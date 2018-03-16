Maliye Bakanı Ağbal'dan çok önemli KDV açıklaması

Ağbal, AK Parti hükümetleri olarak vergi konusunda ortaya koydukları yaklaşımın vergide adalet olduğunu söyledi.

Vatandaşın alnının teriyle üretip elde ettiği kazancından vergisini vermeye çalıştığını anlatan Ağbal, ilk olarak vatandaşa hakkının verilmesi gerektiğine değindi.

Toplantıya katılan başkanlara ve müdürlere seslenen Ağbal, "Çıkın dairelerinizden. Esnafımızla elinde ödeme emri geldiğinde tanışmayın. Gidin küçük sanayi sitelerini gezin, esnaf ziyaretleri yapmaya çalışın. Sorunları varsa ona ortak olun. Bazen güzel öneriler de getiriyorlar. Son yaptığımız düzenlemelerde fikirleri hep esnaflarımızdan, iş adamlarımızdan duyduk. " diye konuştu.

SARI ZARF DEVRİ BİTTİ

Ağbal, vergi vermenin her vatandaşın anayasal görevi olduğunu hatırlatarak, bunun ise ödeme gücüne göre yapılması gerektiğine dikkat çekti.

Bakan Ağbal, şöyle devam etti:

"Bir çok müesseseyi yeni yeni getirmeye başladık. Vergisini zamanında ödeyen vatandaşlarımıza yüzde 5 vergi indirimi getirdik. Vergi borcunu ödeyemeyen vatandaşa sadece iyi gün değil, kötü gün dostu olduğumuzu göstermek için kolaylaştırılmış tecil müessesesi getirdik. Maliye olarak vatandaşımızı takip edeceğiz baktık ki ödemesinde sıkıntısı var hemen ödeme emrini göndermeyeceğiz. Gideceğiz soracağız 'Bir sıkıntı var mı? Ne yapabiliriz?' Artık o maliyenin sarı zarflarının devri bitti. O eski saman kağıdından, ne yazdığı belli olmayan hukuk metinleri bitti. Biz bunlarla bu işi devam ettiremeyiz. Vatandaşın anlayacağı bir dille iletişim kurmamız gerekiyor."

KDV'DE REFORM

Gelir İdaresi Başkanlığının teknolojik imkanları çok iyi kullandığını ifade eden Ağbal, son kurdukları interaktif vergi dairesiyle temel amaçlarının, vatandaşın vergi dairesine gitmeden tüm başvurularını elektronik ortamda yapabilmesi olduğunu belirtti.

Ağbal, bu sayede vergi dairelerinin kapatılmasının söz konusu olduğunu dile getirerek, sadece yaşlılar için şehirlerin belli noktalarında şubelerin açılabileceğini söyledi.

Katma Değer Vergisi'nde önemli bir reform içeren düzenlemeyi hayata geçireceklerini açıklayan Bakan Ağbal, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Mevcut sistemde vatandaşın indiremediği KDV yıllarca üzerinde yük olarak kalırdı. Şimdi biz diyoruz ki en fazla 12 ay içerisinde indiremediyseniz bunu devlet olarak size iade edeceğiz. Arkadaşlar bu düzenleme son derece önemli, vatandaşın işini kolaylaştırıyor. Onun üzerindeki yükü alıyor, nefes aldırıyor. Eğer bunu yapıyorsak Gelir İdaresinin bütün pratiklerini değiştireceğiz. Daha fazla takip, izleme, kontrol ve denetim. İndirim yoluna gidilemeyen KDV'yi, 3 ay dedik kanunda, daha kısa bir sürede ödeyeceğiz. Ödeme süreçleri kolay olacak ama öbür taraftan da vergi idaresinin yeni döneme hazırlanması lazım. Sistemde risk oluşturan vergi kullanımıyla ilgili çok daha ciddi önemler almamız gerekiyor."