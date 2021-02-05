Ekonomi Merkez Bankasının para politikasındaki kararlı adımları iş dünyasını memnun etti
İŞ DÜNYASI

Merkez Bankası'nın para politikasındaki kararlı adımları TÜSİAD'ı memnun etti

Merkez Bankası'nın para politikasındaki kararlı adımları iş dünyasını memnun etti

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Üyesi ve Ekonomi ve Finans Yuvarlak Masa Başkanı Barış Oran, ''TCMB'nin, para politikasında gereken tüm adımları kararlı bir şekilde atmasını da memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

TÜSİAD ve Koç Üniversitesi ortaklığıyla oluşturulan Ekonomik Araştırma Forumu (EAF) tarafından çevrim içi olarak "Enflasyon Dinamikleri ve Çözüm Önerileri" başlıklı konferans düzenlendi.

Etkinliğin açılışında konuşan Oran, fiyat istikrarını ve finansal istikrarı sağlama adına adımlar atmaları gereken bir dönemden geçtiklerini belirterek, bu kapsamda enflasyonla mücadele konusunun da kamuoyunda daha doğru bir zeminde tartışılmasında fayda gördüklerini söyledi.

Oran, "İçinden geçtiğimiz süreçte ekonomide en birinci önceliğin fiyat istikrarı olduğunu düşünüyorum. TCMB'nin, para politikasında gereken tüm adımları kararlı bir şekilde atmasını da memnuniyetle karşılıyoruz. Öte yandan enflasyonla mücadelenin yalnızca para politikası ile sağlanamayacağını, bunun bütünsel bir iktisadi çerçevede ele alınması gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Özellikle maliye politikası tarafında bu sürece destek veren kapsamlı bir programın netleşmesinin önemine değinen Oran, bu konunun enflasyonla mücadele sürecine katkı sağlayacağını vurguladı.

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"Yeni bir reform sürecine ihtiyaç var"

Barış Oran, "Enflasyon dinamiklerine uzun yıllar itibarıyla baktığımızda, sorunun temelinde yalnızca kur geçişkenliği, beklentilerin yönetilemeyişi ya da atalet gibi sorunlar değil, gıda gibi birtakım önemli sektörlerde de mikro reform eksikliğinden kaynaklanan yüksek fiyat artışları görmekteyiz." ifadelerini kullandı.

Özellikle gıda gibi bir kalemdeki fiyat artış sorununun, yalnızca para politikası perspektifinden değerlendirilmesinin eksik kalacağını dile getiren Oran, gıda ve tarım gibi sektörlerde verimliliği artırıcı, katma değer sağlayıcı yeni bir reform sürecine ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

Oran, "Bu sektörlerdeki sorunlar ve atılması gereken adımlar geçtiğimiz dönemlerde de tespit edilmesine rağmen, maalesef gereken kararlılık gösterilememiştir." dedi.

Bundan sonraki dönemde sorunun kaynağına inen adımların atılmasının fayda sağlayacağını ifade eden Oran, gıda ve tarım alanında uzun vadede mikro reformları hayata geçirmenin öneminden bahsetti.

Oran, bugün küresel ekonomide enflasyon neredeyse yok denecek kadar düşük seviyedeyken Türkiye'ni çift hanelerde olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Enflasyon tarafında atmamız gereken adımları her erteleyişimiz ekonomide daha fazla maliyete ve bunu takiben de kaynak israfına sebep olmaktadır. Bu çerçeveden baktığımızda, Türkiye ekonomisinin özellikle içinde bulunduğumuz bu ilk yarıda rehavete kapılabileceği tek bir gün dahi yok maalesef. Tüm bu adımları atarken de sabırlı ve kararlı olmamız gerekmekte. Kararlı olmamız gerekiyor çünkü süreç sandığımızdan daha uzun ve zorlu olabilir."

TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Oran, enflasyonla mücadele noktasında ekonominin tüm aktörlerinin bu mücadeleye inanması gerektiğini vurguladı.

Fiyat istikrarını sağladıkları noktada hem yatırımların arttığını hem de sağlıklı büyümeye kavuştukları yeni bir dönemin başlayacağını dile getiren Oran, "Bu mücadelede başarılı olursak, yakın zamanda ekonomimizin kalkınma sürecine girdiği, hepimizin ülkece arzu ettiği güçlü iktisadi ortama kavuşacağına da inanıyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

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