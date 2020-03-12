Koronavirüs sonrası kolonya satışları patladı: Dükkanda 5, internette 7 kat arttı

Kovid-19 nedeniyle insanların daha yüksek gramajlı ürünlere yöneldiğine işaret eden Eyüp Sabri Tuncer Kozmetik Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Engin Tuncer,

"Marketler daha fazla satılan ürünlere ağırlık veriyordu. Üretimlerimiz devam ediyor ancak daha çok insana ulaşsın diye büyük ambalaj yerine 200 ve 400 mililitrelik ambalajlarda üretim yapıyoruz. İnsanlar 5 litre kolonya almak istiyor ancak biz ürünü daha çok insana verelim istiyoruz." diye konuştu.

Kolonyanın 1 litresi 20 liradan satılıyor.

Ellerindeki stokları da piyasaya sürdüklerini belirten Tuncer, bekleyip para kazanma politikası yürütmediklerini vurguladı.

Tuncer, "Biz 100 yıldır ülkeye hizmet eden bir firmayız, gelip geçici dönemlerden istifade etmemiz söz konusu olamaz." ifadesini kullandı.

DÜKKANDA 5, İNTERNETTE 7 KAT ARTTI

Tuncer, internetten satışlarda fiyatların yüksek uygulandığına dikkati çekerek, burada üretici firmaların kabahati olmadığını söyledi. Eyüp Sabri Tuncer mağazalarına talebin 5 kat, internet sitesi üzerinden satışlara talebin de 7 kat arttığını dile getiren Tuncer, "Raflarda ve depolarımızda mal var. Bunlar atlatılacaktır, insanımız panik yapmasın." dedi.



Kolonya dükkanlarında korona virüsü yoğunluğu.

Dünya piyasasında alkolün yetersiz olduğunu belirten Tuncer, şunları kaydetti:

"Biz de sıkıntı yaşıyoruz. Bu yokluk, fiyatın yükselmesini neden oluyor. Alkol de petrol gibi borsada işlem gören bir üründür. Talep artınca borsadaki rakamlar da arttı. Bugün sabah tonu 700 dolar olan ürün bin 700 dolara çıktı ancak bizim fiyatlarımızda kesinlikle değişiklik yok. 'Kolonyacılar vurgun yapıyor' diye haberler çıkıyor ancak bırakın son 2 günü, 1 yıldır fiyatlarımızda artış yok. Ham maddede yüzde 120'nin üzerinde fiyat atışı olduğu halde 1 yıldır zam yapmadık. Şu anda yaptığımız üretimi ticari bir faaliyet olarak görmüyoruz, fırsat olarak da görmüyoruz. Maliyet hesabı yapmadan mal üretiyoruz. Elimizde olan alkole göre üretim yapıyoruz."

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Özellikle 70-80 derecedeki kolonyalarda dezenfektan özelliğinin çok yüksek olduğu belirtiliyor.

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