MÜSİAD Genel Merkezi’nde 'Karz-ı Hasen Çalıştayı' düzenlendi

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Türkiye Katılım Bankaları Birliği Genel Sekreteri İsmail Vural, Karz-ı Hasen Vakfı Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Koca'nın açılış konuşmalarıyla ve MÜSİAD Karz-ı Hasen Sandığı Başkanı Muhammet Ali Özeken'in hoş geldin konuşmasıyla başlayan Çalıştay’da, Karz-ı Hasen'in mevcut durumu, karşılaşılan teorik ve teknik sorunlar ve geleceğe dönük hedefler, Türkiye ve dünya uygulamaları ele alındı.
MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı konuşmasında, 2016 yılından beri faaliyetlerine devam eden ve her geçen gün kurumsallığını artıran MÜSİAD Karz-ı Hasen Sandığı’nın toplum nezdindeki ehemmiyetinden ve özellikle faiz hassasiyeti olan vatandaşlarımız için alternatif bir finansman olmasının öneminden bahsetti.
'Karz-ı Hasen’i kurumsallaştırdık'
MÜSİAD Karz-ı Hasen Sandığı Başkanı Muhammet Ali Özeken ise konuşmalarında; “Bireysel olarak toplumumuzda yaygın olan Karz-ı Hasen’i MÜSİAD olarak kurumsallaştırma hedefiyle yola çıktık. Bu süreçte yüzlerce Sandık üyemize destek olduk ve alternatif bir metot olan Karz-ı Hasen’in toplum için kurumsallaştırılmasının ne kadar önem arz ettiğini bu süreçte bilfiil görmüş olduk” ifadelerine yer verdi.
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MÜSİAD ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği, MÜSİAD Karz-ı Hasen Sandığı, İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM), İslam İktisadı Araştırma ve Uygulama Derneği (İKSAR) ve Karz-ı Hasen Vakfı'nın ortaklaşa organize ettiği Karz-ı Hasen Çalıştayı’na Faizsiz Dünya Vakfı, İHH Çeyiz Vakfı, Günışığı Vakfı, TKBB üyesi bankaların yanı sıra Türk Eximbank’tan temsilciler de katıldı.
Ayrıca akademik olarak Çalıştay’a katkı sağlayan Sakarya Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi, 29 Mayıs Üniversitesi, Karabük Üniversitesi ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nden alanında uzman pek çok akademisyen de programa iştirak etti.
Gün boyu devam eden Çalıştay’da, sırasıyla Karz-ı Hasen’in “Türkiye Uygulamaları”, “Dünya Uygulamaları”, “Uygulamaların Fıkhi, Hukuki, Vergisel ve İktisadi Boyutları” ve “Kaynak Oluşturma, Kaynak Çeşitliliği, Kaynak Kullandırma ve Kurumsal Sürdürülebilirlik” başlıkları altında oturumlar düzenlendi. Çalıştay “Uygulama ve Politika Önerileri” son oturumuyla nihayete erdirildi.