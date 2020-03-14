Ekonomi Koronavirüs fırsatçılarına karşı peş peşe açıklama yaptılar Bedelini ödeyecekler
İŞ DÜNYASI

Koronavirüs fırsatçılarına karşı peş peşe açıklama yaptılar: Bedelini ödeyecekler!

Koronavirüs salgınında ilk vakaların Türkiye'de görülmesinin ardından bazı ürünlerde fiyat artışlarına giderek fırsatçılık yapmaya çalışanlara yönelik ticaret odalarından peş peşe açıklamalar geliyor. Oda başkanları yaptıkları açıklamalarda vatandaşı mağdur eden fırsatçılara karşı sessiz kalmayacaklarını ve cezai işlemler için gerekli adımların hızlıca atılacağını kaydederken, zor günleri haksız kar günlerine çevirenlerin bunun bedelini ödeyeceklerinin de altını çizdiler.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Koronavirüsün Türkiye'de görülmesinin ardından bazı ürünlerde fiyat artışları gözlemlenmişti.
Koronavirüsün Türkiye'de görülmesinin ardından bazı ürünlerde fiyat artışları gözlemlenmişti.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili gelişmelerin ardından bazı ürünlerin fiyatlarında görülen aşırı ve haksız artışlara ilişkin bir açıklama yaptı.

Fiyat artışlarıyla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Avdagiç, "Halkımızın hassas duygularını istismar edenlere karşı sessiz kalmayacağız." diye konuştu.

Avdagiç, İTO'nun bu kişiler hakkında gerekenlerin yapılacağını vurgulayarak, şunları söyledi:

"İş dünyamızın asla bir parçası olamayacak bu münferit kişileri, aramızda barındırmamak için İTO olarak gerekeni yapacağız. İTO’nun disiplin kurullarını ve diğer mekanizmalarını çalıştırıyoruz. Bu haksızlıkları yapan firmalar için gerekli işlemleri hiç tereddüt etmeden uygulayacağız. Bu arada halkımızı da sağduyulu alışveriş yapmaya ve davranmaya çağırıyoruz. Zor günleri haksız kar günlerine çevirenler bunun bedelini ödeyecekler

ALINAN TEDBİRLERİ TİTİZLİKLE UYGULUYORUZ

Bu tür kişilere karşı dikkatli olsunlar ve yasal haklarını kullanmada tereddüt etmesinler. Şikayetlerini ilgili birimlerin yanı sıra İstanbul Ticaret Odası’na da bildirmelerini istiyoruz. Odamızın tüketici birimi de şikayetleri dikkatle izlemeye ve ele almaya başladı."

Devletin ve vatandaşların Kovid-19 ile mücadelede örnek ve başarılı bir kriz yönetimi ortaya koyduğunu kaydeden Avdagiç, "Erkenden alınan tedbirler sayesinde ülkemiz yeni tip koronavirüs tehdidinden en az etkilendi. İTO olarak bu süreci minimum etki ile geride bırakmak için alınan tedbirleri titizlikle uyguluyoruz." ifadelerini kullandı.

DİSİPLİN MEKANİZMASI DEVREYE ALINACAK

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Aydın Ticaret Odası (AYTO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ülken, fiyat artışı yapan firmalara karşı disiplin mekanizmasını işleteceklerini belirtti.

AYTO Başkanı Ülken, yaptığı açıklamada; “Aydın Ticaret Odası olarak, ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı Odamız olarak disiplin mekanizmalarını çalıştıracağımızı ve bu haksızlıkları yapan firmalara hak ettikleri cezaları vereceğimizi bir kez daha buradan kamuoyuna duyururuz” dedi.

SESSİZ KALMAYACAĞIZ

Aydın Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur da koronavirüs salgınını fırsat bilerek fahiş fiyatla mal satanlara uyarıda bulundu.

