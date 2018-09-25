Migros'dan eylem yapan işçilere çağrı

Migros, konkordato davası devam eden Makro Market’in 253 mağazasından 56’sını devraldı. Devri yapılan mağazalarda çalışan işçilerin ödemeleri ise Makro Market tarafından yapılmadı.

İşçiler, Makro yetkilileri ile yaptıkları görüşmelerde sonuç alamayınca, Migros mağazalarında eylem yaptı.

Geçen hafta sonu da benzer bir eylem söz konusu oldu. Migros yaşanan gelişmeler üzerine yazılı bir açıklama yaptı.

56 mağaza devralındı

Doğru adresin kendileri olmadığına vurgu yapılan açıklamada “Migros’un bu konuda yapabileceği bir şey olmadığından, mağdurlar hukuki kanallarla doğru adrese gitmedikçe varsa alacaklarını geciktirmektedirler.

Migros 253 Makro/Uyum mağazasının sadece 56’sını, çalışanlar hariç mağaza olarak devralmış, bu mağazalarına iş başvurusu yapan kişilerin birçoğu da istihdam edilmeye çalışılmıştır” denildi.

Kim olduklarını bilmiyoruz

Migros açıklamasının devamında şöyle denildi:

“İşçinin emeğini ve hakkını çok önemli bulan Migros, son derece titiz olarak 64 yıldır sendikal haklar dahil tüm çalışanlarının haklarını, eksiksiz ve tam zamanında ödeyen bir şirkettir. Dolayısıyla işçinin hakkının, kayıtlı istihdamın savunucusu olan Migros’un böyle bir haksızlık içinde olması da mümkün değildir. Migros sözü geçen işçilerin kim oldukları, hangi hakları bulunduğu, hak ediş tutarları gibi hiçbir bilgiye sahip değildir. Bilmemesi de normaldir, bu kişiler Makro/Uyum firmasında çalışmış veya çalışmaktadırlar. Migros, Makro/Uyum’un söz konusu mağazalarını devralması ile ilgili ödemeleri Makro Market A.Ş.’ye yapmış, Makro Market AŞ’nin konkordato süreci içinde olması nedeniyle bakiye ödemeler mahkeme kararı gereği, konkordato masasına yapılmaktadır. Konkordato masası işçi hakları dahil bundan sonra bakiye kalan tüm ödemeleri kendisi tayin etmektedir ve Migros’un burada hiçbir takdir yetkisi bulunmamaktadır” denildi.

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Açıklamada ayrıca ”Yanıltıcı mesajlarla, mağazalarda izinsiz eylemlerle, gerçekten mağdur olan çalışanların alacakları doğru adrese yöneltilmediklerinden geciktirilmektedir” denildi.

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