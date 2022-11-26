Ekonomi Mahkemeden emsal istifa kararı
İŞ DÜNYASI

Mahkemeden emsal istifa kararı

16 sene boyunca çalıştığı işyerinin küçültme politikası doğrultusunda baskı altında imzaladığı istifa mektubu ile kapı önüne konulan işçi soluğu İş Mahkemesi’nde aldı. Mahkemenin işe iade kararı verdiği işçiye bir müjde de Bölge Adliye Mahkemesi’nden geldi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Mahkemeden emsal istifa kararı
Foto/arşiv

Küçültmeye giden işyeri sahibi iddiaya göre çalışanları tek tek odaya çağırarak istifa dilekçesi imzalatmaya zorladı. İstifa dilekçesi imzaladığı gerekçcesiyle kapı önüne konuylan 16 yıllık çalışan, soluğu İş Mahkemesi’nde aldı.

İş akdi feshinin istifa olarak gösterildiğini, oysaki istifa belgesini rızası ile imzalamadığını, davalı işverenliğin işletmesel büyüklüğü göz önüne alındığında pozisyon değişikliği yapılabilecekken iş akdinin fesih edildiğini öne sürdü. Feshin geçersizliğine ve işe iadesinin kabulüne, işe iadeye karar verilmesi ile birlikte davanın kesinleşmesine kadar boşta geçen 4 aylık ücreti ile işverenin süresi içinde işe başlatılmaması halinde 8 aya kadar iş güvencesi tazminatına karar verilmesi gerektiğini talep etti. Davalı şirket sahibi ise davacının 16 sene boyunca çalıştığını ve iş akdinin davacı işçinin rızası ile son bulduğunu, işe iade şartlarının oluşmadığını ve davanın reddi gerektiğini savunodu. İş Mahkemesi; davanın kabulüne, davacının işe iadesine hükmetti. Kararı davalı istinafa götürdü.

Devreye giren Bölge Adliye Mahkemesi, emsal nitelikte bir karara imza attı.

Kararda şu ifadelere yer verildi:

"Davacı tarafın istifa iradesinin bulunmadığına ilişkin iddiası, davacı tanık anlatımları ile ispatlanmıştır. Dosya çerçevesinde davalı tarafın iş sözleşmesini haklı veya geçerli nedenle feshettiğine ilişkin bir savunması bulunmadığı, buna ilişkin delil de sunulmadığı görülmüş, davalı tarafça yapılan feshin haksız fesih niteliğinde olduğu değerlendirilmiş ve davanın kabulü ile davacının işe iadesine karar vermek gerekmiştir. Dinlenen davacı tanıkları şirketin küçülmeye gitmesi nedeni ile toplu olarak işçi çıkartma yapmak üzere her bir işçiyi tek tek odalara alarak özel görüşme yapıldığını, hiçbirinin istifa etmeyi düşünmediği ancak ’verilen sözleşmeleri imzalarsanız çok daha sağlıklı olur’ dedikleri ortadadır. Birçok kişinin imzalamak zorunda hissettiği için imzaladığını, davacının da herkes imzalayacak diye imza attığını, imzalamayanlar olduğunu öğrenince çok üzülerek ağladığını beyan etmiştir. İstifa talebini içeren dilekçenin irade fesadı ile imzalatıldığı hususu tanık beyanları ile ispatlanmıştır. Ayrıca aynı tarihli ibraname ile ihtirazi kayıt ile imzaladığı bellidir. Davacının fesih iradesi olmadığı anlaşıldığından istinaf talepleri yerinde görülmemiştir. İlk derece mahkemesi kararı usul ve yasaya ve dosya içeriğine uygundur, aksine itirazların hiçbirisi yerinde görülmemiştir."

İzmir depremi sonrası korkutan uyarı: Tetiklerse deprem fırtınasına dönüşebilir
GÜNDEM
İzmir depremi sonrası korkutan uyarı: Tetiklerse deprem fırtınasına dönüşebilir

Dört ilde icralık otomobil dolandırıcılığı operasyonu: Binlerce araçta usulsüzlük yapmışlar
GÜNDEM
Dört ilde icralık otomobil dolandırıcılığı operasyonu: Binlerce araçta usulsüzlük yapmışlar

Bakan Kurum açıkladı: Düzce'deki depremde ağır hasar alan 181 yapı yıkılacak
GÜNDEM
Bakan Kurum açıkladı: Düzce'deki depremde ağır hasar alan 181 yapı yıkılacak
Fark ikiye çıktı

Fark ikiye çıktı

Dünya Kupası C grubunda Arjantin ile Meksika karşılaşıyor.
AK Partili Dağdan altılı masaya gönderme: Ne kaptanı ne rotası belli

AK Partili Dağ'dan altılı masaya gönderme: Ne kaptanı ne rotası belli
201 milyon dolarlık gelir

201 milyon dolarlık gelir

​Sektörün yüzü gülüyor: İhracatı yüzde 50 arttı.

​Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Konya'da önemli açıklamalar.

​Diyarbakır'da ayrı yaşadığı eşi dehşeti yaşattı.
Son 16'ya yükselen ilk takım

Son 16'ya yükselen ilk takım

​Fransa, Danimarka'yı Mbappe'nin golleriyle mağlup etti.
Dünya Kupası'na veda etmiş olabilir

Dünya Kupası'na veda etmiş olabilir

​Neymar ayağının son halini paylaştı

​Milli Eğitim Bakanı Özer duyurdu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.