Çondur, yaptığı açıklamada; “Dünya genelinde bir çok ülkede görülen koronavirüs (Covid-19) salgınını fırsat bilerek ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan, firmalara karşı Aydın Ticaret Borsası olarak disiplin mekanizmalarını çalıştıracağımızı ve bu haksızlıkları yapan firmalara hak ettikleri cezaları vereceğimizi buradan kamuoyuna duyururuz. Herkes bilmeli ki; Vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız” dedi.

BİRLİK VE BERABERLİK ŞART!

Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Başkanı Kazım Yılmaz, ise ilk olarak Çin’in Wuhan kentinde görülen korona virüsünün (Covid-19), Türkiye’de de görülmesinin ardından bunu fırsat bilerek haksız fiyat artışına giden işletmelere karşı disiplin mekanizmalarını çalıştıracaklarını ve gerekli cezai işlemlerin yapılacağını söyledi.

Bu tarz sıkıntılı günlerin birlik ve beraberlik ile atlatılacağını dile getiren Yılmaz, “Ülkemizde ve dünyada zor günler yaşanıyor, bu zor günleri atlatmamız için birlik ve beraberlik şart. Gerekli önlemleri alarak ve hijyen kurallarına dikkat ederek sıkıntıların üstesinden geleceğiz” diye konuştu.

HAK ETTİKLERİ CEZAYI ALACAKLAR

Bazı işletmecilerin virüsün Türkiye’de görülmesinin ardından durumdan istifade ederek ürünlerinde haksız fiyat artışına gittiklerine dikkat çeken ÇTB Başkanı Yılmaz, “Çarşamba Ticaret Borsası olarak, ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı disiplin mekanizmalarını çalıştıracağımızı ve bu haksızlıkları yapan firmalara hak ettikleri cezaları vereceğimizi bir kez daha buradan kamuoyuna duyuruyoruz“ şeklinde konuştu.

ÖNLEMLER ALINDI

Yılmaz, bu kritik süreçte fırsatçılık yapan firmaların oda ve borsalara ihbar dilmesinin önemini vurgularken, fahiş fiyatla ürün satışına tepkilerinin net olduğunu dile getirdi. ÇTB olarak gerekli tüm önlemleri alarak vatandaşı mağdur edecek her türlü sorunun karşısında duracaklarını kaydeden Başkan Yılmaz, “Herkes bilmeli ki; vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız” ifadelerini kullandı.

