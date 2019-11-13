Lidya Grup, Belçika’da 'EFI VIP Event'e katıldı

Organizasyonda, Türkiye distribütörlüğünü yaptıkları EFI’nin mevcut ve yeni dijital baskı makinelerinin bir arada sergilendiğini anlatan Lidya Grup Başkanı Bekir Öz, şunları söyledi:

“Global ve ulusal fuarlara katılan markalar genellikle 5 veya 6 dijital baskı makinesini konumlandırıyor. Ancak, global şirketler kendi düzenledikleri VIP Event’larında, mevcut ve yeni dijital baskı makinelerinin hemen hemen hepsini sergiliyorlar. Workshop konseptinde olan bu VIP Event etkinliklerinde, çalışır vaziyette olan makinelerin, yerinde incelenmesi, çıktılarının görülmesi, makinelerin teknik özellikleri hakkında detaylı bilgilerin edinilmesi gibi fırsatlar bulunuyor. Lidya Grup olarak, Türkiye distribütörlüğünü yaptığımız EFI’nın Belçika’da yapılan VIP Event’ında, müşterilerimizin de katılımıyla geniş bir ekip olarak hazır bulunduk. EFI’nın hemen hemen bütün makine modellerinin demosunu görme, çıktılarını inceleme ve teknik özelliklerini değerlendirme imkanımız gerçekleşti. Bilindiği üzere geçmişte baskı denilince akla kağıt geliyordu ve kağıda baskı yapılıyordu. Günümüze geldiğimizde ise, cam, deri, metal, plastik, ahşap gibi çok farklı mecraların, değişik kalınlıkta ve ebatta olan medyalarının üzerine dijital baskılar gerçekleşiyor. Brüksel’deki event, dijital baskı sektöründeki gelişmeleri global çapta değerlendirmemiz, sektördeki yenilikleri ve makineleri yerinde deneyimlememiz açından faydalı ve başarılı bir organizasyon olmuştur” dedi.

Lidya Grup, yatırımcıları teknoloji ile buluşturuyor

Faaliyete başladıkları yıldan itibaren dünyadaki gelişmeleri yakından izlediklerini kaydeden Lidya Grup Başkanı Bekir Öz, müşterilerini ve yatırımcıları daima teknoloji ile buluştururken, sektörüne önderlik etmeye devam ettiklerini belirtti. Türkiye distribütörlüğünü yaptıkları global markalarda sadece ürün satan olmadıklarını ve hizmet verdikleri müşterilerinde “teknoloji danışmanlığı” yapmakta olduklarının da altını çizen Bekir Öz, aynı zamanda finansal çözümler sunan ve Türkiye’de “proje finansmanı” kavramını ilk uygulayan kurumlardan birisi olduklarını açıkladı. Öncelikli hedeflerinden birisinin pazarın büyümesi olduğunu ifade eden Bekir Öz, konuşmasına şöyle devam etti: “Bizim amacımız, sadece ürünü satmak ve servis vermek değildir. Pazarın büyümesini, yeni alanların açılmasını ve aynı zamanda sektördeki standartlarının yükselmesini sağlamaktır. Bu nedenle, proje finansmanına büyük önem veriyoruz. Lidya Grup olarak, birçok projemizde teminatsız proje finansmanı gerçekleştirdik ve yatırımcı olmak isteyenleri destekleyerek müşterimiz olan işletmelerin ülkemiz ekonomisine değer üretebilmelerinin önünü açtık ve açmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

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Lidya Grup, “güçlü sermaye ve güçlü organizasyon” yapısına sahip

Günümüzün ve geleceğin iş dünyasında “güçlü sermaye ve güçlü organizasyon” yapısına sahip olan işletmelerin ayakta kalarak yoluna devam edeceğini belirten Bekir Öz, konuşmasında şunları kaydetti.

“Lidya Grup olarak, güçlü sermayeye ve güçlü organizasyon yapısına sahibiz. Özetle, enerjimiz ve moralimiz daima zirvede, hedeflerimiz büyük ve en önemlisi sermayemiz güçlü. Daima yeni fırsatlara odaklanarak, tüm gücümüzle çalışıyoruz. Lidya Grup, Avrupa ve Ortadoğu ülkeleri dahil bulunduğumuz coğrafyanın en güçlü firmalarından birisidir. Katıldığımız tüm uluslararası toplantılarda, popüler bir firma olarak yerimizi almaktayız. Nitekim bugün ve gelecekte sürdürülebilir olmayı hedefleyen tüm işletmelerin gündemlerinde; güçlü sermaye ve organizasyona sahip olmak, verimli ve nitelikli insan kaynağı bulundurmak, müşterilerine rehberlik etmek, pazar dinamiklerini yakından takip etmek, geçmiş alışkanlıkları terk ederek yeni iş modelleri üzerinde çalışmak, teknolojideki değişimi ve dönüşümü yakından izlemek gibi bir çok konular yer almaya devam edecektir” şeklinde konuştu.