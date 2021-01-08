Kiğılı pet şişelerden yüzde 100 geri dönüşümlü gömlek üretti İnsan sağlığı ve refahının, ancak sağlıklı bir doğa ile mümkün olduğu bilinciyle hareket eden Kiğılı; hammadde tüketiminin azalması, atıkların ortadan kalkması, gereksiz enerji tüketiminin engellenmesi ve israfın önüne geçilmesi adına çok önemli bir rol üstlenen ‘geri dönüşüm’ü odak noktasına aldı. Bundan sonraki koleksiyonlarında da geri dönüşümlü kumaşlardan üretilen ürünler yer alacak.

Haber Merkezi 08 Ocak 2021, 15:30 Son Güncelleme: 08 Ocak 2021, 15:41 Yeni Şafak