Otellere koronavirüs çağrısı: Açık büfeleri kaldırın

Birlik'ten yapılan açıklamaya göre, TÜROB, koronavirüs salgınının önlenmesi çalışmaları kapsamında konaklama sektöründe hayata geçirilebilecek uygulamalar konusunda çalışmalarını sürdürüyor.
Bu doğrultuda TÜROB yönetimi, üye otellerde kahvaltı, öğle ve akşam yemeği servisinde açık büfe uygulamasının kaldırılmasının tavsiye edilmesi kararını aldı.
TÜROB’dan üye otellere gönderilen yazıda, “Misafirlerin bir arada oldukları ortak alanlar içerisinde şu an için faaliyette olan kahvaltı ve yemek salonları bulunuyor. Bu nedenle tüm otellerde ve restoranlarda ‘açık büfe’ uygulamasının kaldırılarak yerine ‘kahvaltı tabağı ve set menü’ uygulamasına geçilmesini öneriyoruz.” denildi.
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Çin'den neredeyse tüm dünyaya yayılan ve 8 binden fazla kişini ölümüne yol açan koronavirüs sonrası iş dünyası da harekete geçti.
Alınan tedbirler kapsamında fuarlar, toplantılar ve kongreler iptal edilirken çok sayıda şirket ise çalışanlarını evden çalışma modeline yönlendirdi.
Ancak evden çalışma imkanı bulunmayan üretim odaklı otomotiv şirketleri ise virüsün yayılmasını engellemek ve işçilerini korumak için üretimlerini belli bir süreliğine durdurdu. İşte koronavirüs nedeniyle üretimlerini durduran otomotiv şirketleri...
Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, Sağlık Bakanlığının kamuoyuna duyurduğu koronavirüsün yayılmaması yönündeki tavsiyeleri doğrultusunda, iş ve toplumsal sağlığı desteklemek amacıyla tedbirler aldı.
Bu kapsamda Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, çalışanlarının sağlığını güvence altına alma konusunda en üst düzeyde hassasiyet göstererek 21 Mart-5 Nisan tarihleri arasında 2 hafta süreyle üretime ara veriyor.
Ford Otosan, Gölcük'te bulunan fabrikasında üretime 4 Nisan'a kadar ara veriyor.
Ford Otosan yurtdışındaki üretim tesislerinde oluşan kesintiler nedeniyle üretim takviminde değişiklik ihtiyacı doğduğunu; bu kapsamda 30 Mart-4 Nisan tarihleri arasında Kocaeli Gölcük fabrikasında üretime ara vereceğini duyurdu.
Almanya'daki vakası sayısındaki hızlı artış nedeniyle otomotiv devi BMW, üretimini 4 hafta süreyle durdurduğunu açıkladı.
Firmanın Avrupa'daki üretim tesislerinin yanı sıra Güney Afrika'da bulunan üretim tesislerini de geçici süreyle durduracağını açıkladı.
İtalyan otomotiv şirketi Fiat da üretimine ara vereceğini açıkladı.
Şirketten yapılan açıklamada üretim İtalya, Sırbistan ve Polonya'daki fabrikalarda 27 Mart’a kadar ara verilecek.
Fransız Renault ve Peugeot da fabrikalarını kapatan şirketler arasında.
Renault, Avrupa’daki on iki fabrikasında üretimi belirsiz bir tarihe kadar durdurdu. Renault’nun kararından 18 bin çalışan etkileniyor.
Renault’nun Avrupa’da Slovenya ve Romanya’da da fabrikaları bulunuyor. Bursa’daki Renault fabrikası ile ilgili ise bir açıklama yapılmadı.
Peugeot’nun da üreticisi Fransız PSA da, Avrupa’daki bir düzineden fazla fabrikasında üretimi bir hafta için ara verdi.
Alman şirketi Volkswagen de fabrikalarında üretimi iki haftalığına durdurdu.
Almanya’daki fabrikaların yanı sıra Seat otomobillerin üretildiği İspanya’daki ve Skoda üretiminin yapıldığı Slovakya’da da üretime ara verildi.
Volkswagen’den yapılan açıklamada, “Çalışanlar ve ailelerinin sağlığını ve güvenliğini sağlamak şu anda en önemli önceliğimiz. Ana amacımız Koronavirüsün yayılmasını mümkün olduğu ölçüde yavaşlatmak” denildi.
Bir başka Fransız devi, lastik üreticisi Michelin de İtalya, İspanya ve Fransa’daki fabrikaları en az bir hafta için kapattığını duyurdu.
Çek Cumhuriyeti’nde yer alan Hyundai fabrikasında ise 14 gün boyunca üretime ara verildi.
Bir diğer otomotiv devi Ford ise, Valencia fabrikasındaki üretimini bir hafta boyunca durduracağını belirtti.
Ford’un ABD dışındaki en büyük tesislerinden biri olan Valencia’da 7 binden fazla çalışan bulunuyor.
Otomobil fren mekanizması üreticisi Brembo ise İtalya’daki 4 fabrikasındaki üretimini durdurdu. Bir diğer yedek parça tedarikçisi Magnetti Marelli de üretime 3 gün ara verdi.
Nissan’ın Barselona’daki fabrikası jant tedarikçisinin elinde yeterli ürün bulunmadığı için üretimine cuma günü ara verdi.
Bugünün sonuna kadar Nissan’ın üretimi olmayacak.
Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), şubat ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı.
Buna göre, AB’de yeni otomobil satışları, şubat ayında 2019’un aynı dönemine göre yüzde 7,4 azalarak 957 bin 52’ye indi.
Koronavirüs nedeniyle 10 otomobil markası üretimi durdurdu
Koronavirüs nedeniyle 10 otomobil markası aralarında Türkiye'nin de olduğu çok sayıda ülkedeki fabrikalarını geçici süreliğine kapattı.