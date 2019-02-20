Musk: Tesla kripto para işine girmeyecek

Önceki konuşmalarında Bitcoin'den esprili bir şekilde söz eden Musk, "Bitcoin'in yapısı muhteşem; ancak, Tesla kaynaklarının kripto para işine sokulmasının bir yararı olacağına inanmıyorum" dedi.

ARK Invest'in CEO'su Catherine D. Wood'un sorularını podcast üzerinden yanıtlayan Musk, kripto para madenciliğindeki aşırı enerji kullanımına dikkat çekti:

"Kağıt para tarihe karışıyor ve değerlerin transferinde kripto para, kağıt para kullanımından çok daha iyi; ancak, bunun da olumlu ve olumsuz yönleri var. Bitcoin madencilğindeki çok yoğun enerji tüketimi de bunlardan biri."

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