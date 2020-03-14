Koronavirüs fırsatçılarına karşı peş peşe açıklama yaptılar: Bedelini ödeyecekler!

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili gelişmelerin ardından bazı ürünlerin fiyatlarında görülen aşırı ve haksız artışlara ilişkin bir açıklama yaptı.

Fiyat artışlarıyla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Avdagiç, "Halkımızın hassas duygularını istismar edenlere karşı sessiz kalmayacağız." diye konuştu.

Avdagiç, İTO'nun bu kişiler hakkında gerekenlerin yapılacağını vurgulayarak, şunları söyledi:

"İş dünyamızın asla bir parçası olamayacak bu münferit kişileri, aramızda barındırmamak için İTO olarak gerekeni yapacağız. İTO’nun disiplin kurullarını ve diğer mekanizmalarını çalıştırıyoruz. Bu haksızlıkları yapan firmalar için gerekli işlemleri hiç tereddüt etmeden uygulayacağız. Bu arada halkımızı da sağduyulu alışveriş yapmaya ve davranmaya çağırıyoruz. Zor günleri haksız kar günlerine çevirenler bunun bedelini ödeyecekler

ALINAN TEDBİRLERİ TİTİZLİKLE UYGULUYORUZ

Bu tür kişilere karşı dikkatli olsunlar ve yasal haklarını kullanmada tereddüt etmesinler. Şikayetlerini ilgili birimlerin yanı sıra İstanbul Ticaret Odası’na da bildirmelerini istiyoruz. Odamızın tüketici birimi de şikayetleri dikkatle izlemeye ve ele almaya başladı."

Devletin ve vatandaşların Kovid-19 ile mücadelede örnek ve başarılı bir kriz yönetimi ortaya koyduğunu kaydeden Avdagiç, "Erkenden alınan tedbirler sayesinde ülkemiz yeni tip koronavirüs tehdidinden en az etkilendi. İTO olarak bu süreci minimum etki ile geride bırakmak için alınan tedbirleri titizlikle uyguluyoruz." ifadelerini kullandı.

DİSİPLİN MEKANİZMASI DEVREYE ALINACAK

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Aydın Ticaret Odası (AYTO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ülken, fiyat artışı yapan firmalara karşı disiplin mekanizmasını işleteceklerini belirtti.

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AYTO Başkanı Ülken, yaptığı açıklamada; “Aydın Ticaret Odası olarak, ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı Odamız olarak disiplin mekanizmalarını çalıştıracağımızı ve bu haksızlıkları yapan firmalara hak ettikleri cezaları vereceğimizi bir kez daha buradan kamuoyuna duyururuz” dedi.

SESSİZ KALMAYACAĞIZ

Aydın Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur da koronavirüs salgınını fırsat bilerek fahiş fiyatla mal satanlara uyarıda bulundu.

Çondur, yaptığı açıklamada; “Dünya genelinde bir çok ülkede görülen koronavirüs (Covid-19) salgınını fırsat bilerek ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan, firmalara karşı Aydın Ticaret Borsası olarak disiplin mekanizmalarını çalıştıracağımızı ve bu haksızlıkları yapan firmalara hak ettikleri cezaları vereceğimizi buradan kamuoyuna duyururuz. Herkes bilmeli ki; Vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız” dedi.

BİRLİK VE BERABERLİK ŞART!

Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Başkanı Kazım Yılmaz, ise ilk olarak Çin’in Wuhan kentinde görülen korona virüsünün (Covid-19), Türkiye’de de görülmesinin ardından bunu fırsat bilerek haksız fiyat artışına giden işletmelere karşı disiplin mekanizmalarını çalıştıracaklarını ve gerekli cezai işlemlerin yapılacağını söyledi.

Bu tarz sıkıntılı günlerin birlik ve beraberlik ile atlatılacağını dile getiren Yılmaz, “Ülkemizde ve dünyada zor günler yaşanıyor, bu zor günleri atlatmamız için birlik ve beraberlik şart. Gerekli önlemleri alarak ve hijyen kurallarına dikkat ederek sıkıntıların üstesinden geleceğiz” diye konuştu.

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HAK ETTİKLERİ CEZAYI ALACAKLAR

Bazı işletmecilerin virüsün Türkiye’de görülmesinin ardından durumdan istifade ederek ürünlerinde haksız fiyat artışına gittiklerine dikkat çeken ÇTB Başkanı Yılmaz, “Çarşamba Ticaret Borsası olarak, ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı disiplin mekanizmalarını çalıştıracağımızı ve bu haksızlıkları yapan firmalara hak ettikleri cezaları vereceğimizi bir kez daha buradan kamuoyuna duyuruyoruz“ şeklinde konuştu.

ÖNLEMLER ALINDI

Yılmaz, bu kritik süreçte fırsatçılık yapan firmaların oda ve borsalara ihbar dilmesinin önemini vurgularken, fahiş fiyatla ürün satışına tepkilerinin net olduğunu dile getirdi. ÇTB olarak gerekli tüm önlemleri alarak vatandaşı mağdur edecek her türlü sorunun karşısında duracaklarını kaydeden Başkan Yılmaz, “Herkes bilmeli ki; vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız” ifadelerini kullandı.