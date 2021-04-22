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Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğanın açıkladığı Kısa Çalışma Ödeneği kararı iş dünyasını sevindirdi
İŞ DÜNYASI

Kısa Çalışma Ödeneği'nde üç aylık uzatma kararı ihracatçıları sevindirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Kısa Çalışma Ödeneği kararı iş dünyasını sevindirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, nisan, mayıs ve haziranı kapsayacak şekilde Kısa Çalışma Ödeneği uygulamasına devam edilmesi yönünde karar alındığını açıklaması iş dünyasında yüzleri güldürdü.

Haber Merkezi İHA
Kısa Çalışma Ödeneğinde üç aylık uzatma kararı ihracatçıları sevindirdi
Foto/arşiv

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) uygulamasının uzatıldığını açıklamıştı.

Hükümetin kararını, “İhracatçı firmalarımız için can suyu oldu” şeklinde yorumlayan Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “Bazı sektörlerimizin ayakta kalabilmek için Kısa Çalışma Ödeneğine ihtiyaçları var. Bugün yaşadığımız kriz Türkiye’ye özgü bir kriz değil, dünya genelinde yaşanan bir süreç. O nedenle dünya covid-19 aşılamasında yüzde 70 seviyesinin üzerine çıkıp, pandemiyi kontrol altına alana kadar KÇÖ desteğine ihtiyaç var. Hepimizin beklediği bir karardı. Bu karardan dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine teşekkür ediyoruz” dedi.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi,
Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi,

Celep: "Bu karar hükümetimizin yanımızda olduğunun göstergesi"

Pandeminin tüm dünyada istihdamı tehdit ettiğine dikkati çeken Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, pandeminin gelişmekte olan ekonomilere artçı yansımalarının devam ettiğini dile getirdi. Celep şöyle konuştu:

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep
Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep

"Pandemiyle birlikte değişen yeni dünya düzeninde Kısa Çalışma Ödeneğinin 3 ay süreyle uzatılması devletimizin ihracatçımızın ve tüm sektörlerimizin üretim aşamasında ihracatçılarımızın hep yanında olduğunun güzel bir göstergesi. Problem Türk ihracatçısına özgü değil, dünya bazında yaşanan global bir sorun."

Kaya: "Madencilik sektörü pandemiyi 3 ay önceden hissetti"

Pandeminin en büyük ihraç pazarları Çin’de ortaya çıkması nedeniyle madencilik sektörünün pandeminin etkilerini 3 önce hissetmeye başladığını anlatan Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya, çalışanlarını ücretsiz izne çıkarmak durumunda kalan madencilik sektörü firmalarının Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ)’nden istifade edeceklerini ve çalışanlarına daha iyi şartlar sunacaklarını, bu destek nedeniyle madencilik sektörü adına hükümete teşekkür ettiklerini ifade etti.

Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya
Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya

Sertbaş: "Pandemi döneminde en önemli destek KÇÖ"

Hazırgiyim sektörünün üretimde 1 milyonun üzerinde, mağazacılık sektörüyle birlikte 2 milyon kişilik istihdamla Türkiye’nin istihdamda lider sektörü olduğuna vurgu yapan Ege Hazır giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, pandemi döneminde firmaların ayakta kalabilmesini sağlayan en önemli desteğin Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) olduğunu ifade etti. Sertbaş, "KÇÖ’nün devam etmesini talep ediyorduk. Özellikle pandeminin ne kadar uzayacağını göremediğimiz bu dönemde KÇÖ’nün uzatılması çok sevindirici. Umarız bir daha uzatılmasına gerek kalmadan işlerimize devam eder duruma geliriz" şeklinde konuştu.

Ege Hazır giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş
Ege Hazır giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş

Uçak: "Dünyanın sağlığına kavuşmasını KÇÖ’den daha çok istiyoruz"

Dünyanın sağlığına kavuşmasını Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ)’nden daha çok istediklerini belirten Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Kısa Çalışma Ödeneği’nin pandemi ile işleri sekteye uğrayan işveren için önemli bir kaynak olduğunun altını çizdi.

Uçak şöyle konuştu:

"Gönül ister ki böyle bir ödeneğe gerek olmasın; ancak, istihdamın korunması için elzem bir destek. İnşallah, kısa sürede dünya sağlığına kavuşur ve bu tip ödenekler, destekler, vb. sona erer."

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak
Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak

Zandar: "Perakende mağazalar açılmadı tedirginiz"

Türkiye’nin ana ihraç pazarı Avrupa’da Almanya, Hollanda gibi önemli ihraç pazarlarında perakende mağazalarının halen kapalı olduğu bilgisini veren Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar, "Kısa Çalışma Ödeneğinin haziran ayı sonuna kadar devam edecek olması Avrupa’da işlerin sakin olduğu dönemde hayati öneme sahip. KÇÖ’nün uzatılması istihdam ve ihracatımızın sürdürülebilirliği açısından çok önemli bir karar. Bu kararı tüm sektörler bekliyorduk. İlaç gibi geldi" dedi.

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar
Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar

Ertan: “KÇÖ hem işveren, hem de işçi için çok önemli”

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği, 2020 yılında gerçekleştirdiği 1 milyar 361 milyon dolarlık ihracatla Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde ihracatta lider olmuştu.

Yalçın Ertan
Yalçın Ertan

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Yalçın Ertan, “Kısa çalışma ödeneği bu zorlu koşullarda hem çalışanlar hem de işverenler açısından çok önemli. Söz konusu devlet desteği pandemi sürecinde devam etmelidir” şeklinde görüş bildirdi.

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