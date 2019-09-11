Ekonomi Kişiye özel yerli bisiklet dönemi
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Kişiye özel yerli bisiklet dönemi

Bisiklete olan ilginin her geçen gün artmasıyla Türk firmaları da kişiye özel bisiklet üretimine başladı. BİSAN Genel Müdürü Bal, bisikletin boyasını da kişiye özel yaptıklarına dikkati çekerek, "Kişi, bize geliyor, nasıl bir boya istediğini anlatıyor. Biz ise onun hayalindekini ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Kişi kendi tasarımıyla gelip hayalindeki bisikleti istediği gibi yaptırabilir" dedi.

Haber Merkezi AA
Türk firmaları da kişiye özel bisiklet üretimine başladı.
Türk firmaları da kişiye özel bisiklet üretimine başladı.

Bisiklete olan ilginin her geçen gün artmasıyla yerli firmalar da kişiye özel bisiklet üretimi gerçekleştirmeye başladı.

Almanya'nın Friedrichshafen kentinde gerçekleştirilen Eurobike Bisiklet Fuarı'nda görücüye çıkan yerli bisiklete ilişkin açıklama yapan BİSAN Genel Müdürü Ali Orçun Bal, kişiye özel bisikletlerin kullanıcının ölçüsüne göre en ideal şekilde tasarlandığını söyledi.

  • Söz konusu bisikletlerin tasarım ve üretiminin tamamen kendilerine ait olduğunu belirten Bal, "Bu bisikletlerin sele borusu yok. Kişiye özel ölçüler temel alınarak sabit sele borusuyla üretiliyor. Dolayısıyla bu bisiklet kişiye özel olduğu için, en ideal ölçüde tasarlanıp, sürücünün en rahat şekilde kullanım yapmasını sağlıyor." ifadesini kullandı.

Bal, bisikletin boyasını da kişiye özel yaptıklarına dikkati çekerek, "Kişi, bize geliyor, nasıl bir boya istediğini anlatıyor. Biz ise onun hayalindekini ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Kişi kendi tasarımıyla gelip hayalindeki bisikleti istediği gibi yaptırabilir" dedi.

  • Kişiye özel bisikletlerin el yapımı olduğunu vurgulayan Bal, "Bu bisikletler özel göbeklere sahip olması sebebiyle çift taraflı kullanılabiliyor. İsterseniz gösteri bisikleti olarak kullanabilirsiniz. Jantı çıkarıp ters çevirdiğinizde ise normal bisiklet gibi de kullanabiliyorsunuz" diye konuştu.

AA
Kişiye özel yerli bisiklet dönemi.

Bal, bu bisikletlerin normalde çok pahalı olduğuna işaret ederek, yabancı firmalara çok para denmesi yerine aynı kalitedeki kişiye özel bisikletleri daha uygun fiyatlarla müşterilerinin beğenisine sunduklarını kaydetti.

Yerli üretime önem verdiklerini dile getiren Bal, sözlerini "Çünkü yerli bir firmayız. Alınabilir ve kullanılabilir nitelikte bir fiyat politikamız var. Bu bisikletlerde yüzde 80’in üzerinde yerlilik var. Burada sadece göbek, gidon boğazı ve sele dışındaki her şey kendi üretimimiz" diye tamamladı.

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