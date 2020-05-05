​Kısa çalışma ödeneğinde ödemeler bugün yapılıyor.

Kısa çalışma ödeneğinde ödemeler başlıyor. Nisan ayı ödemelerinin bugün hesaplara yatırılması bekleniyor.

Ücretsiz izne ayrılan vatandaşlara verilecek günlük 39 TL’lik nakdi ücret desteği ise 8 Mayıs Cuma günü ödenecek.

EKONOMİ İşveren kısa çalışma ödeneği yerine keyfi olarak ücretsiz izne başvuramaz

Kısa çalışma ödeneği şartları

Kısa çalışma ödeneğini hak edebilmek için asgari 450 gün prim yatırılmış olması ve son 60 gün içinde kesintisiz olarak prim ödemesinin yapılmış olması gerekiyor. Kısa Çalışma Ödeneği başvurularında iş verenin çalışanlarla ilgili beyanı esas olacak.

EKONOMİ Bakan Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu: İşsizlik Ödeneği’ni ödemeye başladık

3,2 milyon çalışan için başvuruldu

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un açıkladığı son rakama göre kısa çalışma ödeneğine bugüne kadar 300 bin firma, 3,2 milyon çalışan için başvurdu.

EKONOMİ Kısa Çalışma Ödeneğine şu ana kadar 291 bin 594 firma başvurdu