Ekonomi Kerevitaş 2018 finansal sonuçlarını açıkladı
İŞ DÜNYASI

Kerevitaş 2018 finansal sonuçlarını açıkladı

Kerevitaş 2018 finansal sonuçlarını açıkladı

Yıldız Holding çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Kerevitaş, 2018 yılında cirosunu 2,4 milyar TL’ye çıkardı.

Haber Merkezi IHA
Kerevitaş'ın 2018 yılı cirosu 2,4 milyar TL oldu.
Kerevitaş'ın 2018 yılı cirosu 2,4 milyar TL oldu.

Yıldız Holding çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Türkiye’nin dondurulmuş gıda ve margarin pazarının lider şirketlerinden Kerevitaş, 2018 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, Kamu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada; 2018 yılı cirosu 2,4 milyar TL oldu. FAVÖK ise 2017’yle kıyaslandığında yüzde 85,2 oranında artarak elde edilen FAVÖK geliri 343,6 milyon TL oldu. Kerevitaş’ın brüt karı ise 2017 yılına göre yüzde 36,1 oranında artarak 562,9 milyon TL olarak gerçekleşti.

Kerevitaş’ın, Dondurulmuş Gıda ve Konserve İş Birimi’nin, FAVÖK’ü yüzde 6,4’den yüzde 15,5’e yükseldi. Yağ iş biriminin FAVÖK yüzdesi ise 8,1’den yüzde 13,4’e çıktı.

2018 yılında ihracat gelirlerinde yaşanan artış Kerevitaş’ın büyümesine önemli bir katkı sağladı. Odaklanılan pazarlarda şirket bünyesindeki markaların pazar payı büyürken; yeni pazarlara giriş yapmanın da yolu açıldı. Özellikle Ortadoğu pazarına hem margarin hem de dondurulmuş gıda ve konserve ihraç eden Kerevitaş, yeni ürünleriyle ihracatta geçen seneye oranla yüzde 20’nin üzerinde önemli bir ivme yakaladı. 2018 yılında SuperFresh’in aldığı Turquality desteğinin de etkisiyle, ihracatta ve kârlılıkta yakalanan artışın devam ettirilmesi hedefleniyor.

Kerevitaş Gıda Sanayi’nin cirosu da 2,4 milyar TL’ye ulaştı. Borsa İstanbul’a kote, piyasa değerine göre en büyük üç gıda kurumu arasında yer alan şirketin 2017 yılında 185,5 milyon TL olan FAVÖK’ü 343,6 milyon TL’ye çıkarken; brüt karı ise 2017 yılına göre yüzde 36,1 artış göstererek 562,9 milyon TL olarak gerçekleşti.

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Kerevitaş’ın, Dondurulmuş Gıda ve Konserve İş Birimi’nde 2018’de FAVÖK yüzdesi 6,4’den 15,5’e yükseldi. Dondurulmuş gıda iş kolunda net ciro geçen yıla göre yüzde 15,6 arttı. Brüt kâr ise 218,9 milyon TL olarak gerçekleşti. Yağ iş kolunda ise FAVÖK marjı geçen seneye göre yüzde 8,1’den yüzde 13,4’e ulaştı. Brüt kârı ise yüzde 31’lik bir artışla 344,1 milyon TL olarak gerçekleşti.

İHRACAT BÜYÜMEYE KATKI SAĞLADI

Özellikle Ortadoğu pazarına hem margarin hem de dondurulmuş gıda ve konserve ihraç eden Kerevitaş, yeni ürünleriyle geçen yıla oranla ihracatta yüzde 20’nin üzerinde önemli bir ivme yakaladı. SuperFresh’in aldığı Turquality desteğiyle, ihracatta ve kârlılıkta yakalanan artışın 2019 yılında da devam etmesi hedefleniyor.

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