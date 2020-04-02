Otobüs bileti uçak fiyatını geçti!

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs salgını nedeniyle 81 ilin valiliğine gönderdiği yolcu taşımacılığı genelgesi ile şehirler arası otobüs taşımacılığı izne bağlandı.

Kararın ardından salgın öncesinde günlük 7 bin 700 dolayında sefer ile ortalama 220 bin civarında yolcu taşınırken bu rakam 30 binlerin altına kadar geriledi.

Bakanlığın genelgesi ile sefere çıkacak yolcu otobüslerinde taşınacak yolcu sayısı da bir koltuk boş bırakmak şartı ile yarı kapasiteyi geçemiyor. Bu da 100 koltuklu bir araçta 50 yolcunun taşınması anlamına geliyor.



Memeleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar izin belgesi alıp otogara koştu.

Hal böyle olunca yurt dışından gelip alındıkları karantinadan çıkanlar ve çalıştıkları iş yerlerinin üretimlerine ara vermesinden kaynaklı memleketlerine gitmek için yola koyulanlar otogarlarda bilet aramaya başladı.

500 TL'YE KADAR ÇIKTI

Kısıtlı sayıda sefer düzenleyen otobüs firmaları ise kapasitelerinin yarı oranında çalışmalarından kaynaklı mevcut bilet fiyatlarını iki katına çıkardı. Düşük koltuk kapasitelerinden kaynaklı bilet fiyatlarında yaşanan artış sonrası otogarlarda İstanbul-Antalya 300 TL, İstanbul-Adana 350 TL, İstanbul-Mardin 280 TL, İstanbul-Şanlıurfa 350 TL, İstanbul-Van için ise 500 TL'ye kadar bilet fiyatları konuşulmaya başlandı.

3 KATINI TALEP EDEN VAR!

Gelir gideri dengelemek için bu yönteme başvurduklarını kaydeden otobüs firmaları ise Ulaştırma Bakanlığı'nın kendilerine bir tarife çıkardığını ve bu tarifeye göre biletleme işlemi yaptıklarını öne sürerken kimi firmaların bu rakamların da üzerine çıkarak 3 katı fiyat talep ettiği öne sürüldü.



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Otobüslerde günlük yolcu taşıma kapasitesi 30 binlerin altına kadar geriledi.

UÇAKTA YAKIN TARİHE YER YOK

Öte yandan salgın sonrası Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan tüm uçuşlar durdurulurken kısıtlı sayıda il, tarih ve kapasite ile uçuşlarını sürdüren Türk Hava Yolları'nın uçuşlarını devam ettirdiği 14 il için ise yakın tarihlerde bilet bulmak neredeyse imkansız.

THY'nin İstanbul- Van uçuşu için en yakın bu ayın 15'inde bilet bulunabilirken, fiyatlar ise 320 TL'den başlayıp 545 TL'ye kadar çıkıyor.

Türk Hava Yolları'nın 15 Nisan Çarşamba günü İstanbul-Van uçuşu için bilet fiyatları.

İZİN BELGELİ VE SAĞLIK KONTROLLÜ İZİN

İller arasında seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşlar, valilerin/kaymakamların koordinesinde oluşturulacak Seyahat İzin Kurulu’na başvurarak ya da e-devlet üzerinden seyahat belgesi alarak otobüs firmalarına başvurabiliyor. Seyahat etmesine izin verilen otobüslerdeki yolcuların ve personelin sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla otogar çıkışlarında sağlık kontrol noktaları oluşturulmuş durumda. Yolcuların sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra otobüslerin yola çıkmasına izin veriliyor.

ŞİKAYET EDİP FAZLADAN ÖDENEN PARA ALINABİLİR

Otobüs bilet fiyatlarında yapılacak fahiş artışların hukuka aykırı olduğunu ve yaptırımı olduğunu belirten Sözleşme Hukuku Uzmanı Doç. Dr. Umut Yeniocak, ''İnsanların zor durumda kalmalarından yararlanılarak aşırı fiyat artışı uygulanması durumunda Kanun bunu aşırı yararlanma (gabin) olarak kabul etmekte ve müşteriye, fazladan verdiği paranın iade edilmesini talep etme imkanı vermektedir. Bu tür aşırı fiyat uygulamalarına maruz kalan kişilerin, hem ilgili firmayı Ticaret Bakanlığı’na şikayet edebilirler hem de fazladan verdikleri paranın iadesi için tüketici hakem heyetlerine ya da mahkemelere başvuru yapabilirler.''dedi.

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