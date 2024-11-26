Ulaştırma yatırımına 482 milyar TL

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bakanlığının 2025 yılı bütçesini TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na sundu. Uraloğlu, yapılacak yatırım miktarına ilişkin şunları söyledi: “2024 yılında, Bakanlığımızın tüm sektörleri için 351 milyar 379 milyon lira yatırım ödeneği tahsis edildi. 28 ilimizde toplam yatırım tutarı 112 milyar lira olan 50 projeyi tamamlayarak vatandaşımızın hizmetine sunduk. 2025 yılı yatırım teklifimizi geçtiğimiz yıla oranla yüzde 26,9 artışla 482 milyar lira olarak teklif ettik.”





Abdulkadir Uraloğlu

ZENGEZUR KORİDORU'NA BAŞLIYORUZ

Azerbaycan ile Türkiye arasındaki mesafelerin kısalacağını, Zengezur koridorunun Bakü Limanı’ndan doğrudan Türkiye’ye bağlanacağını belirten Uraloğlu, Zengezur Yolu bağlantısını sağlayacak 224 kilometrelik Türkiye kesimi olan Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Hattı ve Dörtyol-Hassa Otoyol ve Demiryolu Bağlantısı Projelerinin yapımına başlayacaklarını duyurdu.





KALKINMA YOLU’NA 727 KM YENİ RAY

Körfez’i Avrupa’ya bağlayacak Kalkınma Yolu Projesi için ise şöyle konuştu: “Kalkınma Yolu kapsamında ülkemizden geçen 2 bin 94 kilometre demir yolu bağlantısı için 727 kilometre yeni hat, 923 kilometre kara yolu koridoru içinse 331 kilometre yeni otoyol yatırımı planladık.” 2028 yılına kadar mevcutta devam eden 3 bin 92 kilometre hızlı tren hattımızı tamamlamayı planlandığını kaydeden Uraloğlu, “Ankara-İzmir hızlı demiryolu, Mersin-Adana-Osmaniye ve Gaziantep, Bandırma- Osmaneli Hızlı Tren hattı. Bursa-Osmaneli kesimi 2025 yılı sonunda, Bandırma-Bursa arası ise 2028 yılında hizmete girecektir" dedi. Uraloğlu, Samsun-Sarp Hızlı Tren Hattı için de proje çalışmalarına başladıklarını belirtti.











