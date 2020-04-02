Ekonomi LPGde fiyatlar 2 yıl öncesine geriledi
İŞ DÜNYASI

LPG'de fiyatlar 2 yıl öncesine geriledi

Petrol Ürünleri İşverenleri Sendikası (PÜİS) Samsun Şube Başkanı Zafer Güler, LPG’deki (otogaz) indirimin ardından fiyatların 2017 yılındaki seviyeye gerilediğini ifade etti.

Haber Merkezi İHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Dünya piyasasında hızla düşen petrol fiyatlarının yansımaları Türkiye’de de hissediliyor. Petrolün varilinde meydana gelen büyük düşüşler, tüketicinin gözünü pompaya dikiyor. Sık sık indirim gelen benzin ve motorinin ardından LPG’ye uzun zaman sonra yapılan en büyük indirim geldi. LPG’de yapılan 95 kuruşluk indirimin ardından Samsun ve Amasya’da LPG’nin litre tavan fiyatının 3,17’ye düştüğünü belirten PÜİS Samsun Şube Başkanı Zafer Güler, bu indirimlere rağmen korona virüsü nedeniyle akaryakıt satışlarının merkez istasyonlarda yüzde 60, şehirlerarası istasyonlarda ise yüzde 75 azaldığını dile getirdi.

“LPG’ye yapılan indirim yakın zaman diliminde görülmedi”

Amerika ve Rusya’nın anlaşmasına bağlı olarak fiyatların bir miktar artabileceğini vurgulayan Güler, “Amerika ve Rusya petrol ve gaz fiyatları konusunda konuşmaya devam ediliyor. Rusya ile Amerika bir kontak kurabilirse fiyatlar yükselebilir. Ülkemizde olduğu gibi dünyanın genelinde tüketimde büyük düşüş yaşanıyor. Talep olacak ki arz da olabilsin. Benzin fiyatlarının Pazartesi gününe kadar yapılması beklenen 15 kuruşluk indirimin ardından daha da düşeceğini zannetmiyorum. LPG’ye de 95 kuruşluk büyük bir indirim geldi ancak sahada gezebilecek araç sayısı oldukça azaldı. Herkes evlerine çekildi. LPG’de böyle bir indirim yakın zaman diliminde görülmedi. Samsun ve Amasya’da merkezlerde Mart ayı sonu itibarıyla satışlar yüzde 40’a düştü. Yani yüzde 60’lık azalma gözleniyor” dedi.

“Akaryakıt satışları merkez istasyonlarda yüzde 60, şehirlerarası istasyonlarda yüzde 75 düştü”

Düşen fiyatlara rağmen akaryakıt satışlarında korona virüsüne bağlı olarak büyük düşüş yaşandığına dikkat çeken Güler, “Şu andaki LPG’yi 2017 yılından Ocak-Eylül ayları arasındaki fiyatlarda satıyoruz. Şu anda LPG tavan fiyatı 3,17 TL’den satılıyor. Merkezlerdeki akaryakıt satışlarında yüzde 60 kayıp yaşanırken, şehirlerarası yollarda bulunan akaryakıt istasyonlarındaki satışlardaki düşüş ise yüzde 75 oranında oldu. Şehirlerarası trafik bir hayli durduğu için şehirlerarasında bulunan akaryakıt istasyonlarının kaybı daha fazla oluyor. Şu anda dağıtıcı firmalar da endişeli, otomotiv firmaları da aynı endişeyi yaşıyor” diye konuştu.

Koronavirüste korkunç maliyet: 3 trilyon doları bulabilir
EKONOMİ
Koronavirüste korkunç maliyet: 3 trilyon doları bulabilir
Abone Ol Google News
Bu şekilde kazanamazsınız

Bu şekilde kazanamazsınız

​Bilim Kurulu üyesi 'en büyük tehlike' diyerek uyardı.
Doktor yazarsa almayın

Doktor yazarsa almayın

​Bakanlık'tan kağıt reçetelerin azaltılması için talimat.
İBBnin bıraktığı işibakanlık bitiriyor

İBB'nin bıraktığı işi
bakanlık bitiriyor

İstanbul'un yeni şehir hastanesine yol geliyor.
Ve nihayet

Ve nihayet

​Çin'den çok önemli koronavirüs kararı: Satışı yasaklanıyor.
Tıp dünyası yasta

Tıp dünyası yasta

​Ünlü Prof. Cemil Taşçıoğlu son yolculuğuna uğurlandı.
Dansözlü drift'li<br>korona partisi!

Dansözlü drift'li
korona partisi!

​Polis tek tek dizip, ceza kesti.
Konya Büyükşehir'den tam destek

Konya Büyükşehir'den tam destek

​Konyalı vatandaşların mağdur olmamasını sağlayacağız
İşte şimdi oldu

İşte şimdi oldu

​Yardım parası kuyruğunda yığılma yok, sosyal mesafe var.
Evde çok konuşmayın

Evde çok konuşmayın

​Malezya'da kadınlara ilginç karantina uyarısı.
Dolandırıcıya kaptırmayın!

Dolandırıcıya kaptırmayın!

​Yardım yapacaklara çok kritik IBAN uyarısı.
Uçakla doldu

Uçakla doldu

​Kapanan Atatürk Havalimanı'nda yer neredeyse kalmadı.
Kan sıvısı ile koronavirüs engellenebilir

Kan sıvısı ile koronavirüs engellenebilir

​Koronavirüs salgını için profesörden çarpıcı test açıklaması.
Aşı ve ilaç müjdesi

Aşı ve ilaç müjdesi

​Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank güzel haberi duyurdu.
Belirti göstermiyor

Belirti göstermiyor

​ABD'den korkutan koronavirüs açıklaması.
Uçak<br>fiyatını geçti!

Uçak
fiyatını geçti!

Otobüste bilet fiyatları 3 katına kadar çıktı.
'Sorun çıkaranı vurun'

'Sorun çıkaranı vurun'

Duterte'den sert koronavirüs önlemi
Benzine<br>yeni indirim

Benzine
yeni indirim

​Bu gece yarısı pompa fiyatlarına yansıyacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.