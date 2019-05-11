Kur oyunu yine tutmadı

Seçim kararı sonrası algıyı da bozmak için yanına Türkiye’ye her fırsatta operasyon çeken Bloomberg, Reuters ve Financial Times gibi yayınları alarak, ellerinde kalan tek araç olan manüplasyona sarıldılar. Merkez Bankasının dün attığı adımlar sonrası Dolar ve Euro’da meydana gelen düşüşlerle açık pozisyonda kaldılar.

TRADERLAR AÇIKTA KALDI

Londra swap piyasasında Türk lirasına karşı alınan spekülatif ve arbitraj amaçlı pozisyonların, alınan tedbirlerle engellenmesi Türk lirası üzerindeki olağan dışı baskıları azalttı.

TL üzerinde kurdukları baskıyı kazanca dönüştürmeye çalışan yatırım şirketleri ve traderlar, Londra swap piyasasında açığa satış için yeterli TL bulamamaları ve Merkez Bankasının adımları sayesinde bekledikleri düzeyde bir kur kazancı sağlayamadı. Alınan önlemlerin etkisiyle TL, haftanın son gününde dolar ve avro karşısında yüzde 1,7 değer kazandı.

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