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Ekonomi Microsoft 16 milyar dolara Nuanceı satın alıyor
İŞ DÜNYASI

Microsoft ses tanıma şirketi Nuance'ı satın alıyor

Microsoft 16 milyar dolara Nuance'ı satın alıyor

Microsoft, ses tanıma teknolojileri geliştiren Nuance Communications şirketini 16 milyar dolara satın almak üzere yürüttüğü görüşmelerin son aşamasına geldi.

Haber Merkezi DHA
Microsoft ses tanıma şirketi Nuanceı satın alıyor
Nuance daha önce, Apple'ın sanal asistanı Siri'nin ses tanıma sistemini geliştirmişti.

Financial Times gazetesinin haberine göre, anlaşmayla, şirktin hisse değerinin Cuma günü kapanışa göre yüzde 23 primli olarak 56 dolar olarak belirlenmesi bekleniyor. Gazeteye konuşan kaynakların aktardıklarına göre nihai anlaşma önümüzdeki hafta açıklanacak.

ABD Massachusettes merkezli Nuance daha önce, Apple'ın sanal asistanı Siri'nin ses tanıma sistemini geliştirmişti. Konuşma tanımayı gelişmiş doğal dil işleme ile birleştiren bir uygulama olan Siri, mobil cihazlarda yapay zeka kullanarak, yazılımın konuşmaları ve taleplerini anlamasına olanak sağlıyor.

Nuance, ticari büyük ölçekli konuşma uygulaması işindeki rakibi ScanSoft ile Ekim 2005'te birleşti. ScanSoft, o dönemde en büyük rakibi olan Nuance'ı satın aldıktan sonra, iki şirket "Nuance Communications" adı altında birleşti.

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