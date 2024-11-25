Karadeniz'de kış turizminin yeni cazibesi: Wyndham Garden Çambaşı açıldı

Kış turizminin Ordu’daki yeni adresi Wyndham Garden Çambaşı açıldı.

11 farklı marka altındaki yaklaşık 120 oteliyle Türkiye’deki en büyük uluslararası otel şirketi olan Wyndham Wyndham Hotels & Resorts, Ordu’daki yeni oteli Wyndham Garden Çambaşı’nın açılışını duyurdu. Mülkiyeti Çambaşı Yatırım A.Ş.’ye ait olan ve yine aynı şirket tarafından işletilen otel, Karadeniz yaylaları kayak sezonuna hazırlanırken Çambaşı Kayak Merkezi yakınındaki konumunda misafirlerini ağırlamaya başladı.

Dünyadaki talebi karşılayan bir otel

Wyndham Hotels & Resorts Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Pazar Yönetici Direktörü Panos Loupasis, “Eşsiz konumlarda dingin deneyimler sunmaya odaklanan Wyndham Garden markamız, kışın beyaz bir örtüyle kaplanan ve yazın yeşile bürünen doğasıyla ziyaretçileri büyüleyen, giderek daha çok ilgi odağı haline gelen Çambaşı Yaylası ile mükemmel bir uyum oluşturuyor. Dünya genelinde doğa ve açık hava odaklı seyahatlere yönelik güçlü bir talep var ve misafirler nereye giderlerse gitsinler güvenilir markaların sunduğu yüksek konaklama standartlarını arıyor. Ordu’da farklı konseptlerde iki otelimiz daha bulunuyor ve şimdi Wyndham Garden Çambaşı’nın da açılışıyla hem bölgedeki turistik olanakların çeşitliliğini, hem de Türkiye’nin her noktasında büyümeye devam etme kararlılığımızı bir kez daha vurgulamış oluyoruz” dedi.

"Bölgemizi etkili bir şekilde tanıtma fırsatı"

Çambaşı Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Cem Şenocak, “Bölgemizde birinci sınıf konaklama hizmetleri sunmamızı sağlayan bu ortaklıkla hayata geçirdiğimiz Wyndham Garden Çambaşı’nın açılışını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Wyndham’ın dağıtım, pazarlama, teknoloji ve sürdürülebilirlik alanlarındaki uzmanlığından aldığımız destekle bir yandan tesisimizin çevrenin dokusuyla uyumlu bir şekilde faaliyet göstermesine odaklanırken, aynı zamanda bölgemizi yurt içinden ve yurt dışından ziyaretçilere daha etkili bir şekilde tanıtma fırsatı yakalamış oluyoruz” dedi.

Doğal güzellikleriyle cazibe merkezi

Çambaşı Yaylası, muhteşem doğal güzellikleri, taze havası ve yakın zamanda açılan kayak merkeziyle ziyaretçilerin giderek daha çok ilgi odağı oluyor. Yeni açılan Wyndham Garden Çambaşı ile misafirler, Karadeniz Bölgesi’nin doğal güzelliklerini ve kış sporlarını sezon boyunca tecrübe edebilecekler.

Ordu Giresun Havalimanı’na 68 kilometre mesafede ve Çambaşı Kayak Merkezi’nin yanı başında bulunan Wyndham Garden Çambaşı’nda, harika manzaralara ve modern olanaklara sahip 80 misafir odasının yanı sıra Türk mutfağı ve uluslararası mutfaklardan lezzetler sunan tesis içi bir restoran ve kafe de yer alıyor. Otelin kapalı havuz, spa, sauna alanları ve spor salonunun da 2025 yılında hizmete açılması bekleniyor.

Kalabalık etkinlikler için zengin seçenekler

Wyndham Garden Çambaşı, kurumsal toplantılar, düğünler ve özel kutlamalarında konuklarını doğayla baş başa bir ortamda ağırlamak isteyen etkinlik sahipleri için de zengin olanaklar sunacak. Otelin etkinlik alanları hizmete girdiğinde toplamda 610 metrekare alana sahip olacak ve konferanslarda 120'ye kadar, ziyafetlerde ise 200'e kadar misafir ağırlanabilecek.

Wyndham Garden markası, misafirlerine Berlin, Floransa ve Münih gibi dünyanın en gözde şehirlerinden kolayca ulaşılabilen konumlarda stresten uzak bir konaklama deneyimi sunuyor. Marka altında Türkiye’de bulunan oteller arasında, yeni açılan Wyndham Garden Çambaşı’na ek olarak Wyndham Garden Lara ve Wyndham Garden Diyarbakır da yer alıyor. Wyndham’ın Ordu ilinde bulunan diğer otelleri arasında şehir merkezindeki Ramada Plaza by Wyndham Ordu ve deniz kenarındaki Ramada Resort by Wyndham Ünye sıralanıyor.