Bakan'ın talimatı ile harekete geçtiler: 81 ilde fırsatçılara göz açtırmıyorlar
FOTOĞRAF 39
Title
Ticaret Bakanlığınca 81 ilde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını endişesi nedeniyle bazı ürünlere yönelik artan talepten dolayı tüketicinin korunmasına yönelik fiyat denetimleri yapıldı.
Title
Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık tarafından 81 ilde Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Ticaret İl Müdürlükleri ekiplerince, maske ve diğer sağlık malzemeleri ve bazı gıda ürünlerinin fiyatlarındaki haksız artışa yönelik eş zamanlı denetimler gerçekleştirildi.
Title
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da bugün yaptığı açıklamada hem maskeler ve diğer sağlık malzemeleri hem de gıdalarla ilgili 81 ilde eş zamanlı denetimlere başladıklarını belirtmişti.
Title
Pekcan, açıklamasında Bu sabah bana gelen bilgilere göre, gıda ürünlerinde herhangi bir fahiş fiyat uygulaması perakende market zincirlerinde yok. İnternet ortamında yanıltıcı fiyat bilgileriyle ilgili de gereğini yapacağız. ifadelerini kullanmıştı.
Title
Ticaret Bakanlığınca 81 ilde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını endişesi nedeniyle bazı ürünlere yönelik artan talepten dolayı tüketicinin korunmasına yönelik fiyat denetimleri yapıldı.
Title
Antalya Ticaret İl Müdürlüğü, maske ve dezenfektan ürünlerindeki fiyat artışı nedeniyle kentteki eczanelerde denetim yaptı.
Title
Ekipler, denetimler sonucunda bir de rapor düzenledi. Raporda denetimle ilgili kanun maddelerine ve denetim sonucuna yer verildi.
Title
Ekipler, denetimler sonucunda bir de rapor düzenledi. Raporda denetimle ilgili kanun maddelerine ve denetim sonucuna yer verildi.
Title
Bolu’da, korona virüs salgını nedeniyle özellikle hijyen ve temizlik maddelerindeki fiyat artışı yapılıp yapılmadığını tespit etmek için kent merkezindeki marketlerde denetleme yapıldı.
Title
4 ayrı ekip halinde kentin farklı mahallelerine dağılarak marketlere giden, özellikle kolonya, temizlik, hijyen ürünleri ve makarna reyonlarındaki ürünlerin fiyatlarını kontrol ederek faturalarını incelediler.
Title
Zabıta Müdürlüğü bünyesinde kurulan Tüketici Hakları Zabıta Birimine bağlı ekipler ürünleri tek tek kontrol ettiler.
Title
Ekiplerin yaptıkları incelemelerde marketlerdeki ürünlerde yeni fiyat düzenlemelerinin yapılmadığı görüldü.
Title
Belediye ve Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileri marketlerin yanı sıra eczane ve medikal malzeme satan iş yerlerinde de denetimlerde bulunarak maske ve hijyen ürünlerinin fiyatlarını inceleyerek stok yapılıp yapılmadığını kontrol ettiler. Marketlere alışveriş için gelen vatandaşlar, korona virüsünden korktuklarını belirterek, özellikle kolonya almayı tercih ediyor.
Title
Gebze Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe genelindeki eczane, market ve diğer satış yerlerini fahiş fiyat girişimlerine karşı denetledi.
Title
Ümraniye Belediyesi ekipleri, yeni tip koronovirüsü (Kovid-19) bahane ederek fiyat artışı yapan işletmelere fırsat vermemek için denetimlerini arttırdı.
Title
Zabıta ekipleri, başta temizlik ürünü satan firmalar olmak üzere çok sayıda markette denetim yaptı.
Title
Van'ın Edremit ilçesinde, Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından bazı ürünlerde fahiş fiyat artışına yönelik denetimler başladı.
Title
Edremit Belediyesi zabıta ekipleri, Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının yaşanmasından sonra gıda, maske ve hijyen ürünlerinde, fahiş fiyat artışları uygulanmasını engellemek için denetimlerini sıklaştırdı.
Title
Çin'den birçok ülkeye yayılan koronavirüsten dolayı birçok market ve pazarlamacı; gıda ürünleri başta olmak üzere N95 maskesi, cerrahi maske, eldiven, ateş ölçer, koruyucu tulumlar, kolonyalar ve dezenfektanları fahiş fiyatlarla satmamaları için denetlendi. Ekipler, fiyat, yerli üretim ve logo tanıtım bilgisi, indirim fiyatına esas gerçeklik ve son kullanma tarihi denetimleri yaptı.
Title
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, kolonya, dezenfektan ve ıslak mendil fiyatlarında anormal artış olduğu şikayetleri üzerine, belediye ekiplerince alışveriş merkezleri ile marketlerde fiyat denetimi gerçekleştirdi.
Title
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, kolonya, dezenfektan ve ıslak mendil fiyatlarında anormal artış olduğu şikayetleri üzerine, belediye ekiplerince alışveriş merkezleri ile marketlerde fiyat denetimi gerçekleştirdi.
Title
