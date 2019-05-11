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Ekonomi Kur oyunu yine tutmadı
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kur oyunu yine tutmadı

Merkez Bankasının adımları, Türk lirası üzerinde baskı oluşturarak yüksek kar elde etmek isteyen yatırım kuruluşları ve traderların hesaplarını bozdu. Daha önceki operasyonların merkezinde yer alan JP Morgan ve Citibank’ın başını çektiği bir grup, yine Türk Lirası’na karşı açık pozisyon aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
TL, haftanın son gününde dolar ve avro karşısında yüzde 1,7 değer kazandı.​
TL, haftanın son gününde dolar ve avro karşısında yüzde 1,7 değer kazandı.​

Seçim kararı sonrası algıyı da bozmak için yanına Türkiye’ye her fırsatta operasyon çeken Bloomberg, Reuters ve Financial Times gibi yayınları alarak, ellerinde kalan tek araç olan manüplasyona sarıldılar. Merkez Bankasının dün attığı adımlar sonrası Dolar ve Euro’da meydana gelen düşüşlerle açık pozisyonda kaldılar.

TRADERLAR AÇIKTA KALDI

Londra swap piyasasında Türk lirasına karşı alınan spekülatif ve arbitraj amaçlı pozisyonların, alınan tedbirlerle engellenmesi Türk lirası üzerindeki olağan dışı baskıları azalttı.

TL üzerinde kurdukları baskıyı kazanca dönüştürmeye çalışan yatırım şirketleri ve traderlar, Londra swap piyasasında açığa satış için yeterli TL bulamamaları ve Merkez Bankasının adımları sayesinde bekledikleri düzeyde bir kur kazancı sağlayamadı. Alınan önlemlerin etkisiyle TL, haftanın son gününde dolar ve avro karşısında yüzde 1,7 değer kazandı.

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