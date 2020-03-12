Maske üreticisi: Filtre bölümü hayati önemde, yüzde 98 bakteri önler raporlu olması gerekiyor

Dünya genelinde birçok ülkede ölümlere sebep olan koronavirüsün Türkiye’de görülmesinin ardından insanların özellikle maske almaya yöneldiğini belirten sağlık ürünleri üreten firmanın sahibi Himmet Akiz, maske satışlarının misliyle arttığını ve artık siparişleri geri çevirdiklerini dile getirdi.

Taleplerin dünya genelinde çok arttığını, eczanelerin ve medikallerin maske temin etmekte zorlanmalarının normal olduğunu vurgulayan Akiz, “Durum bu olunca fırsatçılar piyasaya çıktı. Bizden normal fiyata aldıkları maskeleri fahiş rakamlardan satmaya kalkanlar var. Bunun sonucunda maske üreticileri fiyatları arttırmış diye bir algı oluşuyor” dedi.

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Her maske virüsten korumaz

Piyasadaki her maskenin virüsten korumayacağını ve gereken malzemelerin iyi kalitede üretim ağında kullanılmasının önemli olduğunu vurgulayan Akiz, maskenin filtre bölümünün hayati önem taşıdığını ve alınan filtrelerin yüzde 98 bakteri önler raporlu olması gerektiğini söyledi.

Filtresiz maskelerin satın alınmasının virüsten korumayacağını kaydeden Akiz, şöyle konuştu:

"Maske hijyenik ortamda ve kaliteli üretilmelidir. Avrupa ülkelerinin çoğuna maske bizden gidiyor. İtalya ve Çin son durumlardan dolayı siparişleri arttırdı. Çekya'dan müşterilerimiz geldi, görüşmeler yapıyoruz. Tabi iç piyasaya öncelik tanıyoruz çünkü halkımızın mağdur olmasını istemiyoruz. Üretim kapasitemizi son seviyeye çıkardık."

OYNAT 00:00 Toplu taşıma kullanan vatandaşlar maske ve dezenfektanlarla koronavirüse önlem aldı Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edilmesinin ardından İstanbul'da bu sabah toplu ulaşımda vatandaşların maskeli önlem aldığı görüldü. Bazı vatandaşlar ise maskeyle beraber yanında dezenfektan taşımaya başladı. BiP'te paylaş

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"Depolarda maske bulamıyoruz"

Koronavirüsün yayılmasının ardından maske satışlarının arttığını, depolarda maske bulmakta zorlandıklarını söyleyen Eczacı Emine Berat Demirci, buldukları maskelerin de yüksek fiyatlara satıldığını söyledi.

Koronavirüsten önce 3-5 liraya satılan maskelerin 10 liraya kadar yükseldiğini kaydeden Demirci, "Bizler 10 liraya satıyoruz ama 20 liraya satan fırsatçılar da var. Her şeye rağmen insanları geri çevirmemek adına maske temin etmek için mücadele ediyoruz. Bunun yanı sıra bağışıklık güçlendiriciler ve dezenfektanlara da ilgi arttı” diye konuştu.

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Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasını duyunca maske almaya karar verdiğini ve 2 maske satın aldığını söyleyen Erkan Şahin (36) ise herkesin maske kullanıp, önlem alması gerektiğini belirtti.

FOTOĞRAF 10 Irak'ın kuzeyindeki vilayetlerde ilk koronavirüs vakası, İran ile resmi 2 gümrük kapısı ve birçok gayrıresmi geçiş güzergaha sahip Süleymaniye'de teşhis edildi. Koronavirüsün can aldığı Irak'taki ilk vilayet, yine Süleymaniye oldu. Süleymaniye'de vatandaşlar, uluslararası standartlara uygun maskeleri piyasada temin etmekte zorluk çekiyor. Ailesine maske almak için kentteki tüm eczaneleri dolaşan Cabbar Hasan, eve eli boş döndükten sonra çareyi kendi dükkanında maske üretmekte buldu. Kent merkezindeki çarşıda çadır ustası Hasan, esnaf arkadaşlarının teşviki ve piyasadaki yüksek talep üzerine elindeki malzemelerle maske dikti. Hasan, maskeleri kumaş, su şişesi kapağı, tuz, kömür tozu ve pamuk kullanarak diktiğini ifade etti. Maskelerinin sosyal medyada yayınlanması üzerine siparişlerin de arttığını söyleyen Hasan, bir kuruluştan tek seferde 100 adet sipariş aldığını ancak asıl amacının halkın taleplerini karşılamak olduğunu dile getirdi. Hasan, bu amaçla, piyasadaki maskeler karaborsaya düşmüşken, kendi ürettiklerinin tanesini 3 dolar gibi makul bir fiyattan sattığını belirtti. Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in 1988'de Halepçe'ye düzenlediği kimyasal saldırından sonra da maskelere ciddi talepler oluştuğu için, bu süreci o döneme benzeten Hasan, bölge halkının o zaman da kendi imkanlarıyla maskeler yaptığını ancak imkanların daha kısıtlı olduğunu aktardı. Hasan, bu projeyi daha ileriye taşıyıp, maskeleri İyi Sağlık adıyla markalaştırmak da istediğini sözlerine ekledi. Piyasada bulunamayan ağız maskelerini ailesi için Hasan'dan satın alan kuyumcu Avat Fuat da Piyasadaki maskelerin 2'nci kez kullanılması mümkün değil. Ancak Hasan ustanın maskeleri daha dayanıklı. Aynı zamanda maskelerin nasıl yapıldığını kendi gözlerimizle görebiliyoruz diye konuştu. Irak'ta karaborsaya düşen tıbbi maskeleri kendileri üretiyor Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölümün kaydedildiği Süleymaniye'de bir esnaf, piyasada temin edemediği tıbbi maskeleri kendi üretmeye başladı.

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