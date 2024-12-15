Milli tren ilk Gaziantep'te hizmet verecek

Milli Banliyö Tren Seti Projesi'nde teknik testlerin kısa sürede tamamlanması hedefleniyor. Projenin üretim ve montaj aşamalarının devam ettiğini belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ) tarafından çalışmaları sürdürülen Milli Banliyö Tren Seti Projesi, saatte 90 kilometre maksimum hıza ulaşacak ve yüzde 70 yerlilik oranına sahip olacak" dedi. Uraloğlu, her bir dizi setin 4 araçlı, 1000 yolcu kapasiteli ve iki sürücü kabinli olacağı bilgisini vererek, "Milli banliyö tren setinin kontrol yönetim sistemi, cer sistemi tasarımı, boji ve trafo gibi kritik alt sistemleriyle yerli ve milli üretimi TÜRASAŞ tarafından gerçekleştiriliyor" ifadelerini kullandı.





ŞEHİR İÇİ ULAŞIMA YERLİ ÇÖZÜMLER

Uraloğlu, şunları kaydetti: "Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile yapılan anlaşma gereği milli banliyö tren setlerini ilk olarak Gaziray Projesi kapsamında Gaziantep'in şehir içi ulaşımını sağlamak için hizmete alacağız. Gaziray, İzban, Marmaray ve Başkentray'dan sonra ülkemizdeki 4'üncü banliyö işletmesidir. Projemiz, Gaziantep'te şehir içi ulaşımını büyük ölçüde rahatlatacak."





DEMIR YOLUYLA 256,4 MILYON YOLCU TAŞINDI

Türkiye, şehir içi ulaşımda yerli ve milli çözümler üretmeye devam ederken, yılın ilk 11 ayında demir yollarıyla 256,4 milyon yolcuya hizmet verildi. Bakan Uraloğlu, mega kent İstanbul'un yolcu yükünü omuzlayan Marmaray'ın, ocak-kasım döneminde 201 milyon yolcu taşıdığını açıkladı. Uraloğlu, "YTH ile entegre olarak hizmet veren Sincan- Kayaş hattımızda yolcu sayısı da sürekli artıyor. Başkentray ile yılın 11 ayında 22,1 milyon yolcuya hizmet verdik. Ayrıca, 20 Kasım'da 94 bin 84 yolcuyla da rekor kırdık" dedi.