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, kolonya, dezenfektan ve ıslak mendil fiyatlarında anormal artış olduğu şikayetleri üzerine, belediye ekiplerince alışveriş merkezleri ile marketlerde fiyat denetimi gerçekleştirdi.
Title
Kocaeli’de koronavirüs nedeni ile vatandaşların maske ve dezenfekte ürünlere olan talebini fırsatçılığa dönüştürenlerin engellenmesi amacıyla ekipler tarafından fiyat etiketi denetimi yapıldı.
Title
Kocaeli’de koronavirüs nedeni ile vatandaşların maske ve dezenfekte ürünlere olan talebini fırsatçılığa dönüştürenlerin engellenmesi amacıyla ekipler tarafından fiyat etiketi denetimi yapıldı.
Title
Ümraniye Belediyesi koronavirüsünü (COVİD - 19) bahane ederek fiyat artışı yapan işletmelere fırsat vermemek için denetimlerini arttırdı. Zabıta ekipleri başta temizlik ürünü satan firmalar olmak üzere çok sayıda markette denetim yaptı. Ayrıca ilçedeki led ekranlardan yapılan duyurularla da vatandaşların fahiş fiyat uygulayan işyerlerinin bildirilmesi istendi.
Title
Ümraniye Belediyesi koronavirüsünü (COVİD - 19) bahane ederek fiyat artışı yapan işletmelere fırsat vermemek için denetimlerini arttırdı. Zabıta ekipleri başta temizlik ürünü satan firmalar olmak üzere çok sayıda markette denetim yaptı. Ayrıca ilçedeki led ekranlardan yapılan duyurularla da vatandaşların fahiş fiyat uygulayan işyerlerinin bildirilmesi istendi.
Title
Bursa'da zabıta ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kolonya ve dezenfektan fiyatlarındaki fahiş fiyat artışlarına yönelik iş yerlerinde denetim yaptı.
Title
Kırıkkale'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kolonya ve dezenfektan fiyatlarındaki fahiş fiyat artışlarına yönelik 24 işletme denetlendi.
Title
Kırıkkale'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kolonya ve dezenfektan fiyatlarındaki fahiş fiyat artışlarına yönelik 24 işletme denetlendi.
Title
Kırıkkale'de, koronavirüs nedeniyle maske fiyatlarında fahiş fiyat artışı iddialarına ilişkin 24 iş yerinde denetim gerçekleştirildi.
Title
Kırıkkale'de, koronavirüs nedeniyle maske fiyatlarında fahiş fiyat artışı iddialarına ilişkin 24 iş yerinde denetim gerçekleştirildi.
Title
Şırnak’ın Uludere Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve ilçe tarım ve orman müdürlüğü ekipleri ile gıda üzerine faaliyet gösteren işletmelerde denetim gerçekleştirdi.
Title
Şırnak’ın Uludere Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve ilçe tarım ve orman müdürlüğü ekipleri ile gıda üzerine faaliyet gösteren işletmelerde denetim gerçekleştirdi.
Title
Şırnak’ın Uludere Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve ilçe tarım ve orman müdürlüğü ekipleri ile gıda üzerine faaliyet gösteren işletmelerde denetim gerçekleştirdi.
Title
Şırnak’ın Uludere Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve ilçe tarım ve orman müdürlüğü ekipleri ile gıda üzerine faaliyet gösteren işletmelerde denetim gerçekleştirdi.
Title
Trabzon’un Ortahisar Belediyesi zabıta ekipleri korona virüsü salgını nedeniyle yaşanan fiyat artışlarına karşı denetimlerini sıklaştırdı. Tıbbi ürünler, kozmetik malzemeleri ve gıda ürünlerindeki fahiş fiyat uygulamalarına karşı esnaf ve marketler zabıta ekipleri tarafından sıkı denetime alındı.
Title
Trabzon’un Ortahisar Belediyesi zabıta ekipleri korona virüsü salgını nedeniyle yaşanan fiyat artışlarına karşı denetimlerini sıklaştırdı. Tıbbi ürünler, kozmetik malzemeleri ve gıda ürünlerindeki fahiş fiyat uygulamalarına karşı esnaf ve marketler zabıta ekipleri tarafından sıkı denetime alındı.
Title
Trabzon’un Ortahisar Belediyesi zabıta ekipleri korona virüsü salgını nedeniyle yaşanan fiyat artışlarına karşı denetimlerini sıklaştırdı. Tıbbi ürünler, kozmetik malzemeleri ve gıda ürünlerindeki fahiş fiyat uygulamalarına karşı esnaf ve marketler zabıta ekipleri tarafından sıkı denetime alındı.
Title
Trabzon’un Ortahisar Belediyesi zabıta ekipleri korona virüsü salgını nedeniyle yaşanan fiyat artışlarına karşı denetimlerini sıklaştırdı. Tıbbi ürünler, kozmetik malzemeleri ve gıda ürünlerindeki fahiş fiyat uygulamalarına karşı esnaf ve marketler zabıta ekipleri tarafından sıkı denetime alındı.
Bakan'ın talimatı ile harekete geçtiler: 81 ilde fırsatçılara göz açtırmıyorlar
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın hem maske ve diğer sağlık malzemeleri hem de gıdalarla ilgili 81 ilde eş zamanlı denetimlere başladıklarını açıklamasının ardından denetim ekipleri sahaya indi.
Bedelini ödeyecekler!

