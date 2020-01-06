Ekonomi Her bin TLlik alışverişte 100 TL cepte kalacak
İŞ DÜNYASI

Mobilyada KDV indirimi: Her bin TL'lik alışverişte 100 TL cepte kalacak​

Her bin TL'lik alışverişte 100 TL cepte kalacak

Mobilyada KDV oranı yüzde 18'den yüzde 8'e düştü. Düzenleme sonrasında ortaya çıkan yüzde 8'lik KDV fiyatlara da yüzde 10 indirim olarak yansıyacak. Bu da her bin TL'lik mobilya alışverişinde 100 TL'lik bir avantajı tüketiciye yansıtacak. Yeni evlenecek çiftlerin toplamda yaptığı 20 bin TL'lik mobilya alışverişinde KDV indirimiyle birlikte 2 bin TL cepte kalacak. İndirim sonrasında mobilya alımında güzel bir fırsatın ortaya çıktığını kaydeden sektör temsilcileri, vatandaşı ihtiyacı olmadığı eşyaları almaması noktasında da uyarıyor.

Kenan Biter Yeni Şafak
Yüzde 8 KDV uygulaması 2018 sonu itibariyle hayata geçirilip 2019 Haziran ayında ise sona ermişti.
Yüzde 8 KDV uygulaması 2018 sonu itibariyle hayata geçirilip 2019 Haziran ayında ise sona ermişti.

Mobilya üreticilerinin uzun zamandan beri beklediği indirim haberi yeni yılında geldi. Mobilya ürünlerinde yüzde 18 olarak uygulanan KDV oranı yüzde 10'a düşürüldü. 2018 yılı sonu itibariyle hayata geçirilen 2019 ortasında ise sona eren yüzde 8 KDV uygulamasının 2020 yılı için ne zamana kadar uygulanacağı ise henüz net değil.

Sektör temsilcileri ise hem üretici, hem satıcı hem de son kullanıcıyı ciddi anlamda rahatlatacak KDV indirimi uygulamasının kalıcı olmasını istiyor.

Tüketici tarafında indirim sonrasında herkesin merak ettiği konu mobilya ürünlerinde bu düşüşün etkisinin ne olacağıydı.
  • Yeni yılda uygulanmaya başlayacak yüzde 8'lik KDV oranı tüm mobilya ürünlerine en az yüzde 10 indirim olarak yansıyacak.

KDV oranın yüzde 8'e düşürülmesiyle her bin TL'lik alışverişte 100 TL cepte kalacak.

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FİNANSAL KRİZE SOKUYORDU

Sektöre de hareket getirecek indirim kararını yenisafak.com için değerlendiren Türkiye Mobilya ve Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı Mustafa Balcı, KDV indiriminin sektör adına birçok olumlu gelişmeye de kucak açacağına vurgu yaparak, ''Sektörümüzün daha da canlanacağı şu günlerde, ekonomimize yıl boyunca ivme kazandıracak yoğun bir tempo bizleri bekliyor. Bu süreçte özellikle kayıt dışı işlemlerin azalması ve sektördeki haksız rekabetin önüne geçilmesi de sağlanacaktır. Sektörümüzde mevcut çalışma koşulları ile peşinen ödenen yüzde 18 KDV tutarının 12 ile 18 taksit olarak bizlere dönmesi şirketleri finansal krize sokmaktaydı. Yeni dönemdeki KDV indirimi sektör içerisindeki tüm bu olumsuzlukları ortadan kaldıracaktır. KDV oranının yüzde 8’e düşürülmesi üreticilerin ekonomik beklentilerine cevap niteliği olabilecek bir gelişmedir.'' dedi.

GÜZEL BİR ŞANS ORTAYA ÇIKTI

KDV’nin yüzde 18’den yüzde 8’e düşürülmesiyle tüketicilerin de ciddi bir oranda kar elde edeceğini kaydeden Balcı, bu KDV indirimiyle ülkemizin dört bir yanındaki vatandaşın bütçesine uygun ve alım gücünü zorlamadan da mobilya satın alabileceği güzel bir şans ortaya çıkmış oldu.'' diye konuştu.

Türkiye Mobilya ve Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı Mustafa Balcı.

20 BİN TL'DE 2 BİN TL

Mobilyada ne kadarlık bir indirim gerçekleşeceğine yönelik de konuşan Balcı, KDV’nin yüzde 8’e inmesiyle oturma grubu, yatak odası gibi mobilyalarda yüzde 10’luk bir indirim gerçekleşeceğini bunun da yeni evlenecek bir çiftin her bin liralık alışverişlerde ortalama 100 TL ceplerine kar olarak kalacağını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü; ''Daha somut bir örnek vermek gerekirse yüzde 8 KDV oranıyla tüketici 20 bin TL’lik bir alışverişte ortalama 2 bin TL'ye yakın bir kar edecek.''

İHTİYAÇ FAZLASINI ALMAYIN UYARISI!

KDV’deki indirimin olumlu bir gelişme olduğunu fakat bu durumun ihtiyaç fazlası ürünlerin satın alınması anlamına gelmemesi gerektiğini dile getiren Balcı, mobilya sektöründe piyasaya sürülen her ürünün, tüketiciler tarafından ihtiyaç olarak algılanmaması gerektiğini, bu süreçte de tüketicilerin yalnızca gerçekten ihtiyaçları olan ürünleri satın almalarını tavsiye etiğini kaydetti.

İnfo grafik: Davuthan Güçlü

Her bin TL'lik alışverişte 100 TL cepte kalacak​​
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Her bin TL'lik alışverişte 100 TL cepte kalacak​​
Mobilya ürünlerinde yüzde 18 olan KDV yüzde 8'e düştü. KDV'deki düşüş fiyatları da yüzde 10 indirecek. Bu da her bin TL'de 100 TL avantaj ortaya çıkaracak. Tabi indirim en çok evlenecek çiftleri sevindirecek. Çünkü toplamda 20 bin TL'yi bulan düğün alışverişinde 2 bin TL cepte kalacak.

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