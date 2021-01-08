Ekonomi Kiğılı pet şişelerden yüzde 100 geri dönüşümlü gömlek üretti
İŞ DÜNYASI

Kiğılı pet şişelerden yüzde 100 geri dönüşümlü gömlek üretti

İnsan sağlığı ve refahının, ancak sağlıklı bir doğa ile mümkün olduğu bilinciyle hareket eden Kiğılı; hammadde tüketiminin azalması, atıkların ortadan kalkması, gereksiz enerji tüketiminin engellenmesi ve israfın önüne geçilmesi adına çok önemli bir rol üstlenen ‘geri dönüşüm’ü odak noktasına aldı. Bundan sonraki koleksiyonlarında da geri dönüşümlü kumaşlardan üretilen ürünler yer alacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kiğılı plastik şişelerden “Recycled Gömlek” üretti.
Kiğılı plastik şişelerden “Recycled Gömlek” üretti.

Türkiye ekonomisinin sürdürülebilirliğine ekolojik-çevresel fayda gözeterek katkı sağlamayı hedefleyen Kiğılı yenilikçi ve sürdürülebilir ürünleriyle dünya üzerindeki sorumluluğunu yerine getirirken, sektörün geleceğini şekillendiriyor.

Plastik şişelerden “Recycled Gömlek”

Yaşadığımız dünyaya fayda sağlamaya, insan ve çevre sağlığı için daha iyi bir geleceğe katkıda bulunmaya odaklanan Kiğılı’nın bir odak noktası da “geri dönüşüm”. Plastik şişelerden geri dönüşümle kazanılan liflerden üretilmiş kumaşlarla elde edilen ‘Recycled Gömlek’ markanın geri dönüşüme yönelik çalışmalarının önemli bir sonucu.

%100 geri dönüşümlü ipliklerden elde edilerek üretilen Recycled gömleklere Kiğılı mağazalarından ve Kigili.com’dan ulaşabilirsiniz.

Abone Ol Google News
Norveçin kasabasından esinlendi

Norveç'in kasabasından esinlendi

​Köyüne aynısını kurdu çocukları sevindirdi.
Yasak öncesi son hamsiler

Yasak öncesi son hamsiler

Balıkçılar avlanma sınırlamasından memnun: Kilosu 20 TL.
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Muz cumhuriyeti değiliz

Antalya'da aile faciası

Antalya'da aile faciası

​İki çocuk annesi kadına kelepçeli koca şiddeti cinayetle bitti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.