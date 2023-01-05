Ekonomi Orman Genel Müdürlüğü bin 128 sözleşmeli orman muhafaza memuru alacak
İŞ DÜNYASI

Orman Genel Müdürlüğü bin 128 sözleşmeli orman muhafaza memuru alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), çeşitli illerde görev yapmak üzere bin 128 sözleşmeli orman muhafaza memuru istihdam edecek.

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Haber Merkezi AA
Orman Genel Müdürlüğü bin 128 sözleşmeli orman muhafaza memuru alacak
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OGM'nin Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, sözlü ve uygulamalı sınavla sözleşmeli personel pozisyonunda 1128 orman muhafaza memuru alımı yapılacak.

Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddelerinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip, 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (2022-KPSSP93) en az 65 puan alan, ön lisans programlarından ormancılık ve orman ürünleri, orman işletmeciliği, ormancılık, orman ürünleri, odun dışı orman ürünleri, fidan yetiştiriciliği, fidan yetiştirme, fidan ve fidecilik, budama ve aşılama, avcılık ve yaban hayatı, av ve yaban hayatı bölümlerinin birinden mezun, tam teşekküllü sağlık kurum ve kuruluşlarından (yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir ibareli) sağlık kurulu raporu alan ve diğer şartları karşılayan adaylar başvuruda bulunabilecek.

Adaylar 26 Ocak -6 Şubat döneminde e-Devlet üzerinde Orman Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden e-Devlet şifreleriyle başvurabilecek.

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Müracaatta bulunanlar arasından 2022-KPSSP93 puanı en yüksek adaydan başlayarak yapılacak sıralama sonucu, belirlenen pozisyon sayısının (1128) 4 katına kadar aday ve son adayla eşit puana sahip olanlar sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanacak. Adayların sınavları Adana, Antalya, Mersin, Muğla ve İzmir'de kurulması planlanan sınav merkezlerinin bir veya birkaçında yapılacak.

Adayların isimleri, sınava katılacakları yer, tarih, saat ve diğer bilgiler OGM'nin internet adresinden (www.ogm.gov.tr) duyurulacak. Sözlü ve uygulamalı sınavların başlangıç tarihi 1 Mart olarak öngörülüyor.

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Bin 128 sözleşmeli orman muhafaza memuru alınacak.
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