Medeniyet Teknopark'tan gençlere staj ve iş imkanı

"İstanbul Medeniyet Üniversitesi olarak, öğrencilerimizi sektörle buluşturarak onlara staj ve iş imkanı sunmanın gururunu yaşıyoruz. Bu iş birliği sayesinde öğrencilerimiz, teorik bilgilerini pratik deneyimle pekiştirme fırsatı buluyor. Genç yeteneklerimizin iş dünyasında yer almaları, hem kişisel hem de profesyonel gelişimleri açısından büyük önem taşıyor. Üniversite olarak, öğrencilerimizin kariyer yolculuklarında yanlarında olmaya devam edeceğiz. Bu programlar, öğrencilerimizin vizyonlarını genişletmekte ve onları geleceğe daha donanımlı bir şekilde hazırlamaktadır. Aynı zamanda, iş dünyası ile kurduğumuz bu güçlü bağ, üniversitemizin eğitim kalitesini de yükseltmektedir. Öğrencilerimizin elde ettikleri bu değerli tecrübeler, mezuniyet sonrasında da onları bir adım öne çıkaracaktır. İstanbul Medeniyet Üniversitesi olarak, gençlerimizin başarılarına katkıda bulunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz"