MÜSİAD'tan Filistin Paneli ve Sanat Eserleri Müzayedesi: Toplanan 15 milyon TL’lik bağış Filistin halkına gönderilecek

MÜSİAD, Filistin Paneli ve Sanat Eserleri Müzayedesi gerçekleştirdi. MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı ve Yönetim Kurulu Üyesi Selim Başdemir’in açılış konuşmalarını yaptığı programda, Filistin'in tarihi ve siyasi varlığının incelendiği bir panel ve gelirleri tamamen Filistin halkına bağışlanacak olan Sanat Eserleri Müzayedesi düzenlendi.





Doç. Dr. Ebubekir Ceylan'ın moderatörlüğünü yaptığı; Araştırmacı-Yazar Muin Naim, Doç. Dr. Hüseyin Mercan ve Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal'ın konuşmacı olarak katıldığı panel oturumu ile başlayan program müzayede ile devam etti. Müzayede de 15 milyon Türk Lirası toplanıp; Sadakataşı Derneği ve Deniz Feneri Derneği üzerinden Filistin halkıyla paylaşılacak.





“Müslümanların Dirilişine Vesile Olacak”





MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, programda yaptığı konuşmada, “Bu olay hiçbir şekilde Müslümanların unutacağı bir olay değil. Belki de artık dünyadaki Müslümanlarının dirilişine vesile olacak çok büyük bir dönüm noktası.” diye konuştu.





Asmalı, sözlerini şöyle sürdürdü:





“Biraz sonra çok değerli konuşmacılarımızın Filistin’deki hâdiselerin tarihsel sürecini, ekonomik boyutlarını, yardım çalışmalarını ve bizim iş adamları derneğinin yapması gerekenleri konuşacak. 7 Ekim’den tarihinden sonra Filistin davası artık Gazze Şeridine ve Filistin Topraklarına sığmış bir dava olarak değil, bütün dünyadaki insanların vicdanına havale edilen ve yeniden bir kurtuluşuna vesile olabilecek boyuta geldi. Filistin’de 15.000 şehidimiz var. Ama ben inanıyorum ki o şehitlerin kanlarıyla yüz binler, iki yüz binler belki milyonlar Allah’ın dinine sımsıkı sarılıp Kuran-ı Kerimi daha çok okuyacak ve büyük bir hidayet tufanı dalga dalga gelecektir.





Onlar zannediyor ki; Gazze’de doğan bütün Musaları bütün çocukları öldürelim bir daha Musalar doğmasın. Bunun için Gazze’deki çocukları öldürüyorlar. Ama biz şuna inanıyoruz ki Gazze’de Musalar çoktan doğdu. Gazze’de o gencecik çocuk yaştaki insanlar tutuklanırken, o zafer işareti yaparak gülümseyerek o çocuklar binlerce Musa’nın doğmasına da sebep olacaktır. Bizler savaşın başından itibaren MÜSİAD olarak, safımızı belli ettik. Bilge lider Aliya İzzetbegoviç’in dediği gibi: “Her şey bittikten sonra hatırlayacağımız tek şey düşmanlarımızın sözleri değil, dostlarımızın sessizliği olacaktır.” Biz bu zulme asla hiçbir şekilde sessiz kalmayacağız. Bugün artık MÜSİAD olarak kalbimizle buğz etme noktasından, elimizle iş yapmaya gelen bir noktaya geldik.





Biraz sonra yapılacak müzayede de ciddi bir bağış toplayacağımıza inanıyorum. Ama biz bununla yetinmeyeceğiz. Bu olay artık hiçbir şekilde Müslümanların unutacağı bir olay değil; belki de dünyadaki Müslümanlarının dirilişine vesile olacak çok büyük bir dönüm noktası.”















