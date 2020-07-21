Kiğılı’dan Efsane Takım elbise kampanyası: Takım elbise alana ikincisi bedava!

Erkek giyimin vazgeçilmez unsuru olan takım elbiseye yaptığı inovatif dokunuşlarla şehirli erkeğin kalbini kazanan Kiğılı, şimdi 1 takım elbise alana 2. Takım elbise bedava kampanyası başlattı.

ŞIKLIK VE KONFOR BİR ARADA

Yaz ayları, şıklığından ve rahatından taviz vermek istemeyen erkekler için çok daha konforlu geçecek. Kiğılı’ın yeni sezon hit parçalarından oluşan yumuşak dokulu nefes alma özelliğine sahip gömlekleri ve farklı alanlara uyum sağlayabilen kanvas pantolonları gün boyu şıklığın yanı sıra konforu da garantiliyor. Kiğılı, hem şıklığından hem de konforundan vazgeçemeyen şehirli erkeği gün boyu yalnız bırakmıyor.