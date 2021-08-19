Nusret'e beş çalışanından ABD'de dava şoku!

Et lokantası zinciri Nusr-Et'e New York şubesindeki 5 çalışanına fazla mesai ücretlerini ödemediği için dava açıldı.

Manhattan federal mahkemesine verilen dilekçeye göre lokanta ve zincirin sahibi Nusret Gökçe söz konusu kişileri haftada 72 saat ve üzerinde çalıştırırken, yanlış bir şekilde yönetici olarak göstererek fazla mesai ücreti ödemediği iddia edildi.

İdari olmayan pozisyonların çoğu olan muaf olmayan işçiler, haftada 40 saat çalıştıktan sonra saatlik ücretlerinin 1.5 katına eşit fazla mesai ücreti alma hakkına sahip.

Söz konusu dava avukat Louis Pechman tarafından açıldı.

Louis Pechman

230 BİN DOLAR ÖDEMEK ZORUNDA KALMIŞTI

CNBC'de yer alan habere göre Pechman, 2019 yılında bahşişlerin nasıl dağıtıldığını sorguladıkları için Nusr-Et Manhattan şubesinden kovulduğunu söyleyen garsonları temsil etmişti. Firma 4 garsona 230.000 dolar ödemek zorunda kalmıştı. Pechman bugüne kadar 200'ü aşkın restorana ücretler konusunda dava açtı.

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