Bedelini ödeyecekler!

​Koronavirüs fırsatçılarına karşı harekete geçtiler.
Ukrayna Bayraktar İHAya hayran kaldı

Ukrayna Bayraktar İHA'ya hayran kaldı

​TV'lerde ilk uçuş ve Pantsir sistemlerini vuruş anı gösteriliyor.
Kan donduran sözler

Kan donduran sözler

"O beni sırtımdan vurdu, ben de onu başından."
Avro bölgesi<br>için korkutan uyarı

Avro bölgesi
için korkutan uyarı

​Koronavirüs salgını ekonomileri de vuracak.
1,5 ay sonra<br>ilk kez girildi

1,5 ay sonra
ilk kez girildi

Türkiye'yi yasa boğan bölgede arama başlatıldı.
Hayatının<br>şokunu yaşadı

Hayatının
şokunu yaşadı

Çekicinin yoldan kaldırdığı aracını görünce gözlerine inanamadı.
Benzinde<br>2 yıl sonra bir ilk!

Benzinde
2 yıl sonra bir ilk!

Çifte indirim ilginç bir tabloyu da ortaya çıkardı.
Ailelerin<br>desteği önemli

Ailelerin
desteği önemli

​Bakan Selçuk'tan uzaktan eğitim açıklaması.
Testi pozitif çıktı

Testi pozitif çıktı

Trabzonspor'un eski futbolcusu koronavirüse yakalandı.
Tüm inleri<br>başlarına yıkılacak

Tüm inleri
başlarına yıkılacak

Terör örgütü PKK'ya Metina'da ağır darbe indirildi.
Korona kabusu durmuyor

Korona kabusu durmuyor

​Çin'de koronavirüs salgınında ölü sayısı 3 bin 193 oldu.
Cayma<br>hakkı tanınmalı

Cayma
hakkı tanınmalı

​Koronavirüs sonrası uçak biletleri için çağrı.
Şoför uyudu mu?

Şoför uyudu mu?

Aksaray'da yolcu otobüsü tıra çarptı: 44 yaralı
Korona'ya<br>karşı seferberlik

Korona'ya
karşı seferberlik

16 bakanın katıldığı zirvede yol haritası belirlendi.
36 şehide<br>İdlib'de anıt

36 şehide
İdlib'de anıt

​Suriyeliler Mehmetçik için anıt dikmek istedi, Yeni Şafak'ı aradı.
Evden<br>eğitim böyle olacak

Evden
eğitim böyle olacak

​18 milyon öğrenciyi ilgilendiren detaylar açıklandı.
3 günde 1 aylık satış

3 günde 1 aylık satış

​Depolarda mal kalmadı, taleplere yetişilemiyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.