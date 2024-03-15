MÜSİAD Genel Merkezi’nde 'Karz-ı Hasen Çalıştayı' düzenlendi

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Türkiye Katılım Bankaları Birliği Genel Sekreteri İsmail Vural, Karz-ı Hasen Vakfı Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Koca'nın açılış konuşmalarıyla ve MÜSİAD Karz-ı Hasen Sandığı Başkanı Muhammet Ali Özeken'in hoş geldin konuşmasıyla başlayan Çalıştay’da, Karz-ı Hasen'in mevcut durumu, karşılaşılan teorik ve teknik sorunlar ve geleceğe dönük hedefler, Türkiye ve dünya uygulamaları ele alındı.





MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı konuşmasında, 2016 yılından beri faaliyetlerine devam eden ve her geçen gün kurumsallığını artıran MÜSİAD Karz-ı Hasen Sandığı’nın toplum nezdindeki ehemmiyetinden ve özellikle faiz hassasiyeti olan vatandaşlarımız için alternatif bir finansman olmasının öneminden bahsetti.

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı

'Karz-ı Hasen’i kurumsallaştırdık'

MÜSİAD Karz-ı Hasen Sandığı Başkanı Muhammet Ali Özeken ise konuşmalarında; “Bireysel olarak toplumumuzda yaygın olan Karz-ı Hasen’i MÜSİAD olarak kurumsallaştırma hedefiyle yola çıktık. Bu süreçte yüzlerce Sandık üyemize destek olduk ve alternatif bir metot olan Karz-ı Hasen’in toplum için kurumsallaştırılmasının ne kadar önem arz ettiğini bu süreçte bilfiil görmüş olduk” ifadelerine yer verdi.





Türkiye Katılım Bankaları Birliği Genel Sekreteri İsmail Vural , “Karz-ı Hasen kurumunun sistematikleşmesi ve ülke genelinde kurumsallaşmasından bahsederek Türkiye Katılım Bankaları Birliği olarak birikim ve tecrübelerimizle Karz-ı Hasen’in yasal zemini ve mevzuat çalışmaları için gayret içerisindeyiz” dedi. Vural, Karz-ı Hasen Çalıştayı’nın bir araya gelen paydaşlar için hayırlara vesile olmasını ve bu alanda yer alacak tüm çalışmalar için üzerlerine düşen vazifeyi yerine getirmekten memnun olacaklarını dile getirdi.





Karz-ı Hasen Vakfı Başkanı Koca: Bu hizmet ile evlenecek gençlere finansman sağladık

Karz-ı Hasen Vakfı Başkanı Mehmet Koca; “Karz-ı Hasen Vakfı adıyla yola çıktığımız ve evlenecek genç çiftlere finansman sağladığımız bu hizmette, yıllar içerisinde oldukça büyük yol kat ettik” dedi. Koca; “Bugün dönüp baktığımızda ülkemizde Karz-ı Hasen amacıyla hizmet eden kurumların çoğalması ve MÜSİAD ev sahipliğinde böyle bir Çalıştay'ın gerçekleştirilmesi, bizim açımızdan çok memnun edici bir durum. Bu hizmete gönül vermiş bunca insanla birlikte fikir alışverişinde bulunacak olmanın da son derece verimli olacağı kanaatindeyim" d edi.

MÜSİAD ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği, MÜSİAD Karz-ı Hasen Sandığı, İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM), İslam İktisadı Araştırma ve Uygulama Derneği (İKSAR) ve Karz-ı Hasen Vakfı'nın ortaklaşa organize ettiği Karz-ı Hasen Çalıştayı’na Faizsiz Dünya Vakfı, İHH Çeyiz Vakfı, Günışığı Vakfı, TKBB üyesi bankaların yanı sıra Türk Eximbank’tan temsilciler de katıldı.





Ayrıca akademik olarak Çalıştay’a katkı sağlayan Sakarya Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi, 29 Mayıs Üniversitesi, Karabük Üniversitesi ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nden alanında uzman pek çok akademisyen de programa iştirak etti.



