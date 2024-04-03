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Ekonomi

Modanisa’nın yeni sahibi belli oldu

Alternatif portföy yönetim şirketi Re-Pie Portföy, e-ticaret ve online giyim platformu Modanisa'nın tamamını satın aldı. Şirket online giyim platformuna 12 milyon dolarlık yeni yatırım yaptığını duyurdu.

15:07 - 3/04/2024 Çarşamba
AA
Arşiv
Arşiv

Re-Pie Portföy Embedded Girişim Sermayesi Fonu'ndan (GSYF) yapılan açıklamaya göre, şirket, dünya genelinde milyonlarca tüketiciye ulaşan ve bu yıl karlı büyümesini yeni mağazalarla hızlandırmayı hedefleyen Modanisa'ya 12 milyon dolar yeni yatırım yaptı.


Açıklamada görüşlerine yer verilen Re-Pie Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Dr. M. Emre Çamlıbel, Modanisa'nın Türk tekstili ve modern moda yaklaşımını dünyanın 140 ülkesine taşıyarak hızlı büyüme kaydettiğini aktararak şirketi portföylerine eklemekten memnuniyet duyduklarını belirtti.

Çamlıbel, şirketin gelirlerinin yüzde 80'ini ihracattan elde ettiğine dikkati çekerek, "Modanisanın şimdiye dek online platformları ile dünya genelinde milyonlarca tüketiciye ulaşarak elde ettiği marka değerini, kar marjı yüksek fiziksel mağazacılık ile daha da yukarı taşıması için gerekli yatırımı sağlıyoruz. Bu yıl agresif büyüme stratejisini hayata geçiren Modanisa'yı Türkiye'den çıkan yeni bir unicorn olması için desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.







#Re-Pie Portföy
#Modanisa
#Emre Çamlıbel
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