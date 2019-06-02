Siyah dondurma üretti

Keçi sütü, salep ve şeker kullanılarak üretildiği için daha çok beyaz rengiyle bilinen Maraş dondurması, bundan sonra kömür karası rengiyle konuşulacak.

Aktif karbon kullanılarak üretilen siyah dondurmanın da tıpkı beyaz gibi keçi sütü, salep ve şeker kullanılarak üretildiğini belirten Alpedo Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, şimdiden Kahramanmaraşlıların büyük beğenisini toplamaya başladığını söyledi.

Alpedo Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu

'7 ÜLKEDE, 72 BİN NOKTADA SATIŞA SUNULACAK'

Sami Kervancıoğlu, dondurmanın siyah rengini almasına neden olan aktif karbonun Avrupa Birliği tarafından onaylı olan sağlığa faydalı gıda katkı maddesi olduğunu söyledi.

Aktif karbonun gaz sıkışmasına, kötü kolesterolün düşürülmesine, indirim sistemi ve böbreklerin temizlenmesine yardımcı olduğunu ifade eden Kervancıoğlu, Ar-Ge çalışmasıyla bu ürünü tescilli Maraş dondurmasıyla buluşturduklarını kaydetti.

Siyah dondurma 'Siyah inci' adıyla aktif karbon (bitkisel karbon) kullanılarak üretildi.

7 ülkede 72 bin noktada Maraş dondurmasını, dondurma severlere ulaştırdıklarını belirten Kervancıoğlu, "Kahramanmaraş bir dondurma şehri. Bizim bir beyaz incimiz vardı. Ar-Ge çalışması neticesinde beyaz incimize kardeş olarak çok güzel bir ürün geliştirdik. Bu ürünümüzün ismi; Siyah İnci. Bitkisel karbon kömüründen yapılan bir ürünümüz. Bu ürünümüzün sağlık açısından çok büyük faydaları var.

FOTOĞRAF 11 Türkiye'yi ziyaret eden Çinli turistlerin Maraş dondurmasına olan ilgisini gören Çinli girişimciler, ülkede birbiri ardına dondurmacı açmaya başladı. Çinli girişimcilerin ülkelerine Türk dondurma ustalarını götürmelerinde de artışlar yaşanırken; Çinliler yapılan dondurma şovu izleyerek, dondurma almak için metrelerce uzayıp giden kuyruklarda kendilerine sıra gelmesi için uzun süre bekliyor. Çinli girişimcilerinin ülkelerine Türk dondurma ustalarını götürmelerinde de artışlar yaşanırken, yapılan şov eşliğinde dondurma almak için Çinliler metrelerce uzayıp giden kuyruklarda sıranın kendilerine gelmesini bekliyorlar. Çin'in Xiamen kentinin en önemli caddesinde açılan ve Türk ustanın çalıştığı dondurmacı da büyük ilgi görüyor. Çinliler, dondurma ustasının sergilediği şovu görüntüleyerek arkadaşları ile de paylaşıyor. Bunun yanı sıra günde 100 bin kişinin ziyaret ettiği, Türkiye'nin de katılımcıların da olduğu Pekin'de açılan Botanik Fuarı'nda Türkiye bölümünde yer alan Maraş dondurmacısı önünde Çinliler sıraya girdi. Çin’in en önemli eyaletlerinden biri olan 38,5 milyon nüfusa sahip Fujian eyaletinin Dışışleri Ofisi Başkanı Wang Tianming, Türk tatlıcılarını Çin'e çağırdı. Daha önce ziyaret ettiği İstanbul'da kendisine ikram edilen Türk tatlılarını çok beğendini dile getiren Tianming, Geçen seferki ziyaretimde fark ettimki siz tatlı konusunda uzmansınız. Eğer Türkiye'den tatlıcılar buraya gelirse kesinlik çok güzel iş yapar dedi. Çinliler gibi Japonlar da Maraş dondurmasını merak ediyor. Dünyada en çok kullanılan arama motoru Google’un daha önceki verilerine göre Japonya’da Türkiye ile ilgili en çok aranan konular arasına Maraş dövme dondurmasının da listeye girmesi dikkat çekmişti. Japonların dondurmayı araştırması ise ustaların yaptığı şovundan kaynaklanıyor. Çin'de girişimciler Türk ustalar ile anlaşarak ülkelerine dondurmacı açmaya başladı. ​ Çinliler dondurma kuyruğunda Çinli turistlerin Türkiye'yi ziyaret etiklerinde lezzeti ve ustalarının yaptığı şov eşliğinde verilen Maraş dondurmasına ilgi, Çinli girişimcilerin de dikkatini çekti. Çin'de girişimciler Türk ustalar ile anlaşarak ülkelerine dondurmacı açmaya başladı. BiP'te paylaş

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7 ülkede 72 bin noktada satışa sunulacak.n

Günlük 80-100 gram civarında bu ürünümüzü tüketmemiz gerekiyor. Alpedo olarak ürettiğimiz bu siyah Maraş dondurması Türkiye'de tek bir ürün oldu. Şu an Kahramanmaraş'ta satışa sunduğumuz ve çok güzel geri dönüşler aldığımız bu ürünümüzü inşallah 7 ülkede 72 bin noktada satışa sunacağız" diye konuştu.

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FOTOĞRAF 10 Keçi sütü, salep ve şeker kullanılarak üretildiği için daha çok beyaz rengiyle bilinen Maraş dondurması, bundan sonra kömür karası rengiyle konuşulacak. Aktif karbon kullanılarak üretilen siyah dondurmanın da tıpkı beyaz gibi keçi sütü, salep ve şeker kullanılarak üretildiğini belirten Alpedo Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, şimdiden Kahramanmaraşlıların büyük beğenisini toplamaya başladığını söyledi. Sami Kervancıoğlu, dondurmanın siyah rengini almasına neden olan aktif karbonun Avrupa Birliği tarafından onaylı olan sağlığa faydalı gıda katkı maddesi olduğunu söyledi. Aktif karbonun gaz sıkışmasına, kötü kolesterolün düşürülmesine, indirim sistemi ve böbreklerin temizlenmesine yardımcı olduğunu ifade eden Kervancıoğlu, Ar-Ge çalışmasıyla bu ürünü tescilli Maraş dondurmasıyla buluşturduklarını kaydetti. 7 ülkede 72 bin noktada Maraş dondurmasını, dondurma severlere ulaştırdıklarını belirten Sami Kervancıoğlu, Kahramanmaraş bir dondurma şehri. Bizim bir beyaz incimiz vardı. Ar-Ge çalışması neticesinde beyaz incimize kardeş olarak çok güzel bir ürün geliştirdik Bu ürünümüzün ismi; Siyah İnci. Bitkisel karbon kömüründen yapılan bir ürünümüz. Bu ürünümüzün sağlık açısından çok büyük faydaları var. Günlük 80-100 gram civarında bu ürünümüzü tüketmemiz gerekiyor. Alpedo olarak ürettiğimiz bu siyah Maraş dondurması Türkiye'de tek bir ürün oldu Şu an Kahramanmaraş'ta satışa sunduğumuz ve çok güzel geri dönüşler aldığımız bu ürünümüzü inşallah 7 ülkede 72 bin noktada satışa sunacağız diye konuştu. Siyah inci Siyah dondurma üretti Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen dünyaca ünlü Maraş dondurmasının siyahı üretildi. 'Siyah inci' adıyla aktif karbon (bitkisel karbon) kullanılarak üretilen kömür karası Maraş dondurması, başta tüm Türkiye olmak üzere 7 ülkede 72 bin noktada satışa sunulacak. BiP'te paylaş

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