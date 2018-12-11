Ekonomi Meslek öğrencileri Anadolu OSBye akın ediyor
İŞ DÜNYASI

Meslek öğrencileri Anadolu OSB'ye akın ediyor

Anadolu Organize Sanayi Bölgesi (Anadolu OSB) 2018 yılında yaklaşık bin mesleki ve teknik eğitim alan öğrenciye kapısını açtı.

Yeni Şafak
Anadolu OSB
Anadolu OSB

Mesleki ve teknik eğitime büyük önem veren Anadolu OSB’ yi 2018 yılı içerisinde yaklaşık bin öğrenci ziyaret etti.

Türkiye genelinden gelen öğrencilere ev sahipliği yapan Anadolu OSB’de örnek uygulamalar ile üretimin önemi paylaşıldı.

Programlarda Çanakkale Savaşları’nda şehit olan 1764 askerimizin anısına dikilen 1764 badem ağacının bulunduğu Bademlik, Çanakkale Şehitleri Anıtı ve Gölet gezdirildi.

Ardından öğrenciler fabrikalara götürülerek, uygulamalı eğitim imkanı sağlandı. Mesleki eğitimlerine göre ilgili sektörlerde hizmet yapan fabrikalarda bazı öğrencilere staj ve yaz çalışması imkanı tanındı. Stajı tamamlayan öğrencilerin bir çoğu fabrikalarda istihdam edildi.

TUNCAY: MESLEKİ EĞİTİME HASSASİYETLE YAKLAŞIYORUZ

Konuyla ilgili açıklama yapan Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay, öğrenci ziyaretlerinden memnun olduklarını ve ülke ekonomisi için mesleki eğitimin önemini vurguladı.

Tuncay, “Ülkemizde üretim sorunlarının başlıca faktörlerinden birisi nitelikli iş gücünün sanayide yer bulamamasıdır. Milli eğitimin üretken hale gelememesi sanayi sektöründe yalnızca istihdam sorunu değil, aynı zamanda rekabet edebilir üretim modellerinin hayata geçirilmesinde de engel olmaktadır. Bu nedenle Anadolu OSB olarak, mesleki ve teknik eğitime hassasiyetle yaklaşıyoruz ve tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz” dedi.

ÜRETİCİLER DESTEKLİYOR

İfadelerinin devamında Tuncay, Anadolu OSB’ nin önümüzde ki dönemde de mesleki ve teknik eğitime destek olacaklarını söyledi.

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Tuncay, “Öğrencilerin iş garantili uygulamalı eğitim alabilmeleri için üreticilerimiz destek oluyor. Öğrenciler, önümüzdeki dönemde de Bölgemizdeki birçok fabrikada staj ve yaz çalışması yapacak. Özellikle Polatlı Meslek Lisesi’nden ziyaretimize gelen öğrenciler şimdiden başarı ortalamalarını yükseltti ve bağlı bulundukları ilçede mesleki eğitime olan ilginin artmasına neden oldu. Aynı zamanda doğa uyumlu, yenilikçi bir sanayinin olabileceğini ve üretimin önemini anladı” şeklinde konuştu.

“BİZ, KENDİMİZE YETERİZ”

Tuncay, açıklamasını şöyle sonlandırdı:

Biz ülkemiz gençlerine inanıyoruz. Aynı gemide aynı pencereden bakıyoruz ama gençler dünyayı daha geniş görebiliyorlar. Ziyaretimize gelenlerde hiç kamu kaynağı kullanmadan modern bir organize sanayi bölgesinin yapılarak, ülkemize katkı sağlanabileceğini anlıyorlar ve daha iyisini yapacaklarını biliyoruz. Bu bizim en büyük heyecanımız. Ülke olarak çok güçlüyüz. Tükettiğimiz her şeyi üretebiliriz. Öğrencilere de hep bunu yineliyoruz; yeter ki isteyelim biz, kendimize yeteriz” dedi.

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