Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ümit Önal; 2019’a rekor büyüme ile başlayan Türk Telekom’un bu yılın ilk çeyreğinde 2018’deki yükseliş trendini sürdürerek rekorlara imza attığını söyledi. Gazetecilerle düzenlenen sohbet toplantısında; şirketin hizmetlerini ve finansal sonuçları hakkında bilgi veren Ümit Önül, bu yılın ilk üç ayında Türk Telekom’un Satış Gelirleri; rekor artış oranlarıyla 2008’deki halka arzdan bu yana en yüksek ilk çeyrek değerlerine; FAVÖK marjı ise son 12 yılın en yüksek değerine ulaştığını ifade etti.

Türk Telekom’un ilk çeyrek net kârını geçen yılın aynı dönemine göre üç katına çıkarmayı başardığını anlatan Önal, “Türk Telekom, iki yıl önce sadece yüzde 13 olan döviz etkisinden korunma oranını ilk çeyrekte yüzde 84’e yükseltti. Bu da önümüzdeki dönem Türk Telekom için daha öngörülebilir bir net kâr akışı anlamına geliyor” dedi.

10 YILDA 6,8 MİLYONLUK NET ABONE KAZANIMI

Mobildeki konumunu güçlendirmeye devam eden Türk Telekomun, yılın ilk çeyreğinde yarım milyondan fazla (575 bin) net mobil abone kazanımı gerçekleştirdiğini anlatan Önal, “Son on iki ayda kazanılan net mobil abone sayısı, halka arzdan bu yana kaydedilen en iyi artışla 2,2 milyona ulaştı. 22 milyonu aşan mobil abone sayısı ile Türk Telekom halen faturalı abone oranı en yüksek operatör konumunda. Numara taşımada zaten açık ara hep önde olan Türk Telekom, mobilde numara taşımanın başladığı 2008 yılından bu yana 6,8 milyon net abone kazanımı ile Türkiye’nin numara taşıma şampiyonu olmayı sürdürüyor. Toplam net abone kazanımına baktığımızda ise son on yılda 11,6 milyon net mobil abone kazanan Türk Telekom’un bu alanda da sektörün lideri konumunda olduğu görülüyor” diye konuştu.

REKLAM

FİBER ALTYAPISINI İKİYE KATLADI

Hali hazırda 46,7 milyondan fazla müşterisine dünya klasmanında entegre hizmet sağlayan, milli teknoloji dönüşümünün omurgası konumunda bir Türk Telekom olduğunu ifade eden Genel Müdür Yardımcısı Ümit Önal, şunları kaydetti: “Sabit altyapısı ülke hane halkının yüzde 90’dan fazlasını kapsayan; fiber altyapısını son 10 yılda 2 kattan fazla artıran Türk Telekom’un ülkedeki fiber altyapının yüzde 80’inde imzası var. Türk Telekom, Türkiye’de dünyanın etrafını 7 defadan fazla dolaşacak 285 bin kilometre uzunluğunda fiber ağını yaygınlaştırarak ülkenin en ücra köşelerine kadar götürüyor, dijital dönüşüme öncülük ediyor. Türk Telekom, Türkiye’nin dijital dönüşümüne 2005 yılından bu yana 35,3 milyar TL yatırım yaptı.”