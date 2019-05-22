Mezar bakımı için şirket kurdu

Antalya'da 11 yıl önce pazarlamacılık yaparken dedesinin kabrini sık sık ziyarete giden Mehmet Çetin, bakımsız mezarları fark edince kentte mezar bakımı hizmeti sektöründeki eksikliği hissetti. Kabir bakım ve mezar yapım şirketi kuran Çetin, kısa sürede çok sayıda müşteriye ulaştı. Ticari zekasını girişimcilikle birleştiren Çetin, yakınlarının kabrini sık ziyarete gelemeyenlere hizmet vermeye başladı. Mezar temizliği, çiçeklendirme ve mezar taşı bakımı yapan Çetin, kısa süre sonra 10 çalışan sayısına ulaştı.

Müşterilerinin ölen yakınlarının mezarında, sevgililer günü, anneler günü, doğum günü, evlilik ve vefat yıl dönümü, bayram, kandil gecesi gibi özel günlerde bakım yapan Çetin, talebe göre kabre vefat edenin tuttuğu takımın renginden, sevdiği çiçeklerden, beğendiği eşya veya oyuncağından oluşan düzenleme yaptığını anlattı. Şirketi adına açtığı internet sitesinden müşterilerinin irtibat kurduğu Çetin, mezar bakımında kabirdeki gereksiz otların temizlenmesi, mevsime göre çiçek dikilmesi işlemleri gerçekleştiriyor.

DHA Antalya'da 11 yıl önce pazarlamacılık yaparken dedesinin kabrini sık sık ziyarete giden Mehmet Çetin, bakımsız mezarları fark edince kentte mezar bakımı hizmeti sektöründeki eksikliği hissetti.

HER GÜNE ÖZEL MEZAR BAKIMI

Çetin, hazırladığı farklı özelliklerdeki hizmet paketinde müşterisinin talebine göre, her ay düzenli, standart ve özel kabir bakımı, anneler, sevgililer günü, vefat yıl dönümü, bayram bakımı ile taraftar mezar bakımı hizmeti sunuyor. Çetin'in hazırladığı hizmet paketine göre istediği seçeneği belirleyen kişiler, belirli periyotlardaki mezar bakımı ile çiçeklendirme hizmetine ayda 50 ile 120 lira ödüyor.

SEVDİĞİNİN MEZARINA İNTERNETTEN TAKİP

Yurt dışında ya da farklı şehirde yaşadığı için kaybettiği yakınının mezarını sık ziyaret edemeyenler ya da kabre geldiğinde mezarın güzel görünmesini isteyenler, mezar bakım hizmetinde en fazla bayram ile özel günler paketlerini tercih ediyor. Her hafta bakımını yaptığı mezara giderek, ot temizliği çevre düzenlemesi gerçekleştiren Çetin, daha sonra kabrin fotoğrafını çekerek internet ortamından müşterisine gönderiyor. Şirketinin internet sitesine kendilerine özel müşteri numarasıyla giriş yapan kişiler de bakım hizmeti aldığı yakınının mezarının son halinin fotoğrafını görebiliyor.

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DHA Ticari zekasını girişimcilikle birleştiren Çetin, yakınlarının kabrini sık ziyarete gelemeyenlere hizmet vermeye başladı.

BAYRAM YOĞUNLUĞU

Müşterilerine sunduğu hizmeti anlatan Çetin, "Farklı şehirde ya da yurt dışından müşterilerimiz var. İş yoğunluğundan dolayı yakının kabrine sık sık gelemeyen müşterilerim var. Müşterilerim kabre geldiğinde yakınının mezarını güzel görmek istiyor. İsteğe, bütçeye, müşteri talebine göre ayrı paketlerimiz var. Sevgililer, anneler günü ve bayramda özel talebi olan müşterilerimiz var. Bazı müşterilerimiz vefat eden yakınının tuttuğu takıma göre kabir düzenlemesi istiyor. Sevgililer ve anneler gününde kırmızı çiçek talep ediliyor. Her hafta mezar bakımı ve çiçeklendirme yaptıktan sonra telefondan kısa mesaj gönderiyoruz ve internet sitesinden sadece kişiye özel sayfada yayınlıyoruz. Mezar bakımında ot temizliği, gereksiz taşların atılması gibi işlemler yapıyoruz. Burada önemli olan müşterinin memnuniyeti ve bize güvenmesi. Bayram öncesinde yoğunluğumuz arttı. Yüzlerce kabre bakım hizmeti sunuyoruz" diye konuştu.

STANDART MEZAR BAKIMI AYDA 50 LİRA

Çetin'in müşterilerine sunduğu mezar bakım hizmeti ile fiyatları şu şekilde:

Standart mezar bakımı paketinde yılda iki defa olmak üzere yazın yazlık çiçek, kışın da kışlık çiçek dikimi. Çiçek çalınırsa, kurursa veya yağmurdan zarar görürse ücretsiz yenileme. Toprağının taranıp, temizlenmesi, yabani bitkilerin sökülmesi, haftada bir gün sulama, taşının, sulukların temizlenmesi. Haftada bir kez mezar bakımı yapıldığını belirten telefon mesajı ile müşteriye bildirim yapılması. Sisteme aylık resim yükleme. Ücreti ilk çiçeklendirme ve işçilik 100 lira, sonrasında sürekli yıllık bakımı 600 lira. Özel mezar bakım paketinde ise standarttan farklı olarak yılda dört defa mevsime göre çiçeklendirme. Saksı çiçekleri dikimi yer alıyor. Bakım, düzenleme, bilgilendirme hizmeti aynı olan özel paketin ücreti ise ilk çiçeklendirmede 200 lira, sonrasında yıllık bakım paketi 1200 lira.

ANNELER VE SEVGİLİLER GÜNÜNE ÖZEL ÇİÇEKLER

Özel günler için farklı türde çiçeklerle mezarın düzenlemesini yapan Çetin'in anneler günü paketi hizmetinde beyaz begonya, sardunya, kırmızı gül ile kırmızı renkteki çiçeklerden kabir çiçeklendirilmesi, bir ay boyunca her hafta toprağının temizlenmesi, yabani bitkilerin sökülmesi, sulama, taşının, sulukların temizlenmesi sonrasında fotoğraflı bildirimin aylık ücreti 250 lira. Sevgililer günü için 250 lira olan mezar bakımı paketinde ise çuha çiçeği, hercai, menekşe, kırmızı gül dikimi, özel taşlarla süslenmesi, kabre bir demet beyaz kesme çiçek konması, her hafta düzenli temizlik bakım hizmeti yer alıyor.

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Bayram paketinde ise mevsime uygun çiçek dikimi ile haftalık bakım hizmetini kapsayan dört aylık sürecin ücreti 500 lira. Özel bakım hizmetlerinden taraftar paketinde vefat edenin tuttuğu takımın renklerinde çiçeklendirme, özel taşlarla kabir düzenlemesi gibi isteğe göre bakımlar yer alıyor.



FOTOĞRAF 23 Mardinli Serhat ve Sibel Daş çifti, evlenip yeni bir hayata adım attıktan sonra Malatya'daki şehir yaşantılarını geride bırakıp ilçenin kırsal mahallelerinden Tavuklu'ya yerleşti. Daş çifti, bir süre sonra yaşadıkları mahallenin isminden esinlenerek tavuk çiftliği kurmaya karar verdi. İki katlı evlerinin alt katını kümese dönüştüren Daş çifti, ilk etapta 300 tavuk satın alarak ürettikleri organik yumurtaları ilçe pazarında satışa sundu. Talebin fazla olması üzerine üretimi artırmak isteyen çift, Sibel Daş adına hazırladıkları Tavuklu Kanatlanıyor projesiyle Tarım ve Orman Bakanlığı'nca uygulanan Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programına başvurdu. Projelerinin kabul edilmesinin ardından 30 bin lira hibe desteği alan Sibel Daş ve eşi, tavuk sayını bine çıkarıp günlük 600 yumurta üretiyor. Üretici Sibel Daş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk etapta kendi imkanlarıyla ürettikleri yumurtaların satışıyla işe başladıklarını söyledi. Vatandaşların talepte bulunması üzerine hazırladıkları projeyi bakanlığa sunduklarını ve aldıkları destekle çiftliklerindeki tavuk sayısının bine yükseldiğini anlatan Daş, halen günlük 600 gezen tavuk yumurtası ürettiklerini ifade etti. Daş, eşiyle çiftliği büyütmenin çabası içinde olduklarına değinerek Tavuk sayısını zamanla 2-3 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Gezen tavuk yumurtasına talep çok yüksek. Üretimi artırıp Mardin ve bölgedeki il pazarlarında satışa sunmayı hedefliyoruz. dedi. Şehir hayatından sonra geldikleri Tavuklu'ya ilk etapta alışamadığını, iş hayatına atıldıktan sonra köyü sevmeye başladığını vurgulayan Daş, Burayı kurduk ve üretime geçtik. Üretmek insanların hoşuna gidiyor. Benim de hoşuma gitmeye başladı. Şehirde yaşamaktansa köyde yaşamak daha mantıklı. Buraya gelmeseydik belki bu köyün ismi hiç duyulmayacaktı. Tavuklu köyünde tavuk bizim kaderimiz oldu. Bütün kadınlara tavsiye ediyoruz. Kendi ekmeğinizi kendiniz üretin. diye konuştu. Serhat Daş da tavuk yetiştiriciliği ve yumurta üretiminde hem kendisinin hem de eşinin bir süre zorlandığını ancak gün geçtikçe iş temposuna ayak uydurduklarını aktararak ürettikleri organik yumurtaların talep görmesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti. Kadın girişimci, devlet desteğiyle organik yumurta üretiyor Kadın girişimci, devlet desteğiyle organik yumurta üretiyor Kadın girişimci, devlet desteğiyle organik yumurta üretiyor Kadın girişimci, devlet desteğiyle organik yumurta üretiyor Kadın girişimci, devlet desteğiyle organik yumurta üretiyor Kadın girişimci, devlet desteğiyle organik yumurta üretiyor Kadın girişimci, devlet desteğiyle organik yumurta üretiyor Kadın girişimci, devlet desteğiyle organik yumurta üretiyor Kadın girişimci devlet desteğiyle organik yumurta üretiyor Mardin'in Ömerli ilçesine bağlı Tavuklu Mahallesi'nde devlet desteğiyle tavuk çiftliği kuran Sibel Daş, günlük 600 yumurta üretiyor. BiP'te paylaş

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