​​Mobilya sektörü bu zirvede buluşacak

Türkiye’yi mobilya üretim ve ihracatında dünyanın en büyük beş ülkesinden biri haline getirmek amacıyla çalışmalarını sürdüren dernek, söz konusu hedefe ulaşmak için öncelikle kaleyi içten güçlendirmek gerektiği düşüncesinden hareketle sektörün iç piyasadaki gücünü artırabilmek adına hamlelerine başladı.

Mobilya sektöründeki birleştirici gücünü Eylül ayında start vereceği “Mobilya Sektör Buluşmaları”nda ortaya koymaya hazırlanan MOYSAD, söz konusu etkinliklerde sektörünün geleceğini mercek altına alacak.

Tüm bileşenler bir arada yer alacak

Mobilyanın vücut bulduğu; kumaştan kauçuğa, yaydan süngere kadar olan tüm bileşenlere yönelik sektörün en ince detaylarına kadar masaya yatırılarak inceleneceği etkinliklerde sorun ve çözüm önerileri ile birlikte sektörün bir üst seviyeye taşınması hedefleniyor.

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Mobilya sektörünün beş merkezi

Ünlü isimlerin moderatörlüğünde İstanbul, Ankara, İzmir, Kayseri ve İnegöl’de düzenlenecek olan sektör buluşmalarında ilgili merkezlerde mobilyaya hayat veren sektörün öncü firma ve markaları paneller serisinde bir araya gelirken ikili görüşmelerle de olası iş birliklerini değerlendirme imkânı bulacak.

İlk durak Kayseri

Eylül ayından başlayarak, her ay bir bölgede yapılacak sektör buluşmalarının ilki Kayseri’de düzenlenirken, Ekim’de İnegöl, Kasım’da Ankara, Aralık’ta İzmir ve Ocak ayında da İstanbul söz konusu buluşmalara ev sahipliği yapacak. Sektör dernekleri, ticaret ve sanayi odaları ve bölgedeki Sivil Toplum Örgütleri ile iş birliklerinin yapılacağı buluşmalar kapsamında sektörün tüm sorunlarına da çözüm yolları aranacak.

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MOYSAD Hakkında:

Mobilya ve Yatak Sanayicileri Derneği yani kısa adıyla MOYSAD, mobilya gibi Türkiye’nin önde gelen bir sektöründe gelişme ve ilerlemeyi ilke edinmiş bir dernek olarak sektörün önde gelen markaları tarafından 2021 yılının Ekim ayında kuruldu. Mobilya sektörüne yepyeni ve yenilikçi bir dernek olan MOYSAD global mobilya sektörünü de hedefleyen yaklaşımıyla dikkat çekiyor.

Önce üyelerini ve ardından tüm sektörü mobilya ve yatak üretimiyle ilgili olarak uluslararası arenada söz sahibi haline getirmeyi hedefleyen Derneğin asıl büyük hedefi ise hayallerin bir adım ötesine geçip, Türkiye’yi mobilya üretim ve ihracatında dünyanın en büyük beş ülkesinden biri haline getirmek. Kurucu üyeleri arasında, alanlarında lider konumda bulunan 20 büyük şirket ve 30’a yakın marka yer alıyor.

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Bunlar sırasıyla Adore, Alfemo, Bellona, By Kepi, BRN Yatak, Casa, Çetmen, Çilek, Divanev, Doğtaş, Enza, Fatih Kıral, Gündoğdu, İstikbal, İşbir, Kelebek, Kilim, Konfor, Lova Yatak, Modalife, Mondi, Rapsodi, Vize, Yataş, Yatsan ve Zebrano. MOYSAD kurucu üyelerinin ortak özellikleri ihracat, üretim ve ciro bakımından Türkiye mobilya pazarında yüzde 50’den fazla paya sahip olmaları. MOYSAD’ın bir diğer özelliği ise aynı alanda faaliyet gösteren diğer derneklerden farklı olarak, sektörün kayıt altına alma ve kurumsallaşma prensiplerini ön planda tutması olarak söylenebilir.

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