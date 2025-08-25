Küresel piyasalar yeni haftaya pozitif başladı

Bir süredir Fed'in faiz indirim patikasına yönelik devam eden belirsizlikler varlığını korurken, Powell'ın geçen hafta cuma günü Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yaptığı konuşmanın ardından eylül ayında yapılabilecek olası bir indirime yönelik iyimserlikler yükseldi.





Konuşmasında faiz indirimine kapı aralayan Powell, "Politikanın kısıtlayıcı bölgede olmasıyla birlikte temel görünüm ve değişen risk dengesi, politika duruşumuzu ayarlamamızı gerektirebilir." i fadelerini kullandı.





Powell, kısa vadede enflasyona yönelik risklerin yukarı yönlü, istihdama yönelik risklerin ise aşağı yönlü olduğunu belirtti.





Powell'ın açıklamalarının ardından para piyasalarında bankanın eylül ayında yüzde 87 ihtimalle 25 baz puanlık bir faiz indirimine gideceği fiyatlanıyor.

Analistler, hafta boyunda diğer Fed yetkililerinden alınan şahin tonlu mesajların yatırımcıların temkinli davranmasında etkili olduğunu belirterek, Powell'ın açıklamasının ardından yatırımcıların risk iştahının arttığı kaydetti.





Bu hafta Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini vurgulayan analistler, söz konusu verilerden alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını söyledi.





Fitch ABD'nin kredi notunu teyit etti





Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'den yapılan açıklamada, ABD'nin uzun vadeli kredi notunun "AA+" olarak teyit edildiği ve not görünümünün "durağan" olarak belirlendiği bildirildi.





Açıklamada, ABD'nin büyük mali açıkları, artan borç yükü veya yaşlanan nüfusla bağlantılı olarak yaklaşan harcama artışını ele almak için anlamlı bir adım atmadığı ifade edildi.





İş gücü talebinin zayıfladığı ve istihdam artışının düştüğüne değinilen açıklamada, ABD'nin 2024'te yüzde 2,8 olan yıllık ortalama ekonomik büyümesinin 2025'te yüzde 1,5'e yavaşlayacağının öngörüldüğü bildirildi.





New York Borsası'nda Powell iyimserliği





New York Borsası'nda Powell'ın güvercin tonlu açıklamalarının ardından cuma günü alıcılı bir seyir öne çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 1,52, Nasdaq endeksi yüzde 1,88 ve Dow Jones endeksi de yüzde 1,89 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni haftaya hafif satıcılı başladı.





Söz konusu gelişmeler tahvil piyasalarında da etkili oldu. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi cuma günü 7 baz puan düşüşle yüzde 4,26 seviyesine geriledi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi şu sıralarda yüzde 4,27 seviyesinde bulunuyor.





Altının ons fiyatı da faiz indirimine yönelik iyimserliklerle cuma günü yüzde 1 yükselişle 3 bin 372 dolara çıktı. Ons altın şu sıralarda ise 0,2 değer kaybıyla 3 bin 366 dolardan satılıyor.





Dolar endeksi cuma günü yüzde 0,9 düşüşle 97,7 seviyesinde haftayı tamamlarken, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 97,9'da bulunuyor. Brent petrolün varil fiyatı ise yatay seyirle 67,3 dolardan işlem görüyor.





İngiltere'de Londra Borsası'nda işlemler gerçekleşmeyecek





Avrupa borsalarında cuma günü alış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken Avrupa Merkez Bankası Başkanı (ECB) Christine Lagarde, avro bölgesinde enflasyonun keskin biçimde yavaşladığını ve bunun istihdam açısından dikkate değer derecede düşük bir maliyetle gerçekleştiğini söyledi.





Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin faiz indirimine yönelik fiyatlamalar güçlenirken, Bankanın ekim ayında 25 baz puan indirime gitmesi öngörülüyor.

Jeopolitik tarafta ise Rusya-Ukrayna Savaşı'na yönelik gelişmeler bölge piyasaları tarafından takip edilmeye devam ediyor. Bugün resmi tatil sebebiyle İngiltere'de Londra Borsası'nda işlemler gerçekleşmeyecek.





Cuma günü İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,13, Almanya'da DAX 40 yüzde 0,29, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,69 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,40 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar haftaya hafif satıcılı başladı.





BoJ Başkanı Ueda şahin konuştu





Asya borsalarında Fed'in faiz indirimine yönelik iyimserliklerin etkisiyle pozitif bir seyir izleniyor.





Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda, Jackson Hole'da yaptığı konuşmada işgücü sıkıntısının en acil ekonomik sorunlarından biri haline geldiğini belirterek, pandeminin neden olduğu küresel enflasyonun, Japonya'yı deflasyonist denge durumundan çıkaran dışsal bir şok görevi gördüğünü ifade etti.





Öte yandan, Japon tahvil piyasalarındaki satıcılı seyir dikkati çekerken, Japonya'nın 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,62 seviyesiyle yaklaşık 18 yılın en yüksek seviyesinde seyrediyor.





Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,1 değer kazandı.





- BIST 100 endeksi rekor kırdı, KKM uygulaması sonlandırıldı





Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,52 değer kazanarak 11.372,33 puanla tamamladı. Cuma günü gün içinde 11.398,27 puanla rekor seviyeyi test eden BIST 100 endeksi, 11.372,33 puanla tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat ise cuma günü akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,12 artışla 12.708,00 puanda işlem gördü.





Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 23 Ağustos'tan itibaren gerçek kişiler için Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında yenileme ve açılış işlemleri yapılmayacağını duyurdu.





Dolar/TL, cuma günü yatay seyirle 40,9360'tan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 41,0000'den işlem görüyor.





Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi, imalat sanayi kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise ABD'de inşaat izinleri, Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ve Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.400 ve 11.500 seviyelerinin direnç, 11.300 ve 11.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.





Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:





10.00 Türkiye, ağustos ayı reel kesim güven endeksi

10.00 Türkiye, ağustos ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranı

11.00 Almanya, ağustos ayı Ifo iş dünyası güven endeksi

15.00 ABD, temmuz ayı inşaat izinleri

15.30 ABD, temmuz ayı Chicago Fed ulusal aktivite endeksi

17.00 ABD, temmuz ayı yeni konut satışları

17.30 ABD, ağustos ayı Dallas Fed imalat sanayi endeksi

İngiltere'de Londra borsası tatil nedeniyle kapalı olacak











