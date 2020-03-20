Maske ve kolonyadaki talep tüpe de sıçradı: Telefonları susmuyor

beKoronavirüsün bulaştığı kişilerin akciğerlerinde büyük tahribatlara yol açarak ciddi anlamda solunum sıkıntısına neden olduğuna ilişkin paylaşılan bilgiler ve Çin'den sonra en fazla can kaybının yaşandığı İtalya'dan gelen görüntüler sonrasında maske, el dezenfektanları ve bakliyat gibi son günlerde virüs kaynaklı popüler hale gelen ürünlere bir yenisi daha eklendi.

İTALYA'DAKİ GÖRÜNTÜLER KORKUTTU

Dünya genelinde 8 bini aşkın kişinin ölümüne yol açan koronavirüs sonrasında okisjen makinaları ve tüpleri çok sayıda ülkede adeta karaborsaya düşmüş durumda.

Türkiye'de ise özellikle İtalya'dan gelen son görüntüler sonrasında söz konusu ürünlere olan ilgi zirve yaptı.

Bir hastane bahçesinde virüs bulaşan hastalara taşınan oksijen tüplerinin görüntüsü.

Tıbbi Gazlar alanında faaliyet gösteren öncü şirketlerden birinin yetkilisi olan Hüseyin Öksüz'ün yenisafak.com'a verdiği bilgilere göre; koronavirüsün Türkiye'de görülmesiyle birlikte oksijen tüplerinde de ciddi anlamda talep patlaması yaşanıyor.

TELEFONLAR SUSMUYOR

Bizle görüşme yaparken iş yerinde kendisiyle alım yapmak için görüşmeyi bekleyen 5 kişinin bulunduğunu ve kendilerine gelen taleplere de şu an itibariyle yetişmediklerini kaydeden Öksüz, son günlerde telefonların susmadığını sadece bir gün içerisinde 20'den fazla kişiye oksijen tüpü sattıklarını belirtti.

Tüpleri profesörlerden iş insanlarına farklı profillerde çok sayıda kişinin aldığının da altını çizen Öksüz, alım amaçlarının ise olası bir risk halinde kendileri ve ailelerini güvence altına almaya çalışmak olduğunu kaydetti.

ÇİN'DEN GELMEYİNCE FİYATLAR ARTTI

Oksijen tüplerinin Çin'den geldiğini ancak koronavirüs salgını nedeniyle bu yönde bir alımında gerçekleşmemesinden kaynaklı iç piyasadaki tüplerin fiyatlarında artış olduğunu kaydeden Öksüz, an itibariyle 400 TL civarında satılan bir tüpün fiyatının ise 650 TL'ye kadar satılabildiğini söyledi.

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Oksijen tüpünün fiyatı koronavirüs salgını sonrasında 650 TL'ye kadar çıkmış durumda.

KİRALANIP DOLDURULABİYOR!

Oksijen tüplerinin sadece satışını yapmadıklarını hem dolumu hem de kiralamasını da yaptıklarının altını çizen Öksüz, kiralama tarafında ise belli hastalara yönelik bu hizmeti verdiklerini aktarırken oksijen tüpünü normal zamanlarda aylık 50 TL'den kiraladıklarını açıklarken, tüplerin tek dolum maliyetlerinin ise 40 TL olduğunu belirtti.

KULLANIM SÜRESİ 1 AYA ÇIKIYOR

10 litrelik bir tüpün içerisinde 1,59 metreküp gaz bulunduğunu ve bu gazın kişilerin kullanımına göre de tüketim süresinin değişebileceğini aktaran Öksüz, seviyenin sonda kullanılması halinde tüpün 4-5 saatte tüketilebileceğini, ancak düşük seviyede kullanılması halinde bu sürenin 1 aya kadar da çıkabileceğini kaydetti.

20 BİN TL'YE KADAR MAKİNA VAR

Oksijen tüplerinin yanı sıra koronavirüs salgının ile ortamdaki havadan oksijen üreten makinalara da ciddi bir talebin olduğunu aktaran Öksüz, oksijen makinalarının fiyatlarının ise 2500 TL'den başlayıp 20 bin TL'ye kadar çıktığını kiralarının ise aylık 400 ile 600 TL arasında olduğunu dile getirdi.



Oksijen tüplerinin tek dolum maliyetlerinin ortalama 40 TL civarında olduğu belirtiliyor.

MERDİVEN ALTI ÜRETİME DİKKAT!

Makinalardaki oksijenin saflık oranının yüzde 90-93 seviyesinde olduğunu tüplerdekinin ise yüzde 99'a kadar ulaştığını söyleyen Öksüz, bu alanda ortaya çıkan ilgi sonrası kimi kötü niyetli kişilerin merdiven altı üretim yaptıklarına da dikkat çekerek, bu tarz tüplerin ciddi sağlık problemlerine yol açabileceğine de vurgu yapıyor.