaç fazlası enerjinizi de devlete satabiliyorsunuz” diye konuştu.

“Devletten yüzde 50 hibe desteği”

Güneş enerji sisteminin bir çok alanda kullanıldığını da söyleyen Kerim “Güneş enerji sistemini sadece aydınlatmada değil, üretim, sulama gibi bir çok alanlarda kullanılmaktadır. Kendi elektrik sistemimi kurduktan sonra bazı komşularımıza da bu sistemden kurduk. Şimdi ise köyümüzün su pompalama sitemini de güneş enerjisine dönüştüreceğiz. Bununla birlikte özellikle İç Anadolu Bölgesi yoğunlukta olmak üzere bir çok bölgede güneş enerjisi sistemini kurmak için gidiyorum. Giresun’da da yaylalarımızda da yoğun bir talep bulunmaktadır. Bu talep giderek artmaktadır. Özellikle devletimizin güneş enerji sisteminin yüzde 50’sini hibe desteği bulunması talepleri artırmaktadır” şeklinde konuştu.

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