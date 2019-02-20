Ekonomi Musk Tesla kripto para işine girmeyecek
İŞ DÜNYASI

Musk: Tesla kripto para işine girmeyecek

Tesla CEO’su Musk, Tesla'nın kripto para işine girmeyeceğini söyledi. Musk, "Kağıt para tarihe karışıyor ve değerlerin transferinde kripto para, kağıt para kullanımından çok daha iyi" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi DHA
TESLA CEO'su Musk'tan kripto para açıklaması.
TESLA CEO'su Musk'tan kripto para açıklaması.

Önceki konuşmalarında Bitcoin'den esprili bir şekilde söz eden Musk, "Bitcoin'in yapısı muhteşem; ancak, Tesla kaynaklarının kripto para işine sokulmasının bir yararı olacağına inanmıyorum" dedi.

ARK Invest'in CEO'su Catherine D. Wood'un sorularını podcast üzerinden yanıtlayan Musk, kripto para madenciliğindeki aşırı enerji kullanımına dikkat çekti:

"Kağıt para tarihe karışıyor ve değerlerin transferinde kripto para, kağıt para kullanımından çok daha iyi; ancak, bunun da olumlu ve olumsuz yönleri var. Bitcoin madencilğindeki çok yoğun enerji tüketimi de bunlardan biri."

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Bitcoin yükselişte: 3 bin 751 dolar
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Fundstrat’ın 2019 Görünümü değerlendirmesinde şirketin ortak kurucusu ve önde gelen Bitcoin destekçisi Tom Lee, “Kripto para ekosisteminde, nihayetinde fiyat artışına işaret eden dokuz adet kademeli gelişme görüyoruz” derken, söz konusu gelişmelerin en çok kripto para birimleri piyasasının en yüksek hacimli birimi Bitcoin’i etkileyebileceği öne sürüldü.
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Raporda doların yıl içinde değer kaybedeceğine ilişkin öngörü, yatırımcıların uluslararası kapsamda işlem yapmak için kripto para birimlerine yöneleceğini ve takiben piyasada işlem gören kripto para birimlerinde değer artışı gözlemleneceğini iddia ediyor.
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Gelişmelerin ardından bir süredir dalgalı sereden kripto para birimi piyasalarında yeniden yukarı yönlü hareket gözlemlenirken, piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 2.80 artışla 3,751 dolara yükseldi ve 65 milyar 810 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 52.2’sini oluşturdu.
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Toplam 2,068 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para biriminde görülen artış eğilimine yüzde 10.32 ile Ethereum öncülük ederken, en büyük 100’den ise son 24 saatte 91’i yükseldi ve yüzde 45.96 ile en fazla değer artışı 72’nci sıradaki WAX’de görüldü.
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Piyasadaki artışın etkisiyle Pazartesi sabah saatlerinde 125 milyar dolar düzeyine ulaştı ve son 24 saatte de yüzde 4.1 artışla 126 milyar 188 milyon dolara yükseldi. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 27 milyar 71 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli kripto para birimindeki değişiklikler;
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10- Binance Coin yüzde 4.45
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9- Stellar yüzde 2.56
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8- TRON yüzde 0.51
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7- Tether yüzde 0.12
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6- Bitcoin Cash yüzde 6.53
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5- EOS yüzde 3.48
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4- Litecoin yüzde 1.02
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3- Ripple yüzde 2.74
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2- Ethereum yüzde 10.32
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1- Bitcoin yüzde 2.80 arttı.
Bitcoin yükselişte: 3 bin 751 dolar
ABD merkezli analitik şirketi Fundstrat'ın 2019 yılında kripto para birimlerinin yeniden değer kazanacağına ilişkin son raporunun ardından piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin,yeniden bir artış eğilimine girerek 3,751 dolara kadar çıktı.
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