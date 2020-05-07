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Ekonomi OSBlerdeki şirketlere Danıştaydan müjde Belediyeler ilan ve tabela vergisi alamayacak
İŞ DÜNYASI

OSB’lerdeki şirketlere Danıştay’dan müjde: Belediyeler ilan ve tabela vergisi alamayacak

Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) faaliyet gösteren firmalara Danıştay 9. Dairesi’nden müjde geldi. Danıştay, belediyelerin OSB’lerdeki firmalardan reklam tabelası ve ilan vergisi tahsil edemeyeceğine hükmetti.

Haber Merkezi İHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren şirket sahibi, Büyükşehir Belediye’sinin 2014, 2015 ve 2016 yıllarına ilişkin olarak tahakkuk ettirilen ilan ve reklam vergisi, katma değer vergisi dahil tahsis ücreti ile gecikme zammının istemesiyle şok yaşadı.

Belediyenin bu taleplerinin yasaya aykırı olduğunu ileri süren şirket sahibi, konuyu 2. Vergi Mahkemesi’ne taşıdı.

  • Mevcut yasalarda vergi gelirlerinin OSB yönetimlerince tahsil edileceği yönünde bir düzenleme olmadığına dikkat çeken Mahkeme, davayı reddetti.

EMSAL KARAR

Gerekçeli kararda; "Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yer alan OSB’lerde faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarının Büyükşehir Belediyesi’nin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yollar ile bu alanlara cephesi bulunan binalar üzerindeki her türlü ilan ve reklam vergileri Büyükşehir Belediyesi’nce tahsil edileceğinden, dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir." denildi. Karara Danıştay Başsavcılığı itiraz etti. İtirazı değerlendiren Danıştay 9. Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı.

OSB’lerdeki işletmelerin ilan ve reklam tabelalarıyla alakalı çıkan verginin belediyelere değil OSB yönetimlerine ödenmesi gerektiğine hükmedildi.

HUKUKA AYKIRI

Kararda; "4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’nun ’Gelirler’ başlıklı 12. maddesinde Organize Sanayi Bölgesi’nin gelirleri arasında ilan ve reklam gelirlerine de yer verilmiştir. Olayda, OSB’de yer alan ışıklı ve ışıksız reklam tabelaları, davalı belediyenin yetki alanı içinde bulunmadığından, yetkisiz idarece tesis edilen dava konusu işlemde ve davayı reddeden Vergi Mahkemesi kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle; Danıştay Başsavcılığı’nın kanun yararına temyiz isteminin kabulüne, mahkeme hükmünün bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir." denildi.

  • Öte yandan kararın ardından OSB yönetimleri, üye şirketlere bir yazı göndererek reklam tabela ve ilan vergilerinin belediyeye ödenmemesi gerektiğine dikkat çekiyor.
Bursa’daki bazı OSB yönetimlerinin de üyelerine gönderdiği yazılarda;

"Son günlerde OSB’de bulunan üyelerimizden işyerlerindeki ilan ve reklam panolarına ait verginin belediye tarafından tahsil edilmeye çalışıldığına dair şikayetler gelmektedir. Resmi Gazete’de yayımlanan Danıştay 9. Dairesi’nin kararıyla; OSB’de bulunan işyerlerinin astığı her türlü ilan ve reklam materyali (tabela, pano gibi) nedeniyle doğan ilan ve reklam vergisinin alınması hususunda ilgili büyükşehir belediyesinin yetkisinin bulunmadığı, sözü edilen ilan ve reklam gelirlerinin ilgili mevzuat gereğince OSB’ye tahsis edildiğine karar verilmiştir. Buna göre, organize sanayi bölgelerinde yer alan iş yerlerinde asılan her türlü tabela ve panolar nedeniyle Belediyeler tarafından ilan ve reklam vergisi tahsil edilemeyecek, ilan ve reklam gelirleri ilgili Organize Sanayi Bölgesi yönetimi tarafından kendi mevzuatları çerçevesinde tahsil edilmeye devam edilecektir." ifadeleri yer alıyor.

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