Ekonomi Millenicomdan taahhütsüz internet paketleri
İŞ DÜNYASI

Millenicom'dan taahhütsüz internet paketleri

SOCAR Türkiye'nin alternatif telekom sektöründeki iştiraki Millenicom, Türkiye'de bulunan her iki ana yerleşik operatörün altyapısını kullanarak taahhütsüz internet paketleri sunuyor.

Haber Merkezi AA
Millenicomdan taahhütsüz internet paketleri
Foto/arşiv

Millenicom açıklamasına göre, ev internetini herhangi bir söz vermeden, dilediği süre boyunca kullanma özgürlüğü isteyen kullanıcılar; yaşadıkları bölgede hangi altyapı olursa olsun 89,90 TL'den başlayan taahhütsüz paketleri tercih edebilecek.

Farklı altyapılara özel avantajlar da sağlayan Millenicom, yeni 200 Mbps hızında yüksek hızlı fiber internet paketini de hizmete sundu. Kullanıcılar "Milleni.com.tr" adresi üzerinden mevcut altyapılarını sorgulayarak, tüm altyapılara ve ihtiyaçlara özel en uygun paketleri seçerek başvuru yapabilecek. Farklı bir operatörden geçiş yapmak isteyen abonelerin 200 TL'ye kadar taahhüt cayma bedeli Millenicom tarafından karşılanacak.

"Müşterilerimiz fiber hızında interneti taahhüt vermeden kullanabilecekler"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Millenicom Genel Müdürü Aybars Karaatmaca, yerleşik operatörlerle aynı hizmeti daha avantajlı fiyatlarla sunduklarını belirterek, "Her ihtiyaca yanıt vermek üzere ürün çeşitliliğine yatırım yaptık. Müşterilerimizin hayatını kolaylaştırma hedefiyle ihtiyaçlarını ve taleplerini yakından takip ediyoruz. Pandemi döneminde temel bir ihtiyaç haline gelen yüksek hızlı ev internetini uygun fiyatlarla kullanmak isteyen aboneler, seçme özgürlüğüne sahip olmak istiyor. Biz de bu ihtiyaca yanıt vermek için 200 Mbps hızında fiber internet paketimizi hizmete sunduk. Aynı zamanda taahhütlü paketlerimizin yanı sıra taahhütsüz paketlerimizin kapsamını genişleterek bir ilke imza attık. Artık müşterilerimiz, yaşadıkları yerdeki altyapı hangisi olursa olsun, fiber hızında interneti taahhüt vermeden, özgürce kullanabilecekler." ifadelerini kullandı.

Millenicom, sektördeki 20 yıla yakın tecrübesi ve SOCAR Türkiye'den aldığı güçle, 300 bine yakın müşterisine kaliteli internet hizmeti sağlıyor. Türkiye'deki tüm internet servisi sağlayıcıları ile aynı altyapıyı kullanarak her ilde hizmet veren Millenicom, sektördeki yerini SOCAR Türkiye'nin yenilikçi vizyonu ile müşteri memnuniyetine, dijitalleşmeye ve ürün çeşitliliğine yaptığı yatırımlarla farklılaştırıyor. Fiber hızında kotasız ev internetini uygun fiyatlarla, taahhütlü ve taahhütsüz seçeneklerle, sade ve kolay anlaşılır paketler halinde sunuyor. Müşteri memnuniyetini ölçen yarışma "A.C.E Awards 2020"de iletişim sektöründe "Gold" ödülünün sahibi Millenicom, 7/24 hizmet veren çağrı merkezi ve WhatsApp destek hattı, pek çok işlemi online yapma kolaylığı ve mobil aplikasyonu ile müşterilerinin internet kullanma deneyimini iyileştirmeyi amaçlıyor.

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