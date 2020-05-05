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Ekonomi Kısa çalışma ödeneğinde ödemeler bugün yapılıyor
İŞ DÜNYASI

Kısa çalışma ödeneğinde ödemeler bugün yapılıyor

Nisan ayında çalışılmayan günler için kısa çalışma ödeneği bugün ödenecek.Koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşlara verilen ekonomik destekler arasında yer alan kısa çalışma ödeneği, başvuran işletmelerin uygunluk tespitinin tamamlanmasına bakılmadan işverenlerin beyanlarına göre gerçekleştiriliyor.

Haber Merkezi İHA
Kısa çalışma ödeneği bugün hesaplara yatacak.
Kısa çalışma ödeneği bugün hesaplara yatacak.

Kısa çalışma ödeneğinde ödemeler başlıyor. Nisan ayı ödemelerinin bugün hesaplara yatırılması bekleniyor.

Ücretsiz izne ayrılan vatandaşlara verilecek günlük 39 TL’lik nakdi ücret desteği ise 8 Mayıs Cuma günü ödenecek.

İşveren kısa çalışma ödeneği yerine keyfi olarak ücretsiz izne başvuramaz
EKONOMİ
İşveren kısa çalışma ödeneği yerine keyfi olarak ücretsiz izne başvuramaz

Kısa çalışma ödeneği şartları

Kısa çalışma ödeneğini hak edebilmek için asgari 450 gün prim yatırılmış olması ve son 60 gün içinde kesintisiz olarak prim ödemesinin yapılmış olması gerekiyor. Kısa Çalışma Ödeneği başvurularında iş verenin çalışanlarla ilgili beyanı esas olacak.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu: İşsizlik Ödeneği’ni ödemeye başladık
EKONOMİ
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu: İşsizlik Ödeneği’ni ödemeye başladık

3,2 milyon çalışan için başvuruldu

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un açıkladığı son rakama göre kısa çalışma ödeneğine bugüne kadar 300 bin firma, 3,2 milyon çalışan için başvurdu.

Kısa Çalışma Ödeneğine şu ana kadar 291 bin 594 firma başvurdu
EKONOMİ
Kısa Çalışma Ödeneğine şu ana kadar 291 bin 594 firma başvurdu

Bakan Selçuk: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 176 milyon lira ilave kaynak aktarıldı
EKONOMİ
Bakan Selçuk: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 176 milyon lira ilave kaynak aktarıldı
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