McDonald's Türkiye 54 milyon dolara satıldı

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen bilgilendirmede, satışın 54 milyon 500 bin dolar karşılığında gerçekleştiği belirtildi.

Merkezi Viyana’da bulunan Boheme Investment isimli şirketin sahibinin Kamal Saleh Al Mana olduğu belirtildi.

Açıklamada, “Kamal Saleh Al Mana’nın, Katar’daki McDonald’s restoranlarının franchise işletmeciliğini yürütmekte olan şirkette ortaklığı bulunmaktadır” denildi.

Açıklamanın tam metni şöyle:

“Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan ve Türkiye’deki McDonald’s restoranlarının franchise işletmeciliğini yapan Anadolu Restoran sermayesinin %100’ünü temsil eden payların Boheme Investment GmbH şirketine veya Türkiye’deki herhangi bir iştirakine satılmasına yönelik olarak Şirketimiz ile Boheme Investment GmbH arasında 11 Mayıs 2022 tarihinde bağlayıcı pay devir sözleşmesi imzalanmıştır.

REKLAM

Pay devrinin tamamlanması pay devir sözleşmesinde yer alan ön şartların gerçekleşmesine tabi olup, devrin 2022 yılının ilk yarısı içerisinde sonuçlanması öngörülmektedir.

Taraflarca sağlanmış mutabakata göre, Anadolu Restoran sermayesinin %100’ünü temsil eden payların devir bedeli, 54.500.000 USD tutarı üzerinden Anadolu Restoran’ın kapanış tarihindeki bilançosunda yer alan net borç tutarı ile pay devir sözleşmesinde tanımlanan diğer varlık ve yükümlülüklerinin netleştirilmesi ile hesaplanacak tutarın çıkarılması şeklinde belirlenecektir. Bahsedilen net borç tutarı ile pay devir sözleşmesinde tanımlanan diğer varlık ve yükümlülüklerinin netleştirilerek tenzil edilmesi ile hesaplanacak tutarın yaklaşık 5-6 milyon USD olması öngörülmektedir.

Boheme Investment GmbH, Viyana/Avusturya’da kurulu bir şirket olup Katarlı bir yatırımcı olan Kamal Saleh Al Mana’nın iştirakidir. Kamal Saleh Al Mana’nın, Katar’daki McDonald’s restoranlarının franchise işletmeciliğini yürütmekte olan şirkette ortaklığı bulunmaktadır.”

REKLAM

FOTOĞRAF 12 Avrupa Parlamentosu (AP) Komitesi, yeni benzinli ve dizel otomobillerin satışlarının 2035'ten itibaren yasaklanmasını içeren yasal düzenlemeye destek verdi. Brüksel'de bir araya gelen AP Çevre Komitesi, Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın bir parçası olan ve emisyonları 2030'a kadar en az yüzde 55 azaltmayı hedefleyen \"55'e Uyum-Fit for 55\" paketini görüştü. Komite üyesi milletvekilleri, çeşitli araçlara yönelik yeni karbon emisyon standartları belirleyen düzenlemeye ilişkin pozisyonunu 46 \"evet\", 40 \"hayır\" ve 2 \"çekimser\" oyla kabul etti. 2035'TEN İTİBAREN SIFIR EMİSYON<br><br>Buna göre, 2035'ten itibaren satılacak yeni otomobil ve hafif ticari araçlar sıfır emisyonlu olacak. SATIŞI YAPILAMAYACAK<br>Böylece, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde söz konusu tarihten itibaren yeni benzinli veya dizel otomobil satışı yapılamayacak. Öte yandan, milletvekilleri 2030 yılı için otomobillerinin emisyon düşürme hedefinin yüzde 55'ten yüzde 70'e çıkarılmasına ise destek vermedi. Bu aşamadan sonra düzenlemeye ilişkin pozisyon AP Genel Kurul Oturumu'nda oylandıktan sonra üye ülkelerle müzakerelere başlanacak. AB, 2050 yılına kadar bütün sektörlerin ve araçların sıfır emisyonlu olmasını hedefliyor. Bir devrin sonu: Benzinli ve dizel otomobiller yasaklanıyor artık satılmayacak Bir devrin sonu: Benzinli ve dizel otomobiller yasaklanıyor artık satılmayacak Bir devrin sonu: Benzinli ve dizel otomobiller yasaklanıyor artık satılmayacak Bir devrin sonu: Benzinli ve dizel otomobiller yasaklanıyor artık satılmayacak Bir devrin sonu: Benzinli ve dizel otomobiller yasaklanıyor artık satılmayacak Avrupa Parlamentosu (AP) Komitesi, yeni benzinli ve dizel otomobillerin satışını yasaklamaya hazırlanıyor. Buna göre, 2035'ten itibaren söz konusu otomobillerin satışı yapılamayacak. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

FOTOĞRAF 13 İŞKUR işverenlerden kendisine gelen eleman talebi sayısını açıkladı.<br>Sadece nisan ayında İŞKUR’a, işverenlerden, 201 binin üzerinde eleman başvurusu geldi. Bu yılın başından itibaren 4 ayda ise İŞKUR’a yüzde 98’i özel sektörden olmak üzere 705 bine yakın işverenlerden başvuru gerçekleşti. Ocak-Nisan döneminde, işverenler en çok imalat sanayiinde çalışacak eleman aradı. Nisan ayında 139 bin 443 kişi, Ocak-Nisan döneminde de toplam 464 bin kişi işverenlerle anlaşarak işe yerleşmiş durumda. Hürriyet'te yer alan bilgilere göre, işverenlerin yüzde 65’i aradığı elemanı bulurken, yüzde 35’i ise bulamadı. İl bazında bakıldığında da İstanbul’da 76 bin, Ankara’da 41 bin, İzmir’de 22 bin, Bursa’da 19 bin, Konya’da 17 bin, Adana’da 14 bin kişi istihdam edildi. Bu iller ilk dört ayda işverenler tarafından en çok eleman talep edilen ve İŞKUR tarafından da işe yerleştirilen iller. İŞKUR, son verileri de paylaştı. Buna göre de işverenler 107 bin eleman arıyor. Sene başından bu yana en çok eleman aranan sektöre baktığımızda, imalat sanayi geliyor. Bu yılın dört ayında işverenler, İŞKUR’dan, imalat sanayinde çalışacak 303 bin kişi talep etmiş. İşverenlerden, İŞKUR’a gelen 107 bin eleman talebinin 20 bine yakını işçi arayanlardan kaynaklanıyor. Aranan meslekler arasında ikinci sırayı ise satış danışmanlığı alıyor. İşverenler, 5 bine yakın satış danışmanı almak için İŞKUR’a başvuruda bulunmuş. Turizm sezonunun açılmasına az bir zaman kala işverenlerden bu alanda da eleman talebi yoğunlaşıyor. <br><br>Şu sıralar ahçısından servis elemanına, resepsiyonistinden animatörüne kadar turizmde çalışacak 5 binin üzerinde eleman aranıyor ki, bunların 2 bine yakını turizm ve otelcilik elemanı. İmalat sanayinde, ara eleman olarak aranan kişilere ödenen net maaş 7-8 bin liralardan başlıyor. 107 bin eleman aranıyor: Maaşlar 8 bin liradan başlıyor İŞKUR'dan gelen son verilere göre işverenler 107 bin eleman arıyor. Sene başından bu yana en çok eleman aranan sektöre bakıldığında ise, imalat sanayi listede başı çekiyor. İmalat sanayinde, ara eleman olarak aranan kişilere ödenen net maaş ise 7-8 bin liralardan başlıyor. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder