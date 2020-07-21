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Ekonomi Kiğılıdan Efsane Takım elbise kampanyası Takım elbise alana ikincisi bedava
İŞ DÜNYASI

Kiğılı’dan Efsane Takım elbise kampanyası: Takım elbise alana ikincisi bedava!

Yeni sezon ürünlerinde teknolojiyle tasarımı buluşturan Kiğılı, Şıklığı ve konforu bir arada yaşatan, terletmeyen, ütü gerektirmeyen nano teknoloji ile doğal kumaş ferahlığı yaşatan ürünler ile hayatınızı kolaylaştırıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kiğılı’dan Efsane Takım elbise.
Kiğılı’dan Efsane Takım elbise.

Erkek giyimin vazgeçilmez unsuru olan takım elbiseye yaptığı inovatif dokunuşlarla şehirli erkeğin kalbini kazanan Kiğılı, şimdi 1 takım elbise alana 2. Takım elbise bedava kampanyası başlattı.

ŞIKLIK VE KONFOR BİR ARADA

Yaz ayları, şıklığından ve rahatından taviz vermek istemeyen erkekler için çok daha konforlu geçecek. Kiğılı’ın yeni sezon hit parçalarından oluşan yumuşak dokulu nefes alma özelliğine sahip gömlekleri ve farklı alanlara uyum sağlayabilen kanvas pantolonları gün boyu şıklığın yanı sıra konforu da garantiliyor. Kiğılı, hem şıklığından hem de konforundan vazgeçemeyen şehirli erkeği gün boyu yalnız bırakmıyor.

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