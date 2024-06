Money 20/20 Europe’ta Papara rüzgarı esti

Papara CEO’su Emre Kenci Money 20/20'nin davetiyle ‘’Generation Wealth: How to Open Doors to New Ways of Investing’’ oturumunda konuşmacı oldu. Kenci, konuşmasında Papara’nın küresel B2B finansal teknoloji platformu DriveWealth ile kurduğu iş birliğini ve Amerikan borsalarında parçalı hisse alım-satımını mümkün kılan, Türkiye’de yeni nesil yatırımcıları güçlendirecek yeni hisse senedi yatırım ürününü anlattı.