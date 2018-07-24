Ekonomi Maliye Bakanı Albayrak iş dünyasıyla buluştu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan iki günde kritik görüşme

Maliye Bakanı Albayrak iş dünyasıyla buluştu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün bazı ekonomist, bankacı ve köşe yazarlarıyla biraraya gelirken bu günde bankacılar ve ekonomistlerle bir araya geldi. İstanbul'da iş adamları ile görüşen Albayrak "İş insanlarımız ve iş dünyamızdaki sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcilerinin değerlendirmelerini dinledik" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün bazı ekonomist, bankacı ve köşe yazarlarıyla biraraya gelirken bu günde bankacılar ve ekonomistlerle bir araya geldi. İstanbul'da işadamları ile görüşen Albayrak "İş insanlarımız ve iş dünyamızdaki sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcilerinin değerlendirmelerini dinledik" açıklamasını yaptı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Albayrak, "Politikalarımız kapsamında; orta vadeli programın hazırlanması için ekonomi alanındaki tüm paydaşlarımızla istişare toplantılarımızı devam ettiriyoruz. Bugün iş insanlarımız ve iş dünyamızdaki sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcilerinin değerlendirmelerini dinledik" ifadelerini kullandı